الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مناقشة التسوية الأوكرانية لا تبشر بالخير

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن المشاركة الأوروبية في مناقشة التسوية الأوكرانية لا تبشر بالخير من حيث القبول، مشيرا إلى أن...

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول مفاوضات التسوية الأوكرانية: "مشاركة أوروبا في مفاوضات التسوية الأوكرانية لا تبشر بالخير من حيث القبول".وأضاف بيسكوف رداً على سؤال حول موعد الجولة القادمة من المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة لحل النزاع في أوكرانيا: "علينا أولاً مراجعة ما ستسفر عنه المفاوضات التي يجريها الأمريكيون مع الأوكرانيين، بمشاركة أوروبيين".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وتحقيق أهدافها وضمان السلام في أوروبا مستقبلا.وانطلقت صباح أمس الاثنين، الجولة الثانية من المفاوضات في برلين، بين الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، والوفد الأوكراني برئاسة فلاديمير زيلينسكي.وبعد المفاوضات أعلن زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي "عدم التوصل، حتى الآن، إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول القضايا الإقليمية في إطار الجهود الرامية إلى تسوية النزاع الأوكراني". وأقر بأن بعض الملفات لا تزال معقدَّة، و"على رأسها ملف الأراضي"، مؤكدًا "وجود تبّاين في المواقف بين الجانبين الأوكراني والأمريكي".وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء: "حسنًا، لقد خسروا تلك الأراضي بالفعل، بصراحة، لقد خسروا الأراضي".وفي الوقت ذاته، أعرب ترامب عن رأيه بأن الصراع الأوكراني يقترب من الحل، وأنه "تم إحراز تقدم كبير في التسوية".وقال: "أعتقد أننا أقرب الآن من أي وقت مضى (لإنهاء الصراع في أوكرانيا)".ترامب: اجتماعات الوفود الأمريكية والأوروبية والأوكرانية في برلين كانت جيدة جداالاتحاد الأوروبي يقر بصعوبة التوصل إلى اتفاق على منح قرض لكييف يستغل الأصول الروسية

