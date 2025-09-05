العقوبات لا تؤثر على روسيا... خبير: الصين تستفيد من طريق الشمال الروسي

عربي
وقال حسن في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن هذه المنطقة لم تحظَ حتى الآن بالاهتمام الكافي، إلا أن كلمة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة كانت دقيقة ومفصلة جدا بشأن خططه لتطوير هذه المنطقة، بما في ذلك كيفية تمويل المشاريع التنموية"، وأردف: "لقد كان واضحا في تحديد أهدافه وأولوياته".وفيما يخص الدول المهتمة بهذه المنطقة، رأى حسن أن "الصين ستكون في طليعة المهتمين، بحكم قربها الجغرافي. كما يمكن أن تكون اليابان وكوريا الجنوبية رغم أن الأخيرة لا تعتبر حليفة لروسيا، مشيرا إلى أن "مساعدة روسيا على ضخ بعض الأموال في منطقة الشرق الاقصى ستكون مفيدة لهذين البلدين باعتبارهما قوتين اقتصاديتين مهمّتين".وبحسب حسن، "عندما تبدأ موسكو بتطوير هذه المنطقة فعليًا، فإن الاهتمام الدولي سيتزايد، وستقوم دول أخرى، بما في ذلك دول الجنوب العالمي، ودول "بريكس"، ومنظمة شنغهاي للتعاون، يمكن أن تلعب دورا محوريا في دعم الاستثمارات في هذه المنطقة التي قد تتحول إلى نقطة جذب اقتصادية مهمة على مستوى القارة".
حصري
بيّن المحلل الجيوستراتيجي والزميل الأول في أكاديمية "نوسانتارا للأبحاث الاستراتيجية" في ماليزيا، عزمي حسن، أن "منطقة الشرق الأقصى الروسي، تعد من المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، لكنها شاسعة، والأهم هو قربها الجغرافي من الولايات المتحدة، فعلى الرغم من أنها تقع في أقصى شرق روسيا، إلا أن موقعها في ألاسكا يجعلها قريبة جدا من الأراضي الأمريكية".
وقال حسن في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن هذه المنطقة لم تحظَ حتى الآن بالاهتمام الكافي، إلا أن كلمة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة كانت دقيقة ومفصلة جدا بشأن خططه لتطوير هذه المنطقة، بما في ذلك كيفية تمويل المشاريع التنموية"، وأردف: "لقد كان واضحا في تحديد أهدافه وأولوياته".

وأضاف: "من خلال ما طرحه بوتين في كلمته، يتضح أن هناك نظاما ماليا داخليا يجري تفعيله لدعم تنمية منطقة الشرق الأقصى، ويبدو أن بوتين أراد أن يبعث برسالة إلى العالم مفادها أن هذه المنطقة ستكون محورا للتنمية في المستقبل القريب، بشرط اتخاذ الخطوات الصحيحة".

رحلة عمل الرئيس فلاديمير بوتين إلى فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
بوتين: شركات على مستوى عالمي تحط رحالها في الشرق الأقصى الروسي
05:38 GMT
وتابع حسن: "هذا يؤكد أن العقوبات المفروضة على روسيا، لا تعيق الطموحات التنموية الروسية".
وفيما يخص الدول المهتمة بهذه المنطقة، رأى حسن أن "الصين ستكون في طليعة المهتمين، بحكم قربها الجغرافي. كما يمكن أن تكون اليابان وكوريا الجنوبية رغم أن الأخيرة لا تعتبر حليفة لروسيا، مشيرا إلى أن "مساعدة روسيا على ضخ بعض الأموال في منطقة الشرق الاقصى ستكون مفيدة لهذين البلدين باعتبارهما قوتين اقتصاديتين مهمّتين".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
بوتين: يجب تعزيز دور الشرق الأقصى في الاقتصاد الروسي والعلاقات الدولية
04:47 GMT
كما أكد حسن أن دول "آسيان"، وهي الدول العشر الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا، "ستكون مهتمة أيضا بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذه المنطقة، خاصة لقربها من آسيا، مقارنة بمناطق أخرى من العالم".
وبحسب حسن، "عندما تبدأ موسكو بتطوير هذه المنطقة فعليًا، فإن الاهتمام الدولي سيتزايد، وستقوم دول أخرى، بما في ذلك دول الجنوب العالمي، ودول "بريكس"، ومنظمة شنغهاي للتعاون، يمكن أن تلعب دورا محوريا في دعم الاستثمارات في هذه المنطقة التي قد تتحول إلى نقطة جذب اقتصادية مهمة على مستوى القارة".
