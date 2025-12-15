باحث في الشأن الدولي: الولايات المتحدة لا ترغب في إضاعة المزيد من الوقت في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251215/باحث-في-الشأن-الدولي-الولايات-المتحدة-لا-ترغب-في-إضاعة-المزيد-من-الوقت-في-أوكرانيا-1108175004.html
باحث في الشأن الدولي: الولايات المتحدة لا ترغب في إضاعة المزيد من الوقت في أوكرانيا
باحث في الشأن الدولي: الولايات المتحدة لا ترغب في إضاعة المزيد من الوقت في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الباحث اللبناني في الشأن الدولي الدكتور رضوان رزق، أن "الولايات المتحدة لم تعد ترغب في استنزاف المزيد من الوقت في الملف الأوكراني، في ظل انشغالها بعدد من... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T10:38+0000
2025-12-15T10:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7956ce956fc2b232b40776ee336ddca3.jpg
وخلال حديثه عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن تصريحات المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، المتعلقة بإحراز تقدم كبير في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، أشار رزق إلى أن "واشنطن لديها ملفات دولية ساخنة في ساحات أخرى، أبرزها تايوان وفنزويلا، ما يدفعها إلى تسريع إنهاء هذا الملف، بالإضافة إلى عدم رغبتها في إضاعة المزيد من الوقت في الملف الأوكراني".وأكد الدكتور رزق أن "الأمور وصلت الى خواتيمها، إيذانًا بمرحلة جديدة من إعادة رسم الخرائط السياسية"، معتبرًا أن "أيام زيلينسكي باتت معدودة، وقد يخرج من المشهد السياسي كليًا".ولفت الباحث في الشأن الدولي إلى أن "اعتراف الولايات المتحدة بالحق القومي الروسي في أوكرانيا، يدفع باتجاه إنهاء الصراع بما يضمن مصالح روسيا الأمنية في أوروبا".وأشار رزق إلى أن "القضية لم تعد محصورة بانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، الذي أصبح مسألة ثانوية مقارنة بالاعتراف الأميركي بضم الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، وباستعادة شبه جزيرة القرم إلى الحضن الروسي بعد أن قضمتها أوكرانيا، خلال مرحلة الاتحاد السوفييتي".
https://sarabic.ae/20251214/الكرملين-موقف-الولايات-المتحدة-بشأن-التسوية-في-أوكرانيا-حاسم-وواقعي-1108152790.html
https://sarabic.ae/20251215/خبير-انقلاب-محتمل-ضد-زيلينسكي-تحت-قيادة-غربية-1108165195.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ab285cd1d0b190e5098584a6222fd89.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك
الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك

باحث في الشأن الدولي: الولايات المتحدة لا ترغب في إضاعة المزيد من الوقت في أوكرانيا

10:38 GMT 15.12.2025
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
حصري
أكد الباحث اللبناني في الشأن الدولي الدكتور رضوان رزق، أن "الولايات المتحدة لم تعد ترغب في استنزاف المزيد من الوقت في الملف الأوكراني، في ظل انشغالها بعدد من القضايا الدولية الساخنة".
وخلال حديثه عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن تصريحات المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، المتعلقة بإحراز تقدم كبير في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، أشار رزق إلى أن "واشنطن لديها ملفات دولية ساخنة في ساحات أخرى، أبرزها تايوان وفنزويلا، ما يدفعها إلى تسريع إنهاء هذا الملف، بالإضافة إلى عدم رغبتها في إضاعة المزيد من الوقت في الملف الأوكراني".

وأوضح رزق أن "أوروبا تسعى إلى توريط الولايات المتحدة في مواجهة مع روسيا، للانتقام منها لأسباب خاصة مرتبطة بالعداء معها، إلا أن واشنطن لم تعد قادرة على الاستمرار في نهج إدارة بايدن السابقة، في ظل الأزمة الاقتصادية، كما أن أوروبا بدورها عاجزة عن الاستمرار من دون الدعم الأميركي".

الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: موقف الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا حاسم وواقعي
أمس, 14:47 GMT
وأكد الدكتور رزق أن "الأمور وصلت الى خواتيمها، إيذانًا بمرحلة جديدة من إعادة رسم الخرائط السياسية"، معتبرًا أن "أيام زيلينسكي باتت معدودة، وقد يخرج من المشهد السياسي كليًا".

وأشار إلى أن "قرار إنهاء الصراع في أوكرانيا هو قرار أميركي، وستخضع له أوروبا، بما يؤدي إلى عودة أوكرانيا جارًا حليفًا وغير معادٍ لروسيا، وبما يضمن عدم تحولها إلى تهديد للأمن القومي الروسي أو انضمامها إلى محاور معادية لعمق روسيا الاستراتيجي".

فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
خبير: انقلاب محتمل ضد زيلينسكي تحت قيادة غربية
04:43 GMT
ولفت الباحث في الشأن الدولي إلى أن "اعتراف الولايات المتحدة بالحق القومي الروسي في أوكرانيا، يدفع باتجاه إنهاء الصراع بما يضمن مصالح روسيا الأمنية في أوروبا".
وأشار رزق إلى أن "القضية لم تعد محصورة بانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، الذي أصبح مسألة ثانوية مقارنة بالاعتراف الأميركي بضم الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، وباستعادة شبه جزيرة القرم إلى الحضن الروسي بعد أن قضمتها أوكرانيا، خلال مرحلة الاتحاد السوفييتي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала