الكرملين يعلق على تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي بشأن "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الكرملين اطّلع على التقارير الصحفية المتعلقة بتصريحات القادة الأوروبيين، بشأن الضمانات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان بيان القادة الأوروبيين بشأن رؤيتهم للضمانات الأمنية لكييف، يتضمن أي نقاط غير مقبولة لدى الكرملين: "حتى الآن، لم نرى سوى منشورات صحفية، ونحن لن نرد على المنشورات الصحفية، ولم نرى بعد أي نصوص رسمية، وعندما نراها، سنقوم حينها بتحليلها".
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الكرملين اطّلع على التقارير الصحفية المتعلقة بتصريحات القادة الأوروبيين، بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين
، ردًا على سؤال حول ما إذا كان بيان القادة الأوروبيين بشأن رؤيتهم للضمانات الأمنية لكييف، يتضمن أي نقاط غير مقبولة لدى الكرملين: "حتى الآن، لم نرى سوى منشورات صحفية، ونحن لن نرد على المنشورات الصحفية، ولم نرى بعد أي نصوص رسمية، وعندما نراها، سنقوم حينها بتحليلها".
وفي هذا السياق، صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم أمس الاثنين، أن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مماثلة لتلك التي تنص عليها المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو".
وقال ميرتس خلال مؤتمر صحفي: "هذا اتفاق جوهري واسع النطاق، لم نشهد مثله من قبل، فالأوروبيون
والأمريكيون على استعداد مشترك لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
".
وأضاف: "أشار زيلينسكي صراحة إلى المادة الخامسة من معاهدة الناتو، ما يعني أن الحديث يدور حول ضمانات أمنية مماثلة لتلك، التي يتمتع بها أعضاء الحلف".
وأشار ميرتس إلى أن الجانب الأمريكي "قد تعهد سياسيا، وقانونيا أيضاً، بالالتزامات المقابلة".