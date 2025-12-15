https://sarabic.ae/20251215/ميرتس-الاتحاد-الأوروبي-وأمريكا-اتفقا-على-تقديم-ضمانات-أمنية-لأوكرانيا-1108196886.html

ميرتس: الاتحاد الأوروبي وأمريكا اتفقا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

ميرتس: الاتحاد الأوروبي وأمريكا اتفقا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية اتفقا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مماثلة لتلك التي...

وقال ميرتس خلال مؤتمر صحفي: "هذا اتفاق جوهري واسع النطاق، لم نشهد مثله من قبل، فالأوروبيون والأمريكيون على استعداد مشترك لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا".وأشار ميرتس إلى أن الجانب الأمريكي "قد تعهد سياسيا، وقانونيا أيضاً، بالالتزامات المقابلة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الاثنين، عن إحراز تقدم ملحوظ من قبل فرق التفاوض في برلين بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الكرملين، المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، مؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز".وكانت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا، مرتبطة بمناقشة "خطة السلام الأمريكية" لأوكرانيا. ووفقًا لتصريحات الرئيس بوتين، قسّم الجانب الأمريكي النقاط الـ27 للخطة إلى أربع مجموعات، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.الكرملين: موقف الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا حاسم وواقعيلافروف: روسيا تسعى لسلام مستدام بينما أوروبا تريد "استراحة" لتعزيز قوات كييف

