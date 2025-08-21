https://sarabic.ae/20250821/إعلام-روبيو-يناقش-الضمانات-الأمنية-لأوكرانيا-مع-الأوروبيين-1103979288.html

إعلام: روبيو يناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا مع الأوروبيين

إعلام: روبيو يناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا مع الأوروبيين

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير أمريكية، عن مصادر أن مستشاري الأمن القومي من الدول الأوروبية وأوكرانيا يعتزمون لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يشغل أيضاً منصب... 21.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-21T07:40+0000

2025-08-21T07:40+0000

2025-08-21T07:40+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bfabebe1eed74e19860f91a2f8ea404.jpg

ونقلت التقارير عن مصادر مطلعة: "وفقا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية،سيُجري روبيو "محادثات دبلوماسية حساسة" مع نظرائه من أوكرانيا وحلفاء أوروبيين آخرين. ويعتزم مستشارو الأمن القومي من تلك الدول لقاء روبيو يوم الخميس".وفقًا لمصدر مطلع على الخطط، فإن المحادثات ستحدد "شكل الضمانات الأمنية".وأضافت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة قد تقرر أيضًا كيفية ضمان القوة القانونية للضمانات الأمنية، بما في ذلك مسألة ما إذا كانت موافقة الكونغرس الأمريكي ضرورية.وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" أن روبيو ترأس لجنة تضم ممثلين من الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا لصياغة مقترحات بشأن الضمانات الأمنية.في وقت سابق، صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب اجتماعٍ حول أوكرانيا في واشنطن، بأنّ مسألة من سيشارك في الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وإلى أي مدى، ينبغي مناقشتها مع الشركاء الأوروبيين والحكومة الأمريكية.كما أعلن ميرتس عن نيته مناقشة هذا الأمر مع شركائه في الائتلاف الحاكم في برلين، "بما في ذلك مسألة ما إذا كان من الضروري اعتماد قراراتٍ تتطلب تفويضًا، والتي يصدرها البوندستاغ الألماني". وفي الوقت نفسه، أكّد أنّه من السابق لأوانه إعطاء إجابةٍ نهائيةٍ على هذا السؤال.أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا، قد وصفتها سابقًا بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.روبيو: واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا خلال اجتماع بوتين وترامب وزيلينسكيترامب يقول إنه بدأ ترتيبات للقاء بين بوتين وزيلينسكي في مكان سيتم تحديده لاحقا

https://sarabic.ae/20250820/رئيس-بوليفيا-لقاء-بوتين-وترامب-يمنح-الأمل-في-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-أوكرانيا---1103962350.html

https://sarabic.ae/20250819/بوتين-يبلغ-ولي-العهد-السعودي-بنتائج-اتصالاته-مع-ترامب---عاجل-1103920824.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا