إعلام صيني: زيلينسكي يحاول عرقلة حل الأزمة الأوكرانية
إعلام صيني: زيلينسكي يحاول عرقلة حل الأزمة الأوكرانية
ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" أن فلاديمير زيلينسكي يحاول تحميل روسيا مسؤولية إبطاء مسار عملية السلام، في وقت لا يجرؤ فيه على انتقاد الولايات المتحدة أو الدول...
ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" أن فلاديمير زيلينسكي يحاول تحميل روسيا مسؤولية إبطاء مسار عملية السلام، في وقت لا يجرؤ فيه على انتقاد الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية.
ويرى كاتبا المقال، الذي ناقش التسوية للأزمة الأوكرانية، أنه بعد اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/آب، لم تُحرز عملية السلام التي تقودها الولايات المتحدة
أي تقدم، رغم عقد اجتماعات متعددة الأطراف مع زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض.
وجاء في المقال أنه "ليس من المستغرب أن زيلينسكي، الذي لا يجرؤ على انتقاد الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية، حاول تحويل اللوم إلى روسيا".
وفقًا للكاتبان، فإنه يجب تذكير زيلينسكي بأنه قبل أن تتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية، "من غير المرجح أن يُسفر أي لقاء بينه وبين بوتين عن النتيجة المرجوة".
ويُشير المقال إلى أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام
به لتقريب مواقف طرفي النزاع.
وناقش بوتين وترامب سبل حل النزاع الأوكراني خلال لقائهما في ألاسكا في 15 أغسطس/آب.
ووصف الزعيمان اللقاء بالجيد والإيجابي، وعقب القمة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إمكانية إنهاء الصراع في أوكرانيا، مؤكدًا أن روسيا مهتمة بتسوية طويلة الأمد.
وبدوره، أشار ترامب
إلى أنه وبوتين قد اتفقا على "العديد من النقاط" المتعلقة بالقضية الأوكرانية، لكن لا تزال هناك خلافات حول عدد من القضايا.
وفي اليوم نفسه، أجرى ترامب مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال فيها إن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا تعتمد الآن على فلاديمير زيلينسكي.