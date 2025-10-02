https://sarabic.ae/20251002/إعلام-أمريكي-قدرات-الدفاع-الجوي-الأوكراني-تتراجع-أمام-الصواريخ-الروسية-وتهوي-إلى-6-1105526287.html
إعلام أمريكي: قدرات الدفاع الجوي الأوكراني تتراجع أمام الصواريخ الروسية وتهوي إلى 6%
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت تعترض بشكل أقل الصواريخ الروسية التي تطلق على منشآت صناعة الدفاع الأوكرانية. 02.10.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلاً عن تحليلها الخاص لبيانات مفتوحة المصدر من القوات الجوية الأوكرانية أن "معدل اعتراض أوكرانيا للصواريخ الباليستية انخفض إلى 6% في سبتمبر/أيلول، على الرغم من انخفاض عمليات الإطلاق (مقارنة بأغسطس/آب). وقد دمرت حملة (الضربات الروسية) منشآت عسكرية رئيسية وبنية تحتية حيوية قبل حلول فصل الشتاء".وفي نهاية أغسطس/آب، صرّح وزير الدفاع أندريه بيلؤوسوف، أن القوات الروسية قد ألحقت أضرارًا بـ62% من منشآت صناعة الدفاع الأوكرانية الرئيسية هذا العام.ووفقًا لمسؤولين أوكرانيين حاليين وسابقين، تم تدمير ما لا يقل عن أربعة مصانع لإنتاج الطائرات دون طيار هذا الصيف.وفي يوليو/تموز، ذكرت وسائل إعلام غربية أن الصواريخ الباليستية الروسية المعدلة بدأت في التهرب من رادارات أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت". لهذا السبب، توقفوا في الأشهر الأخيرة عن رصد الصواريخ المطلقة.وردًا على الهجمات على الأهداف المدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات محددة، تستهدف حصريًا أفراد القوات المسلحة الأوكرانية ومعداتها ومرتزقتها، بالإضافة إلى البنية التحتية مثل منشآت الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والاتصالات العسكرية.
وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلاً عن تحليلها الخاص لبيانات مفتوحة المصدر من القوات الجوية الأوكرانية أن "معدل اعتراض أوكرانيا للصواريخ الباليستية انخفض إلى 6% في سبتمبر/أيلول، على الرغم من انخفاض عمليات الإطلاق (مقارنة بأغسطس/آب). وقد دمرت حملة (الضربات الروسية) منشآت عسكرية رئيسية وبنية تحتية حيوية قبل حلول فصل الشتاء".
وفي نهاية أغسطس/آب، صرّح وزير الدفاع أندريه بيلؤوسوف، أن القوات الروسية قد ألحقت أضرارًا بـ62% من منشآت صناعة الدفاع الأوكرانية الرئيسية هذا العام.
ووفقًا لمسؤولين أوكرانيين حاليين وسابقين، تم تدمير ما لا يقل عن أربعة مصانع لإنتاج الطائرات دون طيار هذا الصيف.
وفي يوليو/تموز، ذكرت وسائل إعلام غربية أن الصواريخ الباليستية الروسية
المعدلة بدأت في التهرب من رادارات أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت". لهذا السبب، توقفوا في الأشهر الأخيرة عن رصد الصواريخ المطلقة.
وردًا على الهجمات على الأهداف المدنية، تنفذ القوات الروسية
بانتظام ضربات محددة، تستهدف حصريًا أفراد القوات المسلحة الأوكرانية ومعداتها ومرتزقتها، بالإضافة إلى البنية التحتية مثل منشآت الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والاتصالات العسكرية.