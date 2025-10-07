https://sarabic.ae/20251007/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-34-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1105707107.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 34 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 184 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق في البلاد، خلال الليلة الماضية. 07.10.2025
وأفادت الوزارة في بيان: "من الساعة 11:00 مساءً حتى الساعة 7:00 صباحا، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 184 طائرة مسيرة أوكرانية". وكشف البيان عن المناطق التي تم اعتراض المسيرات الأوكرانية فوقها: "62 فوق مقاطعة كورسك، و31 فوق مقاطعة بيلغورود، و30 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و18 فوق مقاطعة فورونيج، و13 فوق البحر الأسود، وست فوق مقاطعة ليبيتسك، وخمس فوق مقاطعة كالوغا، وأربع فوق مقاطعة تولا، وثلاث طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعتي روستوف وريازان، وطائرتان مسيرتان فوق كل من مقاطعتي بريانسك وأوريول، وجمهورية القرم، واثنتان فوق مقاطعة موسكو، وواحدة فوق مقاطعة فولوغدا".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودإعلام أمريكي: قدرات الدفاع الجوي الأوكراني تتراجع أمام الصواريخ الروسية وتهوي إلى 6%
وأفادت الوزارة في بيان: "من الساعة 11:00 مساءً حتى الساعة 7:00 صباحا، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 184 طائرة مسيرة أوكرانية".
وكشف البيان عن المناطق التي تم اعتراض المسيرات الأوكرانية فوقها: "62 فوق مقاطعة كورسك، و31 فوق مقاطعة بيلغورود، و30 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و18 فوق مقاطعة فورونيج، و13 فوق البحر الأسود، وست فوق مقاطعة ليبيتسك، وخمس فوق مقاطعة كالوغا، وأربع فوق مقاطعة تولا، وثلاث طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعتي روستوف وريازان، وطائرتان مسيرتان فوق كل من مقاطعتي بريانسك وأوريول، وجمهورية القرم، واثنتان فوق مقاطعة موسكو، وواحدة فوق مقاطعة فولوغدا".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية
على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.