مرضى الضغط والسكري بغزة.. واقع مأساوي في ظل استمرار الحرب والجوع وانقطاع الدواء

مرضى الضغط والسكري بغزة.. واقع مأساوي في ظل استمرار الحرب والجوع وانقطاع الدواء

سبوتنيك عربي

وبعد عودة الحرب إلى قطاع غزة، يزداد الوضع تعقيدا بشكل متسارع، بعدما كانت الهدنة قد فتحت أبواب الأمل لنهاية الحرب، ونهاية معاناة المواطنين المستمرة، وأدت الحرب إلى دمار كبير في المنظومة الصحية في القطاع، إذ استهدف الجيش الإسرائيلي المستشفيات والمرافق الصحية، ومنع دخول إمدادات الدواء والمستلزمات الطبية، وأدى الوضع الصحي الكارثي في القطاع إلى اضطراب في جميع الخدمات الصحية.معاناة مرضى السكري والضغط وسط الانهيار الصحيوفي ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق معابر قطاع غزة، يعاني مئات آلاف المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة كمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، من نقص حاد في الأدوية المنقذة للحياة، وسط حالة من الانهيار في القطاع الصحي.وفي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وداخل الخيام التي مزقتها الحرب، يخوض مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، معركة صامتة متصاعدة في وجه الجوع ونقص الدواء من أجل البقاء.وقال النازح صلاح حسين، لوكالة "سبوتنيك": "لقد نفد دواء السكري وارتفاع الضغط، ولم يتبقى سوى ما ترى، وهذا يكفي لمدة قصيرة، ولا أعرف من أين أحصل على الدواء، بعد تصاعد أزمة نقص الأدوية، وارتفاع أسعار المتوفر منها، وكنت في السابق قبل الحرب، أذهب إلى عيادة الوكالة (الأونروا) وأحصل على الأدوية بشكل مستمر ومنتظم، أما حاليا فنبحث عن الدواء ولا نجده، ولا يوجد تغذية، وأحاول جاهدا الصمود لكني أشعر من وقت لآخر بعدم القدرة على الحركة، ويرافقني الدوار والغثيان بشكل مستمر".الحاج صلاح حسين، لم يتلق علاجه المنتظم، منذ إغلاق المعابر في شهر مارس/ آذار الماضي، وحاله مثل حال أكثر من 70 ألف مريض سكري في القطاع، حرموا من حقهم في العلاج المنتظم، وأشار الحاج حسين إلى أن "بعض الأطعمة مثل الشكولاتة أو التمر أو الأطعمة التي تحتوي على السكر، أصبحت ترتبط بالحياة، فلم تعد طعاما وإنما وسيلة للنجاة، في وجه مضاعفات السكري وارتفاع الضغط، وفي وجه غيبوبة تلوح في الأفق، لا يسمع صوتها وإنما يشعر بها المرضى".وليس ببعيد عن الحاج صلاح، يجلس الطبيب المتقاعد حاتم صافي، أمام خيمته، وقد أمضى أكثر من 30 عاما يعمل طبيبا في مستشفى "ناصر" الطبي في خان يونس، واليوم يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ويحاول إيجاد بدائل للأدوية المفقودة في ظل هذه الظروف الصعبة، التي يعيشها قطاع غزة.وفي منطقة المواصي في خان يونس جنوبي القطاع، قام الهلال الأحمر الفلسطيني، بوضع مشفى ميداني لتقديم الخدمات الطبية للنازحين، ويحاول الطبيب جبر أبو رحمة، التعامل مع عشرات الحالات المتواجدة في المشفى وفي ساحاته، ومساعدة المرضى في ظل النقص الحاد في الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.وأشار الطبيب أبو رحمة إلى انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، وفقدان غالبية الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبيبة بسبب استهداف القطاع الصحي بشكل مباشر وإغلاق المعابر، وما يقوم به الأطباء في القطاع حاليا، هو تقديم الحد الأدنى من المساعدة الطبية للمرضى، ومع إخلاء مستشفى "الأمل" في خان يونس، أقيم المستشفى الميداني في منطقة المواصي، لتقديم الخدمات الطبيبة بجوار النازحين، ولكن بأقل إمكانيات طبية.وأضاف الطبيب أبو رحمة:" نحن بحاجة إلى توفر العديد من الأدوية، خاصة أدوية حرق السكر المفقودة في قطاع غزة، ونعاني من نقص العديد من المعدات مثل جهاز فحص السكر، الذي يجب أن يتوفر عند كل مريض ليتابع حالته الصحية، وحتى من لديهم الأجهزة فلا تتوفر الأشرطة، التي توصل بالجهاز كي تتم عمل فحص السكر".وتشهد المنظومة الصحية في قطاع غزة المحاصر انهيارا كبيرا، حيث خرجت معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي، وخرجت غالبية المراكز الصحية عن الخدمة، ووصفت العديد من المنظمات الإنسانية الوضع الصحي في القطاع بالكارثي.وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، والتي بدأت بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى أكثر من 61,776 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 154,906 آخرين.وفي 7 أكتوبر 2023، شن مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، واستعادة الأسرى.

