أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: روسيا تريد إنهاء الصراع الأوكراني وتحقيق أهدافها وضمان السلام في أوروبا مستقبلا
الكرملين: روسيا تريد إنهاء الصراع الأوكراني وتحقيق أهدافها وضمان السلام في أوروبا مستقبلا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وتحقيق أهدافها وضمان السلام في أوروبا مستقبلا. 16.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "نريد السلام، لا نريد وقف إطلاق النار كي تتمكن أوكرانيا من الحصول على فترة راحة والاستعداد لمواصلة الحرب. نريد وقف هذه الحرب، وتحقيق أهدافنا وتأمين مصالحنا وضمان السلام في أوروبا مستقبلًا، هذا ما نريده".وانطلقت صباح أمس الاثنين، الجولة الثانية من المفاوضات في برلين، بين الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، والوفد الأوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول "الجانب الإقليمي" لتسوية النزاع الأوكراني، بأن "أوكرانيا خسرت بالفعل أجزاءً من أراضيها".وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "حسنًا، لقد خسروا تلك الأراضي بالفعل، بصراحة، لقد خسروا الأراضي".وفي الوقت ذاته، أعرب ترامب عن رأيه بأن الصراع الأوكراني يقترب من الحل، وأنه "تم إحراز تقدم كبير في التسوية".وقال: "أعتقد أننا أقرب الآن من أي وقت مضى (لإنهاء الصراع في أوكرانيا)".ترامب: اجتماعات الوفود الأمريكية والأوروبية والأوكرانية في برلين كانت جيدة جدا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وتحقيق أهدافها وضمان السلام في أوروبا مستقبلا.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "نريد السلام، لا نريد وقف إطلاق النار كي تتمكن أوكرانيا من الحصول على فترة راحة والاستعداد لمواصلة الحرب. نريد وقف هذه الحرب، وتحقيق أهدافنا وتأمين مصالحنا وضمان السلام في أوروبا مستقبلًا، هذا ما نريده".
وانطلقت صباح أمس الاثنين، الجولة الثانية من المفاوضات في برلين، بين الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، والوفد الأوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.
مبنى الاستخبارات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
لندن تضلل بروكسل حول سعي ترامب إلى حل وسط مع روسيا "لتحقيق مكاسب مالية"- الاستخبارات الروسية
08:35 GMT

وبعد المفاوضات أعلن زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي "عدم التوصل، حتى الآن، إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول القضايا الإقليمية في إطار الجهود الرامية إلى تسوية النزاع الأوكراني". وأقر بأن بعض الملفات لا تزال معقدَّة، و"على رأسها ملف الأراضي"، مؤكدًا "وجود تبّاين في المواقف بين الجانبين الأوكراني والأمريكي".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول "الجانب الإقليمي" لتسوية النزاع الأوكراني، بأن "أوكرانيا خسرت بالفعل أجزاءً من أراضيها".
وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "حسنًا، لقد خسروا تلك الأراضي بالفعل، بصراحة، لقد خسروا الأراضي".
وفي الوقت ذاته، أعرب ترامب عن رأيه بأن الصراع الأوكراني يقترب من الحل، وأنه "تم إحراز تقدم كبير في التسوية".
وقال: "أعتقد أننا أقرب الآن من أي وقت مضى (لإنهاء الصراع في أوكرانيا)".
ترامب: اجتماعات الوفود الأمريكية والأوروبية والأوكرانية في برلين كانت جيدة جدا
