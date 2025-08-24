https://sarabic.ae/20250824/موسكو-أوكرانيا-لا-تعيد-السكان-الذين-اختطفتهم-قواتها-من-كورسك-بل-تقايضهم-بأشخاص-تحتاجهم-1104093489.html

موسكو: أوكرانيا لا تعيد السكان الذين اختطفتهم قواتها من كورسك بل تقايضهم بأشخاص تحتاجهم

أوضح مساعد الرئيس الروسي، ورئيس الوفد المفاوض مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، أن أكثر من 20 مدنيا من سكان مقاطعة كورسك، الذين نقلتهم قوات كييف إلى داخل... 24.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال ميدينسكي، اليوم الأحد، في قناته على "تلغرام": "فعليا، تم اختطافهم (المدنيون من مقاطعة كورسك)، وأصبحوا رهائن".وأردف: "روسيا تخوض مفاوضات شاقة من أجل عودة المدنيين إلى منازلهم، وقد تمت إعادة الكثيرين، بينهم ثمانية اليوم، وبحسب مختلف المصادر، لا يزال هناك أكثر من 20 شخصا". وأضاف ميدينسكي، أن هؤلاء المدنيين لم تتم إعادتهم حتى الآن، بل "يتم مبادلتهم على شكل مجموعات صغيرة بأشخاص تحتاجهم أوكرانيا".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن روسيا أعادت 146 عسكريا روسيًا من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف، مقابل تسليم عدد مماثل من أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، لافتة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بذلت جهودًا إنسانية للوساطة في التبادل.وأردف البيان: "إضافة إلى ذلك، تمت إعادة 8 مواطنين روس من سكان مقاطعة كورسك، كانوا محتجزين بشكل غير قانوني من قبل نظام كييف، وسيتم إعادتهم إلى ديارهم".روسيا تسلم 3 أطفال وبالغا من ذوي الإعاقة إلى أوكرانيا بوساطة قطرية

الأخبار

