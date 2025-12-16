https://sarabic.ae/20251216/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوبلاتونوفكا-في-مقاطعة-خاركوف-الدفاع-الروسية-1108212062.html

القوات الروسية تحرر بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أن القوات المسلحة الروسية قامت بنحرير بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، إضافة للتقدم على عدة محاور... 16.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-16T09:28+0000

2025-12-16T09:28+0000

2025-12-16T09:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105909281_0:64:3117:1817_1920x0_80_0_0_fe58b39ebf2e2bc2490e22e6919d5807.jpg

وجاء في البيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات الغربية بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، نتيجة لعمليات عسكرية مكثفة".كما تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات نوفايا سيتش، وكوندراتوفكا، وميروبيليا في مقاطعة سومي.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 200 فرد عسكري، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و13 سيارة، وثلاث قطع مدفعية، وخمسة مستودعات إمداد، في منطقة مسؤولية قوات الجنوب.تحرير مساحات واسعة من مدينة دميتروفكما واصلت وحدات مجموعة قوات "المركز" تدمير مواقع العدو المحاصرة في المنطقتين الشرقية والغربية، من مدينة دميتروف، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحررت 120 مبنى.كما تتواصل عمليات تطهير قريتي سفيتلو وغريشينو، جمهورية دونيتسك الشعبية، من بقايا وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.وبالقرب من قرية رودينسكوي، جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجومين شنتهما وحدات من فوج الهجوم 425 "سكالا" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها استعادة مواقعها المفقودة.وواصلت وحدات مجموعة "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، حيث تمكنت من دحر أفراد ومعدات لواء ميكانيكي، ولواء هجومي، وثلاثة أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدتي أندرييفكا وفيليكيميخايليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلدتي غولياي-بولي وكوسيفتسيف في مقاطعة زابوروجيه. كما تمكنت وحدات مجموعة "دنيبر"، بعد عمليات عديدة، تحييد ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا، و19 سيارة، وستة مدافع ميدانية، ومحطتين للحرب الإلكترونية، وثلاثة مستودعات إمداد.كما شنت القوات الجوية الروسية، بما فيها الطائرات التكتيكية وطائرات الهجوم المسيّرة وقوات الصواريخ والمدفعية، غارات على مرافق البنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومنشأة لتجميع وتخزين طائرات الهجوم المسيّرة، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 154 منطقة، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 180 طائرة مسيّرة.القوات الروسية تدمر كتيبة أوكرانية مؤللة "عن بكرة أبيها" في خاركوفالطائرات المسيرة الروسية تدمر 32 حصنا و7 روبوتات أرضية أوكرانية على جبهات عسكرية عدة

https://sarabic.ae/20251216/القوات-الروسية-تدمر-راجمة-صواريخ-غراد-أوكرانية-بعد-استهدافها-مقاطعة-بيلغورود-1108205853.html

https://sarabic.ae/20251216/القوات-الروسية-تدمر-83-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1108206798.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا