أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، بأن "الغرب لن يكون قادرا عمليا على تقديم ضمانات أمنية جادة لأوكرانيا". 21.08.2025, سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية على قناتها في "تلغرام"، أن "الدول الغربية لا تستطيع تقديم أي ضمانات كبيرة فعلية لأوكرانيا".ووفقا للصحيفة، فإن الغرب غير مستعد لمواجهة مباشرة مع روسيا الاتحادية لأنها تمتلك ترسانة نووية قوية. وفي وقت سابق، نقلت وكالة "UNIAN" الأوكرانية تصريحات فلاديمير زيلينسكي، الذي قال إنه يريد ضمانات أمنية لأوكرانيا، على غرار الضمانات الأمريكية لإسرائيل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد استقبل في وقت سابق فلاديمير زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية في البيت الأبيض، وصرح ترامب، خلال الاجتماع، بأنه لن يقارن الضمانات الأمنية التي قد تحصل عليها كييف بتلك التي يقدمها حلف الناتو، مؤكدا أيضا أنه لن يكون هناك أي وجود لقوات أمريكية في أوكرانيا خلال فترة رئاسته. وذكرت صحف غربية أن الضمانات الأمنية الأمريكية والأوروبية لكييف ستستند إلى عمل "تحالف الراغبين"، الذي قد يشمل قوات متعددة الجنسيات. في الوقت نفسه، صرحت وزارة الخارجية الروسية سابقا بأن أي سيناريو لنشر قوات الناتو في أوكرانيا غير مقبول قطعيا بالنسبة لروسيا، وينذر بتصعيد حاد.واشنطن تواصل العمل مع موسكو وكييف لتنظيم اجتماع ثنائيسيارتو: الاتحاد الأوروبي ليس تحالفا عسكريا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

