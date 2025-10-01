https://sarabic.ae/20251001/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-20-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية--وزارة-الدفاع-1105479728.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 20 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 20 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق، خلال الليلة الماضية.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/01/1097389953_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_bdacb0ad21ddb63f69920c15d3b2978c.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض وتدمير 20 طائرة دون طيار أوكرانية، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".وأضاف البيان: "تم تدمير ثماني طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و8 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و3 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج".
الدفاع الجوي الروسي يدمر 20 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 20 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق، خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض وتدمير 20 طائرة دون طيار أوكرانية، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".
وأضاف البيان: "تم تدمير ثماني طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و8 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و3 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية
على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.