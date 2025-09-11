ألمانيا تعلن اعتزامها تعزيز وجودها العسكري على "الحدود الشرقية" لحلف الناتو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ألمانيا تعلن اعتزامها تعزيز وجودها العسكري على "الحدود الشرقية" لحلف الناتو
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفان كونيليوس، أن ألمانيا ستعزز وجودها العسكري على "الحدود الشرقية" لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد الحادثة... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T17:08+0000
2025-09-11T17:08+0000
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102194/63/1021946358_0:0:3619:2037_1920x0_80_0_0_458e671d2c11cee3ffe755c2a0cbfb4b.jpg
وقال كونيليوس في تصريح للصحفيين: "ستعزز الحكومة الألمانية وجودها على الحدود الشرقية لحلف الناتو، ردًا على الانتهاكات الروسية الأخيرة للمجال الجوي البولندي"، وفق زعمه.وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، صرّح أمس الأربعاء، بأن طائرات مسيرة "تشكل خطرًا" أُسقطت فوق بولندا، واصفًا إياها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل.بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في وقت لاحق، إن "أكثر من 10 طائرات مسيرة كانت متورطة في الحادثة".وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، عدم وجود خطط لضرب أهداف على الأراضي البولندية، مشيرة إلى أن أقصى مدى طيران للطائرات الروسية المسيّرة المستخدمة في الضربة، والتي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية، لا يتجاوز 700 كيلومتر. وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه لا جديد في خطاب وارسو تجاه موسكو، مشيرًا إلى أنه أمر مألوف في العواصم الأوروبية.موسكو: الدفاع الروسية تفند خرافات وارسو المتعلقة بالاتهامات الموجهة لروسيابولندا تعلن إسقاط مسيرات داخل مجالها الجوي
https://sarabic.ae/20250910/الدفاع-الروسية-تؤكد-عدم-وجود-خطط-لضرب-أهداف-على-الأراضي-البولندية-وتكشف-حقائق-مهمة---عاجل---1104701728.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102194/63/1021946358_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_e523789c264f90a5b565250f2e518a2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
17:08 GMT 11.09.2025
جنود الجيش الألماني
جنود الجيش الألماني
© AP Photo / Matthias Schrader
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفان كونيليوس، أن ألمانيا ستعزز وجودها العسكري على "الحدود الشرقية" لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد الحادثة المتعلقة بالطائرات المسيّرة في بولندا.
وقال كونيليوس في تصريح للصحفيين: "ستعزز الحكومة الألمانية وجودها على الحدود الشرقية لحلف الناتو، ردًا على الانتهاكات الروسية الأخيرة للمجال الجوي البولندي"، وفق زعمه.

وبناء على هذه الذريعة، يخطط مجلس الوزراء الألماني أيضًا لزيادة "الدعم" لأوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، صرّح أمس الأربعاء، بأن طائرات مسيرة "تشكل خطرًا" أُسقطت فوق بولندا، واصفًا إياها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل.
وزارة الدفاع الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: الضربات استهدفت فقط منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية ولا خطط لضرب أهداف في بولندا
أمس, 12:16 GMT
بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في وقت لاحق، إن "أكثر من 10 طائرات مسيرة كانت متورطة في الحادثة".

ومن جانبه، أكد القائم بالأعمال الروسي لدى وارسو أندريه أورداش، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن بولندا لم تقدم أي دليل يثبت مزاعمها بأن المسيرات، التي تم إسقاطها فوق أراضيها "روسية المنشأ".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، عدم وجود خطط لضرب أهداف على الأراضي البولندية، مشيرة إلى أن أقصى مدى طيران للطائرات الروسية المسيّرة المستخدمة في الضربة، والتي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية، لا يتجاوز 700 كيلومتر. وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه لا جديد في خطاب وارسو تجاه موسكو، مشيرًا إلى أنه أمر مألوف في العواصم الأوروبية.
موسكو: الدفاع الروسية تفند خرافات وارسو المتعلقة بالاتهامات الموجهة لروسيا
بولندا تعلن إسقاط مسيرات داخل مجالها الجوي
