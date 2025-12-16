https://sarabic.ae/20251216/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوبلاتونوفكا-في-مقاطعة-خاركوف-الدفاع-الروسية-1108212062.html
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أن القوات المسلحة الروسية قامت بنحرير بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، إضافة للتقدم على عدة محاور... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
09:28 GMT 16.12.2025 (تم التحديث: 09:58 GMT 16.12.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أن القوات المسلحة الروسية قامت بنحرير بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، إضافة للتقدم على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتكبيد قوات كييف خسائر فادحة.
وجاء في البيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات الغربية بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، نتيجة لعمليات عسكرية مكثفة".
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية، فسي منطقة مسؤولية قوات الغرب، أكثر من 220 جنديًا وأربع مركبات قتالية مدرعة، كما تم تدمير 18 سيارة، وثلاث قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة.
كما تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات نوفايا سيتش، وكوندراتوفكا، وميروبيليا في مقاطعة سومي.
تكبد العدو خسائر تجاوزت 250 جنديًا، وراجمة صواريخ "غراد"، ومدفعًا، و23 سيارة، ومحطة رادار رادا إسرائيلية الصنع، ومحطة حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات إمداد.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 200 فرد عسكري، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و13 سيارة، وثلاث قطع مدفعية، وخمسة مستودعات إمداد، في منطقة مسؤولية قوات الجنوب.
تحرير مساحات واسعة من مدينة دميتروف
كما واصلت وحدات مجموعة قوات "المركز" تدمير مواقع العدو المحاصرة في المنطقتين الشرقية والغربية، من مدينة دميتروف، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحررت 120 مبنى.
كما تتواصل عمليات تطهير قريتي سفيتلو وغريشينو، جمهورية دونيتسك الشعبية، من بقايا وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
وبالقرب من قرية رودينسكوي، جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجومين شنتهما وحدات من فوج الهجوم 425 "سكالا" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها استعادة مواقعها المفقودة.
وتكبد العدو خسائر تجاوزت 505 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، من بينها راجمة صواريخ من طراز غراد، وتسع مركبات، وعشر قطع مدفعية، من بينها ست قطع غربية الصنع.
وواصلت وحدات مجموعة "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، حيث تمكنت من دحر أفراد ومعدات لواء ميكانيكي، ولواء هجومي، وثلاثة أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدتي أندرييفكا وفيليكيميخايليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلدتي غولياي-بولي وكوسيفتسيف في مقاطعة زابوروجيه.
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 295 جنديًا، وفقدوا دبابتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع مركبات، وثلاث قطع مدفعية ميدانية، ومستودعين للإمداد على هذه الجبهة.
كما تمكنت وحدات مجموعة "دنيبر"، بعد عمليات عديدة، تحييد ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا، و19 سيارة، وستة مدافع ميدانية، ومحطتين للحرب الإلكترونية، وثلاثة مستودعات إمداد.
كما شنت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية وطائرات الهجوم المسيّرة وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على مرافق البنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومنشأة لتجميع وتخزين طائرات الهجوم المسيّرة، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 154 منطقة، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 180 طائرة مسيّرة.