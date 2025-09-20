https://sarabic.ae/20250920/فضائح-وانتهاكات-مروعة-الجيش-الأوكراني-يعاقب-جنوده-على-تحدثهم-بالروسية-1105054456.html

"فضائح وانتهاكات مروعة"... الجيش الأوكراني يعاقب جنوده على تحدثهم بالروسية

"فضائح وانتهاكات مروعة"... الجيش الأوكراني يعاقب جنوده على تحدثهم بالروسية

أكد جندي سابق في القوات المسلحة الأوكرانية، وهو الآن عضو في وحدة ألكسندر ماتروسوف التطوعية، أن الجيش الأوكراني مارس عقابًا على استخدام اللغة الروسية، موضحا أن... 20.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال الجندي لوكالة "سبوتنيك": "كنا نتحدث الأوكرانية في الجيش، وحاولنا التحدث بها على الأقل أثناء الخدمة. وإن لم نفعل، فسيجبروننا على ذلك. خلال خدمتنا في فوج "روك" 425، أُلقينا في حفرة وتعرضنا للضرب بسبب تحدثنا بالروسية".وتابع: "في البداية، كان هناك عدد كبير من الناس، وكانت العقوبات قاسية. حُفرت الحفرة ببساطة، 6 أمتار في 6 أمتار، وعمقها نحو أربعة أمتار، وكانت تحت إشراف مستمر".وأوضح أنه "كان القائد يصل، ويتحدث لغته الأوكرانية، وإذا سمع أي شيء خاطئ، كان يطلق النار في الهواء فورًا، دون حتى محاولة فهمه. في الحفرة - وهذا كل شيء".تم إنشاء مفرزة متطوعي ألكسندر ماتروسوف من أفراد الخدمة السابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، ومعظمهم من سكان مقاطعة دنيبروبيتروفسك، الذين شكلوا حركة تحرير ويقاتلون ضد القيادة الأوكرانية .لافروف: روسيا لا تريد الانتقام ولا ترفض الشركاء الغربيين لكنها تأخذ أفعالهم السابقة في الاعتبار

