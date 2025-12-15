https://sarabic.ae/20251215/إعلام-واشنطن-تعرض-مسارا-جديدا-لتسوية-ملف-الضمانات-بشأن-أوكرانيا-1108167566.html

إعلام: واشنطن تعرض مسارا جديدا لتسوية ملف "الضمانات" بشأن أوكرانيا

إعلام: واشنطن تعرض مسارا جديدا لتسوية ملف "الضمانات" بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، نقلًا عن مسؤولين غربيين، أن "أوكرانيا تصرّ على ضرورة أن تكون الضمانات الأمنية شرطًا أساسيًا لأي اتفاق تسوية نهائي، بينما اقترحت... 15.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-15T06:44+0000

2025-12-15T06:44+0000

2025-12-15T06:44+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096460836_0:99:1993:1220_1920x0_80_0_0_47cfcb236a67b67b16477b33e7fce665.jpg

وانطلقت أمس الأحد في العاصمة الألمانية برلين، مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية، بمشاركة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وفلاديمير زيلينسكي، واستمرت الاجتماعات 5 ساعات. وأعلن ويتكوف لاحقًا عن إحراز تقدم خلال محادثاته مع الوفد الأوكراني، حيث تم مناقشة خطة مؤلفة من 20 بندًا.وكانت الإدارة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، عن خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، بينما أكّد الكرملين استمرار روسيا في الانفتاح على المفاوضات وحرصها على نتائج محادثات أنكوريدج.ووصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، محادثات الكرملين بأنها "جوهرية للغاية"، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة، ومؤكدًا أن النجاحات العسكرية للجيش الروسي كان لها تأثير إيجابي على مسار وطبيعة المحادثات.من جانبه، أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أنه "على كييف اتخاذ القرار والبدء بالمفاوضات"، مشيرًا إلى أن "حرية كييف في اتخاذ القرار تتضاءل نتيجة العمليات الهجومية للقوات الروسية"، وأن "أي تأخير في التوصل إلى حل سلمي قد يكون غير مفيد وخطير على أوكرانيا".

https://sarabic.ae/20251211/بث-مباشر-لافروف-يلقي-كلمة-في-اجتماع-المائدة-المستديرة-للسفراء-في-موسكو-1108038860.html

https://sarabic.ae/20251214/الكرملين-موقف-الولايات-المتحدة-بشأن-التسوية-في-أوكرانيا-حاسم-وواقعي-1108152790.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم