الكرملين يعلق على تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي بشأن "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين يعلق على تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي بشأن "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا
الكرملين يعلق على تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي بشأن "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم

الكرملين يعلق على تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي بشأن "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا

© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الكرملين اطّلع على التقارير الصحفية المتعلقة بتصريحات القادة الأوروبيين، بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان بيان القادة الأوروبيين بشأن رؤيتهم للضمانات الأمنية لكييف، يتضمن أي نقاط غير مقبولة لدى الكرملين: "حتى الآن، لم نرى سوى منشورات صحفية، ونحن لن نرد على المنشورات الصحفية، ولم نرى بعد أي نصوص رسمية، وعندما نراها، سنقوم حينها بتحليلها".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
الكرملين: روسيا لا ترغب في إجراء مفاوضات "عبر مكبرات الصوت" بشأن التسوية الأوكرانية
أمس, 10:34 GMT

وفي هذا السياق، صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم أمس الاثنين، أن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مماثلة لتلك التي تنص عليها المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو".

وقال ميرتس خلال مؤتمر صحفي: "هذا اتفاق جوهري واسع النطاق، لم نشهد مثله من قبل، فالأوروبيون والأمريكيون على استعداد مشترك لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا".

وأضاف: "أشار زيلينسكي صراحة إلى المادة الخامسة من معاهدة الناتو، ما يعني أن الحديث يدور حول ضمانات أمنية مماثلة لتلك، التي يتمتع بها أعضاء الحلف".

وأشار ميرتس إلى أن الجانب الأمريكي "قد تعهد سياسيا، وقانونيا أيضاً، بالالتزامات المقابلة".
ميرتس: الاتحاد الأوروبي وأمريكا اتفقا على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
