عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الخارجية الروسية: كييف لا ترغب في استعادة الأسرى الأوكرانيين الأحياء
وكتبت زاخاروفا في قناتها على تلغرام: "ربما تسترجعون ألف أسير أوكراني، أيها الجلادون التابعون لنظام كييف؟ لأننا بالكاد أجبرناكم على استعادة ألف جثثة لمواطنين أوكرانيين. وهم غير راغبين أيضا في استعادة الأحياء".وفي 23 يوليو/تموز، عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، استمرت قرابة ساعة، وعقب الاجتماع، صرح ميدينسكي، بتنفيذ جميع الاتفاقات الإنسانية للجولة الثانية من المفاوضات.وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
الخارجية الروسية: كييف لا ترغب في استعادة الأسرى الأوكرانيين الأحياء

17:21 GMT 19.08.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن كييف لا تريد استعادة الأسرى الأوكرانيين الأحياء، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى استعادة جثث الآلاف من الجنود القتلى بصعوبة بالغة.
وكتبت زاخاروفا في قناتها على تلغرام: "ربما تسترجعون ألف أسير أوكراني، أيها الجلادون التابعون لنظام كييف؟ لأننا بالكاد أجبرناكم على استعادة ألف جثثة لمواطنين أوكرانيين. وهم غير راغبين أيضا في استعادة الأحياء".

وبهذه الطريقة علقت على كلام السفير الأوكراني لدى بولندا، فاسيل بودنار، بأن أوكرانيا ذات قيمة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي لأنها تعرف "كيف تقتل الروس".

فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدينسكي: كييف ترفض تسلم ألف جندي أسير من القوات المسلحة الأوكرانية
6 أغسطس, 17:31 GMT
وفي 23 يوليو/تموز، عقدت الجولة الثالثة من المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، استمرت قرابة ساعة، وعقب الاجتماع، صرح ميدينسكي، بتنفيذ جميع الاتفاقات الإنسانية للجولة الثانية من المفاوضات.

واقترحت روسيا على أوكرانيا إنشاء ثلاث مجموعات عمل عبر الإنترنت لمعالجة القضايا السياسية والعسكرية والإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، عرضت موسكو على كييف نقل 3000 جثة أخرى من عسكريي القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك العودة إلى إعلان وقف إطلاق نار إنساني قصير على خط المواجهة لجمع الجرحى وجثث القتلى.

وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، وضمّ أيضًا نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
