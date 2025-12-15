عربي
الكرملين: روسيا لا ترغب في إجراء مفاوضات "عبر مكبرات الصوت" بشأن التسوية الأوكرانية
الكرملين: روسيا لا ترغب في إجراء مفاوضات "عبر مكبرات الصوت" بشأن التسوية الأوكرانية
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا لا ترغب في إجراء مفاوضات "عبر مكبرات الصوت"، بشأن التسوية الأوكرانية. 15.12.2025, سبوتنيك عربي
الكرملين: روسيا لا ترغب في إجراء مفاوضات "عبر مكبرات الصوت" بشأن التسوية الأوكرانية

10:34 GMT 15.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا لا ترغب في إجراء مفاوضات "عبر مكبرات الصوت"، بشأن التسوية الأوكرانية.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "هذا هو جوهر عملية التفاوض، وأودّ التأكيد مجددًا على أننا لا نرغب في إجراء المفاوضات عبر مكبرات الصوت".
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن الحديث الآن عن جدول زمني محتمل لتسوية الصراع في أوكرانيا، "لا طائل منه".

وأردف أن "العمل جارٍ حاليًا على مقترحات السلام بشأن أوكرانيا، بين ممثلي الولايات المتحدة والأوروبيين والأوكرانيين"، منوّهًا إلى أن "مسألة الضمانات بشأن عدم انضمام كييف إلى حلف الناتو، مسألة جوهرية وتتطلب نقاشًا خاصًا".

مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
إعلام: واشنطن تعرض مسارا جديدا لتسوية ملف "الضمانات" بشأن أوكرانيا
06:44 GMT
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في برلين، وما إذا كان فريق المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، يناقش أي تفاصيل أو بنود مع موسكو كما هو الحال مع كييف: "العمل جارٍ حاليًا، على حد علمنا، ويستمر اليوم. ويجري بين مفاوضين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين. وبمجرد أن يكملوا الجزء الخاص بهم من العمل، نتوقع من محاورينا الأمريكيين أن يقدّموا لنا الرؤية، التي تتم مناقشتها اليوم في برلين".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، "يعملون بصدق على تسوية الوضع في أوكرانيا، وأن موسكو تقدر ذلك تقديرًا كبيرًا".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منفتح على السلام واتخاذ قرارات جادة بشأن أوكرانيا، و"لا يقبل بالحيل الرامية إلى خلق استراحات مؤقتة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
ترامب: احتمالات حل الأزمة الأوكرانية ستتضح قريبا
13 ديسمبر, 04:58 GMT

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استقبل في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في الكرملين، المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، مؤسس شركة "أفينيتي بارتنرز".

وكانت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا، مرتبطة بمناقشة "خطة السلام الأمريكية" لأوكرانيا. ووفقًا لتصريحات الرئيس بوتين، قسّم الجانب الأمريكي النقاط الـ27 للخطة إلى أربع مجموعات، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.
الكرملين: موقف الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا حاسم وواقعي
لافروف: روسيا تسعى لسلام مستدام بينما أوروبا تريد "استراحة" لتعزيز قوات كييف
