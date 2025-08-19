https://sarabic.ae/20250819/الخارجية-الروسية-كييف-لا-ترغب-في-استعادة-الأسرى-الأوكرانيين-الأحياء-1103931133.html
الخارجية الروسية: كييف لا ترغب في استعادة الأسرى الأوكرانيين الأحياء
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن كييف لا تريد استعادة الأسرى الأوكرانيين الأحياء، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى استعادة جثث...
2025-08-19T17:21+0000
2025-08-19T17:21+0000
2025-08-19T17:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وكتبت زاخاروفا في قناتها على تلغرام: "ربما تسترجعون ألف أسير أوكراني، أيها الجلادون التابعون لنظام كييف؟ لأننا بالكاد أجبرناكم على استعادة ألف جثثة لمواطنين أوكرانيين. وهم غير راغبين أيضا في استعادة الأحياء".وفي 23 يوليو/تموز، عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، استمرت قرابة ساعة، وعقب الاجتماع، صرح ميدينسكي، بتنفيذ جميع الاتفاقات الإنسانية للجولة الثانية من المفاوضات.وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن كييف لا تريد استعادة الأسرى الأوكرانيين الأحياء، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى استعادة جثث الآلاف من الجنود القتلى بصعوبة بالغة.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على تلغرام: "ربما تسترجعون ألف أسير أوكراني، أيها الجلادون التابعون لنظام كييف؟ لأننا بالكاد أجبرناكم على استعادة ألف جثثة لمواطنين أوكرانيين. وهم غير راغبين أيضا في استعادة الأحياء".
وبهذه الطريقة علقت على كلام السفير الأوكراني لدى بولندا، فاسيل بودنار، بأن أوكرانيا ذات قيمة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي لأنها تعرف "كيف تقتل الروس".
وفي 23 يوليو/تموز، عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا
، استمرت قرابة ساعة، وعقب الاجتماع، صرح ميدينسكي، بتنفيذ جميع الاتفاقات الإنسانية للجولة الثانية من المفاوضات.
واقترحت روسيا على أوكرانيا إنشاء ثلاث مجموعات عمل عبر الإنترنت لمعالجة القضايا السياسية والعسكرية والإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، عرضت موسكو على كييف نقل 3000 جثة أخرى من عسكريي القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك العودة إلى إعلان وقف إطلاق نار إنساني قصير على خط المواجهة لجمع الجرحى وجثث القتلى.
وترأس الوفد الروسي
مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.