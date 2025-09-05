https://sarabic.ae/20250905/العقوبات-لا-تؤثر-على-روسيا-خبير-الصين-تستفيد-من-طريق-الشمال-الروسي-1104530877.html

العقوبات لا تؤثر على روسيا... خبير: الصين تستفيد من طريق الشمال الروسي

بيّن المحلل الجيوستراتيجي والزميل الأول في أكاديمية "نوسانتارا للأبحاث الاستراتيجية" في ماليزيا، عزمي حسن، أن "منطقة الشرق الأقصى الروسي، تعد من المناطق ذات...

وقال حسن في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن هذه المنطقة لم تحظَ حتى الآن بالاهتمام الكافي، إلا أن كلمة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة كانت دقيقة ومفصلة جدا بشأن خططه لتطوير هذه المنطقة، بما في ذلك كيفية تمويل المشاريع التنموية"، وأردف: "لقد كان واضحا في تحديد أهدافه وأولوياته".وفيما يخص الدول المهتمة بهذه المنطقة، رأى حسن أن "الصين ستكون في طليعة المهتمين، بحكم قربها الجغرافي. كما يمكن أن تكون اليابان وكوريا الجنوبية رغم أن الأخيرة لا تعتبر حليفة لروسيا، مشيرا إلى أن "مساعدة روسيا على ضخ بعض الأموال في منطقة الشرق الاقصى ستكون مفيدة لهذين البلدين باعتبارهما قوتين اقتصاديتين مهمّتين".وبحسب حسن، "عندما تبدأ موسكو بتطوير هذه المنطقة فعليًا، فإن الاهتمام الدولي سيتزايد، وستقوم دول أخرى، بما في ذلك دول الجنوب العالمي، ودول "بريكس"، ومنظمة شنغهاي للتعاون، يمكن أن تلعب دورا محوريا في دعم الاستثمارات في هذه المنطقة التي قد تتحول إلى نقطة جذب اقتصادية مهمة على مستوى القارة".

