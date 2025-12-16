باحث في الشأن الروسي: الثلاثي البريطاني الألماني الفرنسي يعيق عملية السلام في أوكرانيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الروسي: الثلاثي البريطاني الألماني الفرنسي يعيق عملية السلام في أوكرانيا
باحث في الشأن الروسي: الثلاثي البريطاني الألماني الفرنسي يعيق عملية السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
تطرق الباحث في الشأن الروسي من الأردن، الدكتور حسام العتوم، إلى الضمانات الأمنية لأوكرانيا والمفاوضات الجارية لحل الأزمة، مؤكدا أن "المفاوضات الروسية الأمريكية... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
باحث في الشأن الروسي: الثلاثي البريطاني الألماني الفرنسي يعيق عملية السلام في أوكرانيا

13:28 GMT 16.12.2025
جندي من القوات المسلحة الروسية مع كلب في اتجاه كراسنوارميسك خلال العملية العسكرية الخاصة.
جندي من القوات المسلحة الروسية مع كلب في اتجاه كراسنوارميسك خلال العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تطرق الباحث في الشأن الروسي من الأردن، الدكتور حسام العتوم، إلى الضمانات الأمنية لأوكرانيا والمفاوضات الجارية لحل الأزمة، مؤكدا أن "المفاوضات الروسية الأمريكية من جهة، والأمريكية مع زيلينسكي بحضور الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، وعقد أكثر من جولة للمحادثات، كلها تتجدد باتجاه البحث عن السلام".
وسأل العتوم، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، ما هو السلام الذي تريده روسيا، وأي سلام يريده النظام الأوكراني؟ وما هو السلام الذي يريده الاتحاد الأوروبي وأين وصلت القناعة الأمريكية؟، مشددا على أن "روسيا لن تتنازل سنتمترا واحدا عن القرم وإقليم الدونباس".

وأضاف العتوم أن "روسيا ملتزمة بموضوع الحياد، وهذا ما أوصلته للجانب الأمريكي"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يتحرك خطوة إلى الأمام من دون الولايات المتحدة التي أصبحت صديقة للقيادة الروسية وهذا أمر مهم جدا"، معتبرًا أن "من يعيق عملية السلام، هو الاتحاد الأوروبي، والثلاثي بريطانيا، المانيا وفرنسا بالإضافة إلى بولندا".

وفي ما يتعلق بعملية حسم مسألة تنازل كييف عن الأراضي، علق العتوم قائلا: "زيلينسكي مقتنع في داخله بضرورة أن يتنازل عنها، مثل القرم وكامل إقليم الدونباس، وهو يعرف أن هذه الأراضي روسية الأصل، لكن ما يرعبه هو ونظامه، الاتحاد الأوروبي الذي يدخل الى داخله الرهاب الروسي غير المبرر"، مضيفًا: "يحاولون تخويف أوروبا من روسيا رغم إعلانها أكثر من مرة أنها لا تستهدف أوروبا ولا الناتو".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
ترامب: أوكرانيا خسرت أجزاء من أراضيها والصراع أقرب إلى نهايته من أي وقت مضى
08:28 GMT
وحول الضمانات الأمنية لزيلينسكي، شدد على "جهوزية روسيا لتقديمها، مثل ما هي لسيادتها، أيضا لكييف والمنطقة الغربية من أوكرانيا سيادة، وذلك من دون ذهاب العاصمة كييف إلى إقامة علاقات مع الاتحاد الأوروبي، علما أن موضوع الناتو هو الخط الأحمر".

ورأى ضيف "سبوتنيك"، أن "ترامب جاد هذه المرة في تحقيق السلام، وأي عرقلة للخطة الأمريكية الموجودة فوق الطاولة، هي عودة إلى حالة من الفوضى واستمرار الصراع، وسقوط المزيد من الضحايا من الطرف الأوكراني".

وعن التزام زيلينسكي بدعوة ترامب لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في أوكرانيا، استبعد العتوم هذا الأمر، معتبرا أن "النظام الأوكراني لم يستمع لموسكو واعتبره تدخلا في شأنها الداخلي عندما طالبته بإجراء انتخابات شرعية للوصول إلى مرحلة توقيع السلام"، مضيفا أن "زيلينسكي يعتبر أنه في حالة حرب، وبالتالي لن يوافق على إجراء انتخابات إلا بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية"، ورأى أنه "من دون عملية تشاركية وضغط من الولايات المتحدة على الاتحاد الأوروبي وكييف لن يتحقق شيء في القريب العاجل".
الطائرات المسيرة الروسية تتعقب آليات القوات المسلحة الأوكرانية وتقوم بتدميرها على محور كوبيانسك
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
