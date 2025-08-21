إعلام: روبيو يناقش الضمانات الأمنية لأوكرانيا مع الأوروبيين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
أفادت تقارير أمريكية، عن مصادر أن مستشاري الأمن القومي من الدول الأوروبية وأوكرانيا يعتزمون لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي مؤقتاً، يوم الخميس لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
ونقلت التقارير عن مصادر مطلعة: "وفقا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية،سيُجري روبيو "محادثات دبلوماسية حساسة" مع نظرائه من أوكرانيا وحلفاء أوروبيين آخرين. ويعتزم مستشارو الأمن القومي من تلك الدول لقاء روبيو يوم الخميس".
وفقًا لمصدر مطلع على الخطط، فإن المحادثات ستحدد "شكل الضمانات الأمنية".

وذكرت الصحيفة أن الضمانات الأمنية الأمريكية قد تشمل وعدًا بتقديم دعم جوي للعمليات الأوروبية، أو مساعدة استخباراتية من واشنطن لدعم المهام في أوكرانيا، بالإضافة إلى نشر قوات في البحر الأسود.

وأضافت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة قد تقرر أيضًا كيفية ضمان القوة القانونية للضمانات الأمنية، بما في ذلك مسألة ما إذا كانت موافقة الكونغرس الأمريكي ضرورية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
رئيس بوليفيا: لقاء بوتين وترامب يمنح الأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
أمس, 14:29 GMT
وفي وقت سابق، أفاد موقع "أكسيوس" أن روبيو ترأس لجنة تضم ممثلين من الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا لصياغة مقترحات بشأن الضمانات الأمنية.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي التقى يوم الإثنين الماضي، مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض. وعقب المحادثات بين ترامب وزيلينسكي، انضم إليهما بعض الزعماء الأوروبيين. وفي نهاية اللقاء اتصل ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلنا بدء التحضيرات للقاء بين بوتين وزيلينسكي.

في وقت سابق، صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب اجتماعٍ حول أوكرانيا في واشنطن، بأنّ مسألة من سيشارك في الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وإلى أي مدى، ينبغي مناقشتها مع الشركاء الأوروبيين والحكومة الأمريكية.
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
بوتين يطلع ولي العهد السعودي على نتائج اتصالاته مع ترامب
19 أغسطس, 13:16 GMT
كما أعلن ميرتس عن نيته مناقشة هذا الأمر مع شركائه في الائتلاف الحاكم في برلين، "بما في ذلك مسألة ما إذا كان من الضروري اعتماد قراراتٍ تتطلب تفويضًا، والتي يصدرها البوندستاغ الألماني". وفي الوقت نفسه، أكّد أنّه من السابق لأوانه إعطاء إجابةٍ نهائيةٍ على هذا السؤال.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي سيناريو لنشر قوات تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا مرفوض قطعيًا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد. وكانت التصريحات الصادرة عن بريطانيا ودول أوروبية أخرى حول إمكانية نشر قوة تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا، قد وصفتها سابقًا بأنها تحريض على مواصلة العمليات العسكرية.
روبيو: واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا خلال اجتماع بوتين وترامب وزيلينسكي
ترامب يقول إنه بدأ ترتيبات للقاء بين بوتين وزيلينسكي في مكان سيتم تحديده لاحقا
