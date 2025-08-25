https://sarabic.ae/20250825/الصين-بكين-تنفي-صحة-الادعاءات-حول-إرسالها-قوات-حفظ-سلام-إلى-أوكرانيا-1104103617.html
وقال جياكون، خلال إحاطة صحفية، اليوم الاثنين، تعليقا على تقرير نُشر في صحيفة "دي فيلت" الألمانية يفيد باستعداد الصين لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا: "هذا التقرير غير صحيح".وأكد متحدث الخارجية الصينية أن "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح".كما أفادت تقارير أمريكية، في 21 أغسطس/ آب، نقلا عن مصادر، أن مستشاري الأمن القومي من الدول الأوروبية وأوكرانيا يعتزمون لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي مؤقتاً، يوم الخميس لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا.وفقًا لمصدر مطلع على الخطط، فإن المحادثات ستحدد "شكل الضمانات الأمنية".وذكرت الصحيفة أن الضمانات الأمنية الأمريكية قد تشمل وعدًا بتقديم دعم جوي للعمليات الأوروبية، أو مساعدة استخباراتية من واشنطن لدعم المهام في أوكرانيا، بالإضافة إلى نشر قوات في البحر الأسود.إعلام صيني: زيلينسكي يحاول عرقلة حل الأزمة الأوكرانية
الصين: بكين تنفي صحة الادعاءات حول إرسالها قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا
دحض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غيو جياكون، صحة التقارير التي تفيد باستعداد الصين لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، مؤكدا أن موقف الصين تجاه الصراع في أوكرانيا ثابت وواضح.
وقال جياكون، خلال إحاطة صحفية، اليوم الاثنين، تعليقا على تقرير نُشر في صحيفة "دي فيلت" الألمانية يفيد باستعداد الصين لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا: "هذا التقرير غير صحيح".
وأكد متحدث الخارجية الصينية أن "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح".
كما أفادت تقارير أمريكية
، في 21 أغسطس/ آب، نقلا عن مصادر، أن مستشاري الأمن القومي من الدول الأوروبية وأوكرانيا يعتزمون لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي مؤقتاً، يوم الخميس لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
ونقلت التقارير عن مصادر مطلعة: "وفقا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، سيُجري روبيو "محادثات دبلوماسية حساسة" مع نظرائه من أوكرانيا وحلفاء أوروبيين آخرين. ويعتزم مستشارو الأمن القومي من تلك الدول لقاء روبيو يوم الخميس".
وفقًا لمصدر مطلع على الخطط، فإن المحادثات ستحدد "شكل الضمانات الأمنية".
وذكرت الصحيفة أن الضمانات الأمنية الأمريكية قد تشمل وعدًا بتقديم دعم جوي للعمليات الأوروبية، أو مساعدة استخباراتية من واشنطن لدعم المهام في أوكرانيا، بالإضافة إلى نشر قوات في البحر الأسود.