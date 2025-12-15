https://sarabic.ae/20251215/ميرتس-الاتحاد-الأوروبي-وأمريكا-اتفقا-على-تقديم-ضمانات-أمنية-لأوكرانيا-1108196886.html
ميرتس: الاتحاد الأوروبي وأمريكا اتفقا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
ميرتس: الاتحاد الأوروبي وأمريكا اتفقا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية اتفقا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مماثلة لتلك التي... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T18:03+0000
2025-12-15T18:03+0000
2025-12-15T18:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098111395_0:0:1643:924_1920x0_80_0_0_ca5c3c746f266f0bfdb82acc1e7056ee.jpg
وقال ميرتس خلال مؤتمر صحفي: "هذا اتفاق جوهري واسع النطاق، لم نشهد مثله من قبل، فالأوروبيون والأمريكيون على استعداد مشترك لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا".وأشار ميرتس إلى أن الجانب الأمريكي "قد تعهد سياسيا، وقانونيا أيضاً، بالالتزامات المقابلة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الاثنين، عن إحراز تقدم ملحوظ من قبل فرق التفاوض في برلين بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الكرملين، المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، مؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز".وكانت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا، مرتبطة بمناقشة "خطة السلام الأمريكية" لأوكرانيا. ووفقًا لتصريحات الرئيس بوتين، قسّم الجانب الأمريكي النقاط الـ27 للخطة إلى أربع مجموعات، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.الكرملين: موقف الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا حاسم وواقعيلافروف: روسيا تسعى لسلام مستدام بينما أوروبا تريد "استراحة" لتعزيز قوات كييف
https://sarabic.ae/20251215/ويتكوف-تم-تحقيق-الكثير-من-التقدم-في-المحادثات-بشأن-أوكرانيا-1108195033.html
https://sarabic.ae/20251215/الكرملين-روسيا-لا-ترغب-في-إجراء-مفاوضات-عبر-مكبرات-الصوت-بشأن-التسوية-الأوكرانية-1108174743.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098111395_12:0:1471:1094_1920x0_80_0_0_d2e4e1742483b0498a130a7f4afd9bdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن
ميرتس: الاتحاد الأوروبي وأمريكا اتفقا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية اتفقا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مماثلة لتلك التي تنص عليها المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو.
وقال ميرتس خلال مؤتمر صحفي: "هذا اتفاق جوهري واسع النطاق، لم نشهد مثله من قبل، فالأوروبيون والأمريكيون على استعداد مشترك لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا".
وأضاف: "أشار زيلينسكي صراحة إلى المادة الخامسة من معاهدة الناتو، ما يعني أن الحديث يدور حول ضمانات أمنية مماثلة لتلك التي يتمتع بها أعضاء الحلف".
وأشار ميرتس إلى أن الجانب الأمريكي "قد تعهد سياسيا، وقانونيا أيضاً، بالالتزامات المقابلة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الاثنين، عن إحراز تقدم ملحوظ من قبل فرق التفاوض في برلين بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.
وفي السياق ذاته، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، يوم أمس الأحد، عن إحراز "تقدم كبير" في محادثات السلام المتعلقة بأوكرانيا، بعد جلسة استمرت أكثر من خمس ساعات جمعت فلاديمير زيلينسكي، مع وفد أمريكي في العاصمة الألمانية برلين.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الكرملين، المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، مؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز".
وكانت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا، مرتبطة بمناقشة "خطة السلام الأمريكية" لأوكرانيا. ووفقًا لتصريحات الرئيس بوتين، قسّم الجانب الأمريكي النقاط الـ27 للخطة إلى أربع مجموعات، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.