قطر: رد "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار "شبه متطابق" مع خطة ويتكوف

قطر: رد "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار "شبه متطابق" مع خطة ويتكوف

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن رد حركة حماس على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة "يكاد يتطابق" مع الخطة التي... 19.08.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي عقد في الدوحة، أن الرد الذي تلقته قطر من "حماس" يعد "إيجابيا جدا"، مشيرا إلى أنه يتماشى بشكل وثيق مع المقترح الذي سبق أن وافق عليه الجانب الإسرائيلي.وكان مصدر مصري مطلع قد أعلن، أمس الاثنين، موافقة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي قدمه الوسطاء القطريون والمصريون، الأحد الماضي.وقال المصدر إن "هذه الخطوة تفتح المجال للوصول إلى الاتفاق الشامل بأفضل السبل، ودون تعريض حياة الرهائن المحتجزين للخطر من خلال مزيد من العمليات العسكرية المكثفة، بالإضافة إلى تجنب أحداث تفاقم الأوضاع الإنسانية لسكان قطاع غزة الذين يعانون أساساً من ماساة كبيرة".المقترح يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، ويتضمن وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية، تعيد خلاله القوات الإسرائيلية انتشارها على الخطوط التي تضمنه "مقترح ويتكوف"، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل مكثف يلبي الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، وسيتم خلال هذه المدة تبادل عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.في سياق متصل، أفادت وكالة أنباء أمريكية عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عن هويته، أن "حماس" قدمت ردها بشأن صفقة تبادل الرهائن إلى رئيس الوزراء القطري خلال اجتماع عُقد في مصر الاثنين.وكانت حركة حماس قد تسلمت، مقترحا جديدا يهدف إلى استئناف المفاوضات، من قبل الوسطاء في المفاوضات غير المباشرة، حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

