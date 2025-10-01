الدفاع الجوي الروسي يدمر 20 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع

عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 20 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق، خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض وتدمير 20 طائرة دون طيار أوكرانية، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".
وأضاف البيان: "تم تدمير ثماني طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و8 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و3 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
نظام كييف يجهز استفزازا جديدا خطيرا - الاستخبارات الخارجية الروسية
أمس, 08:49 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
القوات الروسية تستهدف منظومات الدفاع الجوي ومخازن للأسلحة وسط كييف
