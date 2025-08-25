https://sarabic.ae/20250825/إعلام-صيني-زيلينسكي-يحاول-عرقلة-حل-الأزمة-الأوكرانية--1104101221.html

إعلام صيني: زيلينسكي يحاول عرقلة حل الأزمة الأوكرانية

ويرى كاتبا المقال، الذي ناقش التسوية للأزمة الأوكرانية، أنه بعد اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب، لم تُحرز عملية السلام التي تقودها الولايات المتحدة أي تقدم، رغم عقد اجتماعات متعددة الأطراف مع زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض.وفقًا للكاتبان، فإنه يجب تذكير زيلينسكي بأنه قبل أن تتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية، "من غير المرجح أن يُسفر أي لقاء بينه وبين بوتين عن النتيجة المرجوة".ويُشير المقال إلى أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لتقريب مواقف طرفي النزاع.وناقش بوتين وترامب سبل حل النزاع الأوكراني خلال لقائهما في ألاسكا في 15 أغسطس/آب.وبدوره، أشار ترامب إلى أنه وبوتين قد اتفقا على "العديد من النقاط" المتعلقة بالقضية الأوكرانية، لكن لا تزال هناك خلافات حول عدد من القضايا.وفي اليوم نفسه، أجرى ترامب مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال فيها إن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا تعتمد الآن على فلاديمير زيلينسكي.

