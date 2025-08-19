https://sarabic.ae/20250819/أطفال-غزة-يتحملون-العمل-الشاق-في-ظل-التجويع-والحرب---1103885916.html

أطفال غزة يتحملون العمل الشاق في ظل التجويع والحرب

أطفال غزة يتحملون العمل الشاق في ظل التجويع والحرب

تفرز الحرب المتواصلة على قطاع غزة معاناة إنسانية متعددة الأوجه، بين موت وحصار وجوع ومرض، في ظل انعدام أبسط مقومات الحياة، وتراجع عمل المنظومة الصحية وسط استهدف... 19.08.2025

وفاقمت الحرب من معاناة الأطفال في قطاع غزة، فلا تتوقف المأساة عند قتلهم وإصابتهم في الغارات الإسرائيلية المستمرة، ومن النزوح والتشرد مع أسرهم، بل يجدون أنفسهم مجبرين على تحمل أعباء الكبار، وتحمل مسؤولية توفير الطعام والماء لعائلاتهم.الطفل نضال، الذي يبلغ من العمر 14 عاما، وجد نفسه في حركة دائرية مرهقة تتكرر كل يوم، فحجم المسؤوليات التي باتت تثقل كاهله، لا يستطيع التوقف عن عملها، بعدما فقدت أسرته بيتها ومعيلها، وفقد هو حقه في التعليم والحماية.ويقول الطفل نضال لوكالة "سبوتنيك": "كانت أحلامي جميلة، قبل الحرب، حيث كنت أحصل على درجات عالية في المدرسة، وأحلم بدراسة الطب. لكن بعد الحرب تغيرت حياتي، فكل يوم أذهب للحصول على الطعام، وأجلب الماء من مكان بعيد، وأجمع الأخشاب، وأعمال كثيرة أخرى، وفي الوقت نفسه أبحث عن عمل للحصول على بعض المال".ويتابع: "قبل الحرب كان كل شيء متوفر، وكنت أعيش حياة جميلة، وبسبب الحرب أصبحت أكبر أحلامي هي كيلو من الطحين، أو بعض المعلبات حتى لا تشعر عائلتي بالجوع".وبعد أن تحولت مدارس الأطفال إلى مراكز إيواء، وأماكن اللعب إلى خيام، تحوّل الكثير من الأطفال إلى العمل في الشوارع، عارضين بضائعهم البسيطة، على أمل الحصول على بعض النقود لسد حاجات عائلاتهم.لكن المهمة الأصعب التي يضطر الأطفال للقيام بها، هي المغامرة والذهاب إلى مراكز المساعدات، بعدما توقفت مساعدات "أونروا" في نحو 400 نقطة توزيع، وانحصرت "بمؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيا وإسرائيليا.ويقول الطفل نضال: "عندما أذهب إلى مراكز المساعدات، أعرف أني من الممكن أن أدفع حياتي ثمن لهذه المغامرة، فأما أن أعود بكيس طحين، أو أعود أنا داخل الكيس، فقد كنت قريبا من الموت، حينما أطلقوا النار نحونا، وأصيب شاب بجانبي، وصديقي أصيب في يده، وجارنا أصيب في قدمه، والحمد لله نجوت، وعدت بكيس طحين، ورأيت أخوتي الصغار وهم فرحين بعودتي".ويضيف: "نحن مثل أطفال العالم، نريد حقوقنا البسيطة في التعليم والطعام والمسكن والأمان، لذلك نطالب بوقف الحرب ونناشد العالم لمساعدتنا".وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من أن أطفال فلسطين يواجهون أوضاعا مقلقة للغاية، ويعيشون في خوف وقلق شديدين، ويعانون تداعيات حرمانهم من المساعدة الإنسانية والحماية.ويشكل الأطفال دون سن 18 عاما 43 في المئة من إجمالي عدد سكان فلسطين الذي بلغ نحو 5.5 ملايين نسمة مع نهاية عام 2024، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.ويقول الباحث في حقوق الطفل عبد الله شاهين لـ "سبوتنيك": "حُرم الأطفال في قطاع غزة من الحق في الحياة بسبب الحرب، وحرموا من حقهم في التعليم، ومنذ سنتين يعاني الأطفال في القطاع بشكل كبير، ولا يحصلون على الطعام والعلاج، ولا يشعرون بالأمان، وفوق ذلك أصبح أكثرهم يتحملون أعباء عائلاتهم، ومسؤولية توفير الطعام والماء، ويضطروا للانتظار أمام التكية، والسير لمسافات بعيدة، وتحمل العمل الشاق تحت وطأة التجويع والحرب المستمرة".ويضيف: "نحو 45% من أطفال قطاع غزة، يعملون خلال الحرب، لتوفير بعض الطعام والشراب لعائلاتهم، ونسبة كبيرة من الأطفال تعرضوا لإصابات خطرة، ومنهم من فقدوا أطرافهم، ويحتاجوا للعلاج خارج القطاع، وبالتالي واقع الأطفال في القطاع واقع مأساوي ويزداد صعوبة مع استمرار الحرب".ويدفع الأطفال الثمن الأعلى لهذه الحرب المتواصلة والتي خلفت وفق البيانات الرسمية أكثر من 18 ألف قتيل منهم، وإصابة عشرات الآلاف بينهم حالات بتر لطرف أو أكثر من أجسادهم.ويعيش باقي الأطفال، ظروفا صعبة للغاية جراء النزوح المتكرر وفقدان أفراد من عائلاتهم بينهم المعيل الأساسي، ما جعلهم يتحملون مسؤوليات كبيرة أبرزها توفير قوتهم، في ظل جوع منتشر في القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل مزيد من الفلسطينيين بسبب التجويع، وقالت الوزارة إن 7 أشخاص، بينهم طفلان، قتلوا خلال الساعات الـ 24 الماضية بسبب سوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا التجويع وسوء التغذية إلى 263 قتيل، بينهم 112 طفلا.

