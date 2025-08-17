روبيو يشكك في أن تشديد العقوبات على روسيا سيساهم في تحقيق السلام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250817/روبيو-يشكك-في-أن-تشديد-العقوبات-على-روسيا-سيساهم-في-تحقيق-السلام-1103863238.html
روبيو يشكك في أن تشديد العقوبات على روسيا سيساهم في تحقيق السلام
روبيو يشكك في أن تشديد العقوبات على روسيا سيساهم في تحقيق السلام
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن شكوكه في أن فرض عقوبات جديدة على روسيا سيساهم في تحقيق السلام في أوكرانيا. 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T22:27+0000
2025-08-17T22:27+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
وزير الخارجية الأمريكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bfabebe1eed74e19860f91a2f8ea404.jpg
واشنطن –سبوتنيك. وقال لشبكة "إن بي سي نيوز": "لا أعتقد أن فرض عقوبات جديدة على روسيا سيجبرها على قبول وقف إطلاق النار. فهي تخضع بالفعل لعقوبات شديدة للغاية".وأضاف روبيو أن أي خيارات لفرض عقوبات محتملة تبقى بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتابع: "في اللحظة التي يتخذ فيها هذه الخطوات، ستتوقف جميع المحادثات. وفي اللحظة التي نتخذ فيها هذه الخطوات، لن يتبقى أحد في العالم ليتحدث مع الروس ويحاول إقناعهم بالجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام. لذا قد تأتي تلك اللحظة. آمل ألا تأتي، لأنني آمل أن نتوصل إلى اتفاق سلام".وصرح ترامب سابقا أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بعد انتهاء الموعد النهائي الذي حدده، فقد تشمل الإجراءات ضد روسيا عقوبات ورسوما جمركية و"أمورًا أخرى".
https://sarabic.ae/20250817/الولايات-المتحدة-لا-تعتبر-نفسها-طرفا-في-الصراع-بأوكرانيا---روبيو-1103853138.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c67b5d58dba01553b6491c8a1920ef95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, وزير الخارجية الأمريكي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, وزير الخارجية الأمريكي

روبيو يشكك في أن تشديد العقوبات على روسيا سيساهم في تحقيق السلام

22:27 GMT 17.08.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن شكوكه في أن فرض عقوبات جديدة على روسيا سيساهم في تحقيق السلام في أوكرانيا.
واشنطن –سبوتنيك. وقال لشبكة "إن بي سي نيوز": "لا أعتقد أن فرض عقوبات جديدة على روسيا سيجبرها على قبول وقف إطلاق النار. فهي تخضع بالفعل لعقوبات شديدة للغاية".
وأضاف روبيو أن أي خيارات لفرض عقوبات محتملة تبقى بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
روبيو: الرئيس الروسي جزء من السياسة العالمية ويتحكم في قدرات نووية هائلة
13:46 GMT
وتابع: "في اللحظة التي يتخذ فيها هذه الخطوات، ستتوقف جميع المحادثات. وفي اللحظة التي نتخذ فيها هذه الخطوات، لن يتبقى أحد في العالم ليتحدث مع الروس ويحاول إقناعهم بالجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام. لذا قد تأتي تلك اللحظة. آمل ألا تأتي، لأنني آمل أن نتوصل إلى اتفاق سلام".
وصرح ترامب سابقا أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بعد انتهاء الموعد النهائي الذي حدده، فقد تشمل الإجراءات ضد روسيا عقوبات ورسوما جمركية و"أمورًا أخرى".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала