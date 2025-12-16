https://sarabic.ae/20251216/الطائرات-المسيرة-الروسية-تتعقب-آليات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-وتقوم-بتدميرها-على-محور-كوبيانسك-1108212834.html
الطائرات المسيرة الروسية تتعقب آليات القوات المسلحة الأوكرانية وتقوم بتدميرها على محور كوبيانسك
أفاد قائد مجموعة الطائرات المسيرة التابعة لجيش دبابات الحرس الأول التابع للقوات الروسية، والذي يحمل رمز النداء "كونتورا"، بأن "فرق تشغيل الطائرات المسيرة
وأضاف قائد المجموعة الروسي لوكالة "سبوتنيك": "هذا يشمل منطقة كوبيانسك - أوزلوفوي وكوريولوفكا، إنهم يحاولون إيصال إمدادات لوجستية، لكننا نتمركز بنشاط في مواقع الكمائن، وفي الوقت ذاته، هناك عدة فِرق من الطائرات المسيرة لا تنتظر في الكمائن، بل تُحلّق باستمرار وتتفحّص كل شجرة، وكل خندق، وكل مرآب وأي موقع ممكن. نبحث عن المعدات العسكرية وعن المشاة، وفور العثور عليهم، نقوم بتدميرهم فورًا دون تأخير".وأشار المركز الصحفي إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تحاول التسلل إلى كوبيانسك يوميًا من خلال مجموعات صغيرة عبر المقبرة، وتتكبد خسائر فادحة".وأضاف: "تم تحييد مجموعة من المرتزقة الكولومبيين قرب كوبيانسك".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.راجمات "غراد" الروسية تدمر تجمعا عسكريا أوكرانيا في كراسني ليمان- وزارة الدفاعالقوات الروسية تستهدف مؤسسات الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
أفاد قائد مجموعة الطائرات المسيرة التابعة لجيش دبابات الحرس الأول التابع للقوات الروسية، والذي يحمل رمز النداء "كونتورا"، بأن "فرق تشغيل الطائرات المسيرة الروسية، تتصيّد أيّ وسيلة نقل أو معدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في محور كوبيانسك".
وأضاف قائد المجموعة الروسي لوكالة "سبوتنيك": "هذا يشمل منطقة كوبيانسك - أوزلوفوي وكوريولوفكا، إنهم يحاولون إيصال إمدادات لوجستية، لكننا نتمركز بنشاط في مواقع الكمائن، وفي الوقت ذاته، هناك عدة فِرق من الطائرات المسيرة لا تنتظر في الكمائن، بل تُحلّق باستمرار وتتفحّص كل شجرة، وكل خندق، وكل مرآب وأي موقع ممكن. نبحث عن المعدات العسكرية وعن المشاة، وفور العثور عليهم، نقوم بتدميرهم فورًا دون تأخير".
وأفاد المركز الصحفي لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بسيطرة القوات المسلحة الروسية على مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
وأشار المركز الصحفي إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تحاول التسلل إلى كوبيانسك يوميًا من خلال مجموعات صغيرة عبر المقبرة، وتتكبد خسائر فادحة".
وأضاف: "تم تحييد مجموعة من المرتزقة الكولومبيين قرب كوبيانسك".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.