الصين: بكين تنفي صحة الادعاءات حول إرسالها قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

عربي
مقتل 4 صحفيين بقصف إسرائيلي لمجمع ناصر الطبي - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
09:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
11:03 GMT
15 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
11:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
16:03 GMT
35 د
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250825/الصين-بكين-تنفي-صحة-الادعاءات-حول-إرسالها-قوات-حفظ-سلام-إلى-أوكرانيا-1104103617.html
الصين: بكين تنفي صحة الادعاءات حول إرسالها قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا
الصين: بكين تنفي صحة الادعاءات حول إرسالها قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
دحض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غيو جياكون، صحة التقارير التي تفيد باستعداد الصين لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، مؤكدا أن موقف الصين تجاه الصراع... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T08:38+0000
2025-08-25T08:38+0000
الصين
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_9ac53ea74719687fb5abe6975418e443.jpg
وقال جياكون، خلال إحاطة صحفية، اليوم الاثنين، تعليقا على تقرير نُشر في صحيفة "دي فيلت" الألمانية يفيد باستعداد الصين لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا: "هذا التقرير غير صحيح".وأكد متحدث الخارجية الصينية أن "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح".كما أفادت تقارير أمريكية، في 21 أغسطس/ آب، نقلا عن مصادر، أن مستشاري الأمن القومي من الدول الأوروبية وأوكرانيا يعتزمون لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي مؤقتاً، يوم الخميس لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا.وفقًا لمصدر مطلع على الخطط، فإن المحادثات ستحدد "شكل الضمانات الأمنية".وذكرت الصحيفة أن الضمانات الأمنية الأمريكية قد تشمل وعدًا بتقديم دعم جوي للعمليات الأوروبية، أو مساعدة استخباراتية من واشنطن لدعم المهام في أوكرانيا، بالإضافة إلى نشر قوات في البحر الأسود.إعلام صيني: زيلينسكي يحاول عرقلة حل الأزمة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250821/إعلام-الغرب-لن-يتمكن-من-تقديم-ضمانات-أمنية-جدية-لكييف-1104001743.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_43:0:1732:1267_1920x0_80_0_0_a50484b33f4d8b8984d9bf14560b6513.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, أخبار أوكرانيا
الصين, أخبار أوكرانيا

الصين: بكين تنفي صحة الادعاءات حول إرسالها قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

08:38 GMT 25.08.2025
© AP Photo / Ng Han Guanمقر وزارة الخارجية الصينية، بكين
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبر
دحض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غيو جياكون، صحة التقارير التي تفيد باستعداد الصين لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، مؤكدا أن موقف الصين تجاه الصراع في أوكرانيا ثابت وواضح.
وقال جياكون، خلال إحاطة صحفية، اليوم الاثنين، تعليقا على تقرير نُشر في صحيفة "دي فيلت" الألمانية يفيد باستعداد الصين لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا: "هذا التقرير غير صحيح".
وأكد متحدث الخارجية الصينية أن "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية ثابت وواضح".
كما أفادت تقارير أمريكية، في 21 أغسطس/ آب، نقلا عن مصادر، أن مستشاري الأمن القومي من الدول الأوروبية وأوكرانيا يعتزمون لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي مؤقتاً، يوم الخميس لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
فلاديمير زيلينسكي إمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
إعلام: الغرب لن يتمكن من تقديم "ضمانات أمنية" جدية لكييف
21 أغسطس, 16:22 GMT

ونقلت التقارير عن مصادر مطلعة: "وفقا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، سيُجري روبيو "محادثات دبلوماسية حساسة" مع نظرائه من أوكرانيا وحلفاء أوروبيين آخرين. ويعتزم مستشارو الأمن القومي من تلك الدول لقاء روبيو يوم الخميس".

وفقًا لمصدر مطلع على الخطط، فإن المحادثات ستحدد "شكل الضمانات الأمنية".
وذكرت الصحيفة أن الضمانات الأمنية الأمريكية قد تشمل وعدًا بتقديم دعم جوي للعمليات الأوروبية، أو مساعدة استخباراتية من واشنطن لدعم المهام في أوكرانيا، بالإضافة إلى نشر قوات في البحر الأسود.
إعلام صيني: زيلينسكي يحاول عرقلة حل الأزمة الأوكرانية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала