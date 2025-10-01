https://sarabic.ae/20251001/إسكندر-روسي-يدمر-20-شاحنة-محملة-بـ100-طائرة-ليوتي-أوكرانية-فيديو-1105496720.html

"إسكندر" روسي يدمر 20 شاحنة محملة بـ100 طائرة "ليوتي" أوكرانية... فيديو

"إسكندر" روسي يدمر 20 شاحنة محملة بـ100 طائرة "ليوتي" أوكرانية... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها استخدمت صواريخ "إسكندر-إم" لقصف 20 شاحنة محملة بـ100 طائرة مسيّرة من طراز "ليوتي" ونحو 60 مسلحا أوكرانيًا... 01.10.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أصيب الهدف بضربة دقيقة من منظومة صواريخ "إسكندر-إم" التكتيكية. ودُمرت 20 شاحنة محملة بـ100 طائرة مسيرة من طراز ليوتي، و60 مسلحا أوكرانيا بينهم مشغلو وفنيو طائرات مسيرة، وسائقو شاحنات. وتسببت الضربة في حريق هائل، أدى إلى انفجار الطائرات المسيرة".وأشار البيان إلى أن طاقم "إسكندر-إم" العملياتي التكتيكي أطلق ضربة صاروخية على موقع إطلاق الطائرات المسيرة وعلى شاحنات تنقل الطائرات المسيرة هجومية في منطقة قرية لافي شرق تشيرنيغوف.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية قيام القوات الروسية بتحرير بلدة فيربوفويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك، مشيرة إلى أن الجيش الروسي تقدم على محاور عدة من منطقة العلمية العسكرية الروسية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودالدفاع الجوي الروسي يدمر 20 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع

