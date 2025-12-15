عربي
إعلام: واشنطن تعرض مسارا جديدا لتسوية ملف "الضمانات" بشأن أوكرانيا
إعلام: واشنطن تعرض مسارا جديدا لتسوية ملف "الضمانات" بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
وانطلقت أمس الأحد في العاصمة الألمانية برلين، مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية، بمشاركة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وفلاديمير زيلينسكي، واستمرت الاجتماعات 5 ساعات. وأعلن ويتكوف لاحقًا عن إحراز تقدم خلال محادثاته مع الوفد الأوكراني، حيث تم مناقشة خطة مؤلفة من 20 بندًا.وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، عن خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، بينما أكّد الكرملين استمرار روسيا في الانفتاح على المفاوضات وحرصها على نتائج محادثات أنكوريدج.ووصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، محادثات الكرملين بأنها "جوهرية للغاية"، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة، ومؤكدًا أن النجاحات العسكرية للجيش الروسي كان لها تأثير إيجابي على مسار وطبيعة المحادثات.من جانبه، أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أنه "على كييف اتخاذ القرار والبدء بالمفاوضات"، مشيرًا إلى أن "حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة العمليات الهجومية للقوات الروسية"، وأن "أي تأخير في التوصل إلى حل سلمي قد يكون غير مفيد وخطير على أوكرانيا".
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، نقلًا عن مسؤولين غربيين، أن "أوكرانيا تصرّ على ضرورة أن تكون الضمانات الأمنية شرطًا أساسيًا لأي اتفاق تسوية نهائي، بينما اقترحت الولايات المتحدة نهجًا متعدد المراحل، بحيث يتم استكمال الضمانات تدريجيًا مع مرور الوقت".
وانطلقت أمس الأحد في العاصمة الألمانية برلين، مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية، بمشاركة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وفلاديمير زيلينسكي، واستمرت الاجتماعات 5 ساعات. وأعلن ويتكوف لاحقًا عن إحراز تقدم خلال محادثاته مع الوفد الأوكراني، حيث تم مناقشة خطة مؤلفة من 20 بندًا.

وأشارت صحيفة "كييف بوست"، إلى أن "زيلينسكي قدّم الضمانات الأمنية كشرط مسبق لأي اتفاق نهائي، في حين اقترحت الولايات المتحدة نهجًا تدريجيًا يسمح بوضع اللمسات الأخيرة على هذه الضمانات بمرور الوقت".

لافروف يلقي كلمة في اجتماع المائدة المستديرة للسفراء في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
لافروف: روسيا تسعى لسلام مستدام بينما أوروبا تريد "استراحة" لتعزيز قوات كييف
11 ديسمبر, 08:11 GMT
وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، عن خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، بينما أكّد الكرملين استمرار روسيا في الانفتاح على المفاوضات وحرصها على نتائج محادثات أنكوريدج.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، رجل الأعمال وصهر الرئيس الأمريكي، في الكرملين، لمناقشة "خطة السلام" الأمريكية لأوكرانيا، حيث قسّم الأمريكيون النقاط الـ27 المقترحة في الخطة إلى 4 مجموعات لمناقشتها بشكل منفصل.

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: موقف الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا حاسم وواقعي
أمس, 14:47 GMT
ووصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، محادثات الكرملين بأنها "جوهرية للغاية"، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة، ومؤكدًا أن النجاحات العسكرية للجيش الروسي كان لها تأثير إيجابي على مسار وطبيعة المحادثات.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أنه "على كييف اتخاذ القرار والبدء بالمفاوضات"، مشيرًا إلى أن "حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة العمليات الهجومية للقوات الروسية"، وأن "أي تأخير في التوصل إلى حل سلمي قد يكون غير مفيد وخطير على أوكرانيا".
