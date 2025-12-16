https://sarabic.ae/20251216/القوات-الروسية-تدمر-83-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1108206798.html
القوات الروسية تدمر 83 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 83 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي البلاد، خلال الليلة الماضية. 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T05:31+0000
2025-12-16T05:31+0000
2025-12-16T05:31+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309617_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1a4e99feef2411040642eac80aeb599e.jpg
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 83 طائرة مسيرة أوكرانية، 64 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و9 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة موسكو، واثنتين فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي مقاطعة تفير".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطائرات المسيرة الروسية تدمر 32 حصنا و7 روبوتات أرضية أوكرانية على جبهات عسكرية عدة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309617_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_ab8db23287afb035a00898ac07620365.jpg
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 83 طائرة مسيرة أوكرانية، 64 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و9 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة موسكو، واثنتين فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي مقاطعة تفير".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.