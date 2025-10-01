عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
"إسكندر" روسي يدمر 20 شاحنة محملة بـ100 طائرة "ليوتي" أوكرانية... فيديو

13:10 GMT 01.10.2025 (تم التحديث: 13:18 GMT 01.10.2025)
© Photo / Russian Ministry of Defenseالقوات الروسية دمرت بضربة من منظومة "إسكندر" 20 شاحنة
القوات الروسية دمرت بضربة من منظومة إسكندر 20 شاحنة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها استخدمت صواريخ "إسكندر-إم" لقصف 20 شاحنة محملة بـ100 طائرة مسيّرة من طراز "ليوتي" ونحو 60 مسلحا أوكرانيًا شرقي تشيرنيغوف.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أصيب الهدف بضربة دقيقة من منظومة صواريخ "إسكندر-إم" التكتيكية. ودُمرت 20 شاحنة محملة بـ100 طائرة مسيرة من طراز ليوتي، و60 مسلحا أوكرانيا بينهم مشغلو وفنيو طائرات مسيرة، وسائقو شاحنات. وتسببت الضربة في حريق هائل، أدى إلى انفجار الطائرات المسيرة".
وأشار البيان إلى أن طاقم "إسكندر-إم" العملياتي التكتيكي أطلق ضربة صاروخية على موقع إطلاق الطائرات المسيرة وعلى شاحنات تنقل الطائرات المسيرة هجومية في منطقة قرية لافي شرق تشيرنيغوف.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية قيام القوات الروسية بتحرير بلدة فيربوفويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك، مشيرة إلى أن الجيش الروسي تقدم على محاور عدة من منطقة العلمية العسكرية الروسية الخاصة.
حررت القوات الروسية شيربينوفكا وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر فيربوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وتتقدم على محاور عدة - وزارة الدفاع
09:20 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
الدفاع الجوي الروسي يدمر 20 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
