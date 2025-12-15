https://sarabic.ae/20251215/الكرملين-روسيا-لا-ترغب-في-إجراء-مفاوضات-عبر-مكبرات-الصوت-بشأن-التسوية-الأوكرانية-1108174743.html

الكرملين: روسيا لا ترغب في إجراء مفاوضات "عبر مكبرات الصوت" بشأن التسوية الأوكرانية

الكرملين: روسيا لا ترغب في إجراء مفاوضات "عبر مكبرات الصوت" بشأن التسوية الأوكرانية

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "هذا هو جوهر عملية التفاوض، وأودّ التأكيد مجددًا على أننا لا نرغب في إجراء المفاوضات عبر مكبرات الصوت".وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن الحديث الآن عن جدول زمني محتمل لتسوية الصراع في أوكرانيا، "لا طائل منه".وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية في برلين، وما إذا كان فريق المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، يناقش أي تفاصيل أو بنود مع موسكو كما هو الحال مع كييف: "العمل جارٍ حاليًا، على حد علمنا، ويستمر اليوم. ويجري بين مفاوضين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين. وبمجرد أن يكملوا الجزء الخاص بهم من العمل، نتوقع من محاورينا الأمريكيين أن يقدّموا لنا الرؤية، التي تتم مناقشتها اليوم في برلين".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منفتح على السلام واتخاذ قرارات جادة بشأن أوكرانيا، و"لا يقبل بالحيل الرامية إلى خلق استراحات مؤقتة".وكانت زيارة الممثلين الأمريكيين إلى روسيا، مرتبطة بمناقشة "خطة السلام الأمريكية" لأوكرانيا. ووفقًا لتصريحات الرئيس بوتين، قسّم الجانب الأمريكي النقاط الـ27 للخطة إلى أربع مجموعات، واقترح مناقشتها بشكل منفصل.الكرملين: موقف الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا حاسم وواقعيلافروف: روسيا تسعى لسلام مستدام بينما أوروبا تريد "استراحة" لتعزيز قوات كييف

