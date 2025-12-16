عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
الطائرات المسيرة الروسية تتعقب آليات القوات المسلحة الأوكرانية وتقوم بتدميرها على محور كوبيانسك
الطائرات المسيرة الروسية تتعقب آليات القوات المسلحة الأوكرانية وتقوم بتدميرها على محور كوبيانسك
سبوتنيك عربي
أفاد قائد مجموعة الطائرات المسيرة التابعة لجيش دبابات الحرس الأول التابع للقوات الروسية، والذي يحمل رمز النداء "كونتورا"، بأن "فرق تشغيل الطائرات المسيرة... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الطائرات المسيرة الروسية تتعقب آليات القوات المسلحة الأوكرانية وتقوم بتدميرها على محور كوبيانسك

10:43 GMT 16.12.2025
© Sputnik"غرانات"... طائرات مسيرة روسية متعددة المهام
© Sputnik
أفاد قائد مجموعة الطائرات المسيرة التابعة لجيش دبابات الحرس الأول التابع للقوات الروسية، والذي يحمل رمز النداء "كونتورا"، بأن "فرق تشغيل الطائرات المسيرة الروسية، تتصيّد أيّ وسيلة نقل أو معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في محور كوبيانسك".
وأضاف قائد المجموعة الروسي لوكالة "سبوتنيك": "هذا يشمل منطقة كوبيانسك - أوزلوفوي وكوريولوفكا، إنهم يحاولون إيصال إمدادات لوجستية، لكننا نتمركز بنشاط في مواقع الكمائن، وفي الوقت ذاته، هناك عدة فِرق من الطائرات المسيرة لا تنتظر في الكمائن، بل تُحلّق باستمرار وتتفحّص كل شجرة، وكل خندق، وكل مرآب وأي موقع ممكن. نبحث عن المعدات العسكرية وعن المشاة، وفور العثور عليهم، نقوم بتدميرهم فورًا دون تأخير".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مركز قيادة للقوات الأوكرانية قرب كوبيانسك- وزارة الدفاع
8 ديسمبر, 06:12 GMT

وأفاد المركز الصحفي لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بسيطرة القوات المسلحة الروسية على مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.

وأشار المركز الصحفي إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تحاول التسلل إلى كوبيانسك يوميًا من خلال مجموعات صغيرة عبر المقبرة، وتتكبد خسائر فادحة".
وأضاف: "تم تحييد مجموعة من المرتزقة الكولومبيين قرب كوبيانسك".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
راجمات "غراد" الروسية تدمر تجمعا عسكريا أوكرانيا في كراسني ليمان- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف مؤسسات الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
