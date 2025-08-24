https://sarabic.ae/20250824/موسكو-أوكرانيا-لا-تعيد-السكان-الذين-اختطفتهم-قواتها-من-كورسك-بل-تقايضهم-بأشخاص-تحتاجهم-1104093489.html
موسكو: أوكرانيا لا تعيد السكان الذين اختطفتهم قواتها من كورسك بل تقايضهم بأشخاص تحتاجهم
موسكو: أوكرانيا لا تعيد السكان الذين اختطفتهم قواتها من كورسك بل تقايضهم بأشخاص تحتاجهم
سبوتنيك عربي
أوضح مساعد الرئيس الروسي، ورئيس الوفد المفاوض مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، أن أكثر من 20 مدنيا من سكان مقاطعة كورسك، الذين نقلتهم قوات كييف إلى داخل... 24.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-24T17:51+0000
2025-08-24T17:51+0000
2025-08-24T17:51+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال ميدينسكي، اليوم الأحد، في قناته على "تلغرام": "فعليا، تم اختطافهم (المدنيون من مقاطعة كورسك)، وأصبحوا رهائن".وأردف: "روسيا تخوض مفاوضات شاقة من أجل عودة المدنيين إلى منازلهم، وقد تمت إعادة الكثيرين، بينهم ثمانية اليوم، وبحسب مختلف المصادر، لا يزال هناك أكثر من 20 شخصا". وأضاف ميدينسكي، أن هؤلاء المدنيين لم تتم إعادتهم حتى الآن، بل "يتم مبادلتهم على شكل مجموعات صغيرة بأشخاص تحتاجهم أوكرانيا".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن روسيا أعادت 146 عسكريا روسيًا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف، مقابل تسليم عدد مماثل من أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، لافتة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بذلت جهودًا إنسانية للوساطة في التبادل.وأردف البيان: "إضافة إلى ذلك، تمت إعادة 8 مواطنين روس من سكان مقاطعة كورسك، كانوا محتجزين بشكل غير قانوني من قبل نظام كييف، وسيتم إعادتهم إلى ديارهم".روسيا تسلم 3 أطفال وبالغا من ذوي الإعاقة إلى أوكرانيا بوساطة قطرية
https://sarabic.ae/20250819/الخارجية-الروسية-كييف-لا-ترغب-في-استعادة-الأسرى-الأوكرانيين-الأحياء-1103931133.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
موسكو: أوكرانيا لا تعيد السكان الذين اختطفتهم قواتها من كورسك بل تقايضهم بأشخاص تحتاجهم
أوضح مساعد الرئيس الروسي، ورئيس الوفد المفاوض مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، أن أكثر من 20 مدنيا من سكان مقاطعة كورسك، الذين نقلتهم قوات كييف إلى داخل أوكرانيا، ما زالوا في أوكرانيا وأصبحوا فعليا بمثابة رهائن.
وقال ميدينسكي، اليوم الأحد، في قناته على "تلغرام": "فعليا، تم اختطافهم (المدنيون من مقاطعة كورسك)، وأصبحوا رهائن".
وأردف: "روسيا تخوض مفاوضات شاقة من أجل عودة المدنيين إلى منازلهم، وقد تمت إعادة الكثيرين، بينهم ثمانية اليوم، وبحسب مختلف المصادر، لا يزال هناك أكثر من 20 شخصا".
وأفاد ميدينسكي أن القوات الأوكرانية خلال هجومها على مقاطعة كورسك عام 2024 قامت بـ"احتجاز" مدنيين، معظمهم من كبار السن والمتقاعدين، بعدما عرضت عليهم "المساعدة في الإجلاء من تحت القصف"، ثم نقلتهم إلى الأراضي الأوكرانية.
وأضاف ميدينسكي، أن هؤلاء المدنيين لم تتم إعادتهم حتى الآن، بل "يتم مبادلتهم على شكل مجموعات صغيرة بأشخاص تحتاجهم أوكرانيا".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن روسيا أعادت 146 عسكريا روسيًا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف، مقابل تسليم عدد مماثل من أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، لافتة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بذلت جهودًا إنسانية للوساطة في التبادل.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "في 24 أغسطس (آب) الجاري، تمت إعادة 146 عسكريًا روسيًا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف.. وبالمقابل، تم تسليم 146 أسيرًا من القوات الأوكرانية".
وأردف البيان: "إضافة إلى ذلك، تمت إعادة 8 مواطنين روس من سكان مقاطعة كورسك، كانوا محتجزين بشكل غير قانوني من قبل نظام كييف، وسيتم إعادتهم
إلى ديارهم".