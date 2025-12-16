https://sarabic.ae/20251216/الكرملين-روسيا-تريد-إنهاء-الصراع-الأوكراني-وتحقيق-أهدافها-وضمان-السلام-في-أوروبا-مستقبلا-1108236296.html

الكرملين: روسيا تريد إنهاء الصراع الأوكراني وتحقيق أهدافها وضمان السلام في أوروبا مستقبلا

الكرملين: روسيا تريد إنهاء الصراع الأوكراني وتحقيق أهدافها وضمان السلام في أوروبا مستقبلا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وتحقيق أهدافها وضمان السلام في أوروبا مستقبلا. 16.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "نريد السلام، لا نريد وقف إطلاق النار كي تتمكن أوكرانيا من الحصول على فترة راحة والاستعداد لمواصلة الحرب. نريد وقف هذه الحرب، وتحقيق أهدافنا وتأمين مصالحنا وضمان السلام في أوروبا مستقبلًا، هذا ما نريده".وانطلقت صباح أمس الاثنين، الجولة الثانية من المفاوضات في برلين، بين الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، والوفد الأوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول "الجانب الإقليمي" لتسوية النزاع الأوكراني، بأن "أوكرانيا خسرت بالفعل أجزاءً من أراضيها".وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "حسنًا، لقد خسروا تلك الأراضي بالفعل، بصراحة، لقد خسروا الأراضي".وفي الوقت ذاته، أعرب ترامب عن رأيه بأن الصراع الأوكراني يقترب من الحل، وأنه "تم إحراز تقدم كبير في التسوية".وقال: "أعتقد أننا أقرب الآن من أي وقت مضى (لإنهاء الصراع في أوكرانيا)".ترامب: اجتماعات الوفود الأمريكية والأوروبية والأوكرانية في برلين كانت جيدة جدا

