عربي
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أن القوات المسلحة الروسية قامت بنحرير بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، إضافة للتقدم على عدة محاور... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
وجاء في البيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات الغربية بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، نتيجة لعمليات عسكرية مكثفة".كما تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات نوفايا سيتش، وكوندراتوفكا، وميروبيليا في مقاطعة سومي.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 200 فرد عسكري، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و13 سيارة، وثلاث قطع مدفعية، وخمسة مستودعات إمداد، في منطقة مسؤولية قوات الجنوب.تحرير مساحات واسعة من مدينة دميتروفكما واصلت وحدات مجموعة قوات "المركز" تدمير مواقع العدو المحاصرة في المنطقتين الشرقية والغربية، من مدينة دميتروف، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحررت 120 مبنى.كما تتواصل عمليات تطهير قريتي سفيتلو وغريشينو، جمهورية دونيتسك الشعبية، من بقايا وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.وبالقرب من قرية رودينسكوي، جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجومين شنتهما وحدات من فوج الهجوم 425 "سكالا" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها استعادة مواقعها المفقودة.وواصلت وحدات مجموعة "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، حيث تمكنت من دحر أفراد ومعدات لواء ميكانيكي، ولواء هجومي، وثلاثة أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدتي أندرييفكا وفيليكيميخايليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلدتي غولياي-بولي وكوسيفتسيف في مقاطعة زابوروجيه. كما تمكنت وحدات مجموعة "دنيبر"، بعد عمليات عديدة، تحييد ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا، و19 سيارة، وستة مدافع ميدانية، ومحطتين للحرب الإلكترونية، وثلاثة مستودعات إمداد.كما شنت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية وطائرات الهجوم المسيّرة وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على مرافق البنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومنشأة لتجميع وتخزين طائرات الهجوم المسيّرة، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 154 منطقة، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 180 طائرة مسيّرة.القوات الروسية تدمر كتيبة أوكرانية مؤللة "عن بكرة أبيها" في خاركوفالطائرات المسيرة الروسية تدمر 32 حصنا و7 روبوتات أرضية أوكرانية على جبهات عسكرية عدة
09:28 GMT 16.12.2025 (تم التحديث: 09:58 GMT 16.12.2025)
جندي من القوات المسلحة الروسية مع كلب في اتجاه كراسنوارميسك خلال العملية العسكرية الخاصة.
جندي من القوات المسلحة الروسية مع كلب في اتجاه كراسنوارميسك خلال العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أن القوات المسلحة الروسية قامت بنحرير بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، إضافة للتقدم على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتكبيد قوات كييف خسائر فادحة.
وجاء في البيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات الغربية بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، نتيجة لعمليات عسكرية مكثفة".

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية، فسي منطقة مسؤولية قوات الغرب، أكثر من 220 جنديًا وأربع مركبات قتالية مدرعة، كما تم تدمير 18 سيارة، وثلاث قطع مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة.

كما تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات نوفايا سيتش، وكوندراتوفكا، وميروبيليا في مقاطعة سومي.

تكبد العدو خسائر تجاوزت 250 جنديًا، وراجمة صواريخ "غراد"، ومدفعًا، و23 سيارة، ومحطة رادار رادا إسرائيلية الصنع، ومحطة حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات إمداد.

وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 200 فرد عسكري، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و13 سيارة، وثلاث قطع مدفعية، وخمسة مستودعات إمداد، في منطقة مسؤولية قوات الجنوب.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر منظومة "غراد" أوكرانية بعد استهدافها مقاطعة بيلغورود
04:23 GMT

تحرير مساحات واسعة من مدينة دميتروف

كما واصلت وحدات مجموعة قوات "المركز" تدمير مواقع العدو المحاصرة في المنطقتين الشرقية والغربية، من مدينة دميتروف، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحررت 120 مبنى.
كما تتواصل عمليات تطهير قريتي سفيتلو وغريشينو، جمهورية دونيتسك الشعبية، من بقايا وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
وبالقرب من قرية رودينسكوي، جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجومين شنتهما وحدات من فوج الهجوم 425 "سكالا" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها استعادة مواقعها المفقودة.
وتكبد العدو خسائر تجاوزت 505 جنديًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، من بينها راجمة صواريخ من طراز غراد، وتسع مركبات، وعشر قطع مدفعية، من بينها ست قطع غربية الصنع.
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تدمر 83 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
05:31 GMT
وواصلت وحدات مجموعة "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، حيث تمكنت من دحر أفراد ومعدات لواء ميكانيكي، ولواء هجومي، وثلاثة أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدتي أندرييفكا وفيليكيميخايليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلدتي غولياي-بولي وكوسيفتسيف في مقاطعة زابوروجيه.
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 295 جنديًا، وفقدوا دبابتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع مركبات، وثلاث قطع مدفعية ميدانية، ومستودعين للإمداد على هذه الجبهة.
كما تمكنت وحدات مجموعة "دنيبر"، بعد عمليات عديدة، تحييد ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا، و19 سيارة، وستة مدافع ميدانية، ومحطتين للحرب الإلكترونية، وثلاثة مستودعات إمداد.
كما شنت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية وطائرات الهجوم المسيّرة وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على مرافق البنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومنشأة لتجميع وتخزين طائرات الهجوم المسيّرة، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 154 منطقة، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 180 طائرة مسيّرة.
