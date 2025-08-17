https://sarabic.ae/20250817/روبيو-يشكك-في-أن-تشديد-العقوبات-على-روسيا-سيساهم-في-تحقيق-السلام-1103863238.html
روبيو يشكك في أن تشديد العقوبات على روسيا سيساهم في تحقيق السلام
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن شكوكه في أن فرض عقوبات جديدة على روسيا سيساهم في تحقيق السلام في أوكرانيا. 17.08.2025, سبوتنيك عربي
واشنطن –سبوتنيك. وقال لشبكة "إن بي سي نيوز": "لا أعتقد أن فرض عقوبات جديدة على روسيا سيجبرها على قبول وقف إطلاق النار. فهي تخضع بالفعل لعقوبات شديدة للغاية".وأضاف روبيو أن أي خيارات لفرض عقوبات محتملة تبقى بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتابع: "في اللحظة التي يتخذ فيها هذه الخطوات، ستتوقف جميع المحادثات. وفي اللحظة التي نتخذ فيها هذه الخطوات، لن يتبقى أحد في العالم ليتحدث مع الروس ويحاول إقناعهم بالجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام. لذا قد تأتي تلك اللحظة. آمل ألا تأتي، لأنني آمل أن نتوصل إلى اتفاق سلام".وصرح ترامب سابقا أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بعد انتهاء الموعد النهائي الذي حدده، فقد تشمل الإجراءات ضد روسيا عقوبات ورسوما جمركية و"أمورًا أخرى".
