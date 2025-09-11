https://sarabic.ae/20250911/ألمانيا-تعلن-اعتزامها-تعزيز-وجودها-العسكري-على-الحدود-الشرقية-لحلف-الناتو-1104756581.html
ألمانيا تعلن اعتزامها تعزيز وجودها العسكري على "الحدود الشرقية" لحلف الناتو
أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفان كونيليوس، أن ألمانيا ستعزز وجودها العسكري على "الحدود الشرقية" لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد الحادثة المتعلقة بالطائرات المسيّرة في بولندا.
وقال كونيليوس في تصريح للصحفيين: "ستعزز الحكومة الألمانية وجودها على الحدود الشرقية لحلف الناتو، ردًا على الانتهاكات الروسية الأخيرة للمجال الجوي البولندي"، وفق زعمه.
وبناء على هذه الذريعة، يخطط مجلس الوزراء الألماني أيضًا لزيادة "الدعم" لأوكرانيا.
وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، صرّح أمس الأربعاء، بأن طائرات مسيرة "تشكل خطرًا" أُسقطت فوق بولندا، واصفًا إياها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل.
بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في وقت لاحق، إن "أكثر من 10 طائرات مسيرة كانت متورطة في الحادثة".
ومن جانبه، أكد القائم بالأعمال الروسي لدى وارسو أندريه أورداش، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن بولندا لم تقدم أي دليل يثبت مزاعمها بأن المسيرات، التي تم إسقاطها فوق أراضيها "روسية المنشأ".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأربعاء، عدم وجود خطط لضرب أهداف على الأراضي البولندية
، مشيرة إلى أن أقصى مدى طيران للطائرات الروسية المسيّرة المستخدمة في الضربة، والتي يزعم أنها عبرت الحدود البولندية، لا يتجاوز 700 كيلومتر. وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه لا جديد في خطاب وارسو تجاه موسكو، مشيرًا إلى أنه أمر مألوف في العواصم الأوروبية.