https://sarabic.ae/20250821/إعلام-روبيو-يناقش-الضمانات-الأمنية-لأوكرانيا-مع-الأوروبيين-1103979288.html
إعلام: روبيو يناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا مع الأوروبيين
إعلام: روبيو يناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا مع الأوروبيين
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية، عن مصادر أن مستشاري الأمن القومي من الدول الأوروبية وأوكرانيا يعتزمون لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يشغل أيضاً منصب... 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T07:40+0000
2025-08-21T07:40+0000
2025-08-21T07:40+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bfabebe1eed74e19860f91a2f8ea404.jpg
ونقلت التقارير عن مصادر مطلعة: "وفقا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية،سيُجري روبيو "محادثات دبلوماسية حساسة" مع نظرائه من أوكرانيا وحلفاء أوروبيين آخرين. ويعتزم مستشارو الأمن القومي من تلك الدول لقاء روبيو يوم الخميس".وفقًا لمصدر مطلع على الخطط، فإن المحادثات ستحدد "شكل الضمانات الأمنية".وأضافت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة قد تقرر أيضًا كيفية ضمان القوة القانونية للضمانات الأمنية، بما في ذلك مسألة ما إذا كانت موافقة الكونغرس الأمريكي ضرورية.وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" أن روبيو ترأس لجنة تضم ممثلين من الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا لصياغة مقترحات بشأن الضمانات الأمنية.في وقت سابق، صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب اجتماعٍ حول أوكرانيا في واشنطن، بأنّ مسألة من سيشارك في الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وإلى أي مدى، ينبغي مناقشتها مع الشركاء الأوروبيين والحكومة الأمريكية.كما أعلن ميرتس عن نيته مناقشة هذا الأمر مع شركائه في الائتلاف الحاكم في برلين، "بما في ذلك مسألة ما إذا كان من الضروري اعتماد قراراتٍ تتطلب تفويضًا، والتي يصدرها البوندستاغ الألماني". وفي الوقت نفسه، أكّد أنّه من السابق لأوانه إعطاء إجابةٍ نهائيةٍ على هذا السؤال.أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا، قد وصفتها سابقًا بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.روبيو: واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا خلال اجتماع بوتين وترامب وزيلينسكيترامب يقول إنه بدأ ترتيبات للقاء بين بوتين وزيلينسكي في مكان سيتم تحديده لاحقا
https://sarabic.ae/20250820/رئيس-بوليفيا-لقاء-بوتين-وترامب-يمنح-الأمل-في-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-أوكرانيا---1103962350.html
https://sarabic.ae/20250819/بوتين-يبلغ-ولي-العهد-السعودي-بنتائج-اتصالاته-مع-ترامب---عاجل-1103920824.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c67b5d58dba01553b6491c8a1920ef95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
إعلام: روبيو يناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا مع الأوروبيين
أفادت تقارير أمريكية، عن مصادر أن مستشاري الأمن القومي من الدول الأوروبية وأوكرانيا يعتزمون لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي مؤقتاً، يوم الخميس لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
ونقلت التقارير عن مصادر مطلعة: "وفقا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية،سيُجري روبيو "محادثات دبلوماسية حساسة" مع نظرائه من أوكرانيا وحلفاء أوروبيين آخرين. ويعتزم مستشارو الأمن القومي من تلك الدول لقاء روبيو يوم الخميس".
وفقًا لمصدر مطلع على الخطط، فإن المحادثات ستحدد "شكل الضمانات الأمنية".
وذكرت الصحيفة أن الضمانات الأمنية الأمريكية قد تشمل وعدًا بتقديم دعم جوي للعمليات الأوروبية، أو مساعدة استخباراتية من واشنطن لدعم المهام في أوكرانيا، بالإضافة إلى نشر قوات في البحر الأسود.
وأضافت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة قد تقرر أيضًا كيفية ضمان القوة القانونية للضمانات الأمنية، بما في ذلك مسألة ما إذا كانت موافقة الكونغرس الأمريكي ضرورية.
وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" أن روبيو ترأس لجنة تضم ممثلين من الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا لصياغة مقترحات بشأن الضمانات الأمنية.
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي التقى يوم الإثنين الماضي، مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض. وعقب المحادثات بين ترامب وزيلينسكي، انضم إليهما بعض الزعماء الأوروبيين. وفي نهاية اللقاء اتصل ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلنا بدء التحضيرات للقاء بين بوتين وزيلينسكي.
في وقت سابق، صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب اجتماعٍ حول أوكرانيا في واشنطن، بأنّ مسألة من سيشارك في الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وإلى أي مدى، ينبغي مناقشتها مع الشركاء الأوروبيين والحكومة الأمريكية.
كما أعلن ميرتس عن نيته مناقشة هذا الأمر مع شركائه في الائتلاف الحاكم في برلين، "بما في ذلك مسألة ما إذا كان من الضروري اعتماد قراراتٍ تتطلب تفويضًا، والتي يصدرها البوندستاغ الألماني". وفي الوقت نفسه، أكّد أنّه من السابق لأوانه إعطاء إجابةٍ نهائيةٍ على هذا السؤال.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا، قد وصفتها سابقًا بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.