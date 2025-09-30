https://sarabic.ae/20250930/نظام-كييف-يجهز-استفزازا-جديدا-خطيرا---الاستخبارات-الخارجية-الروسية--عاجل-1105448762.html

نظام كييف يجهز استفزازا جديدا خطيرا - الاستخبارات الخارجية الروسية- عاجل

أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن نظام كييف يجهز استفزازا جديدا خطيرا، ويحاول جرّ حلف "الناتو" إلى مواجهة مسلحة مع روسيا. 30.09.2025, سبوتنيك عربي

وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، وفقًا لمعلومات تلقّاها بأن "نظام كييف، عقب الاستفزازات المدبّرة بالطائرات المسيّرة في المجال الجوي لبولندا ورومانيا، يواصل محاولاته لجرّ دول أوروبية أعضاء في حلف "الناتو" إلى مواجهة مسلحة مع موسكو. ويجري التحضير لاستفزاز آخر".وذكر البيان أن كييف تخطط لتكليف مسلحين من فيلق "سفابودا راسيي" (المصنّف منظمة إرهابية والمحظور في روسيا)، و"فوج كالينوفسكي" البيلاروسي، اللذين يقاتلان إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، بتنفيذ عملية استفزازية جديدة.وأضاف البيان بأنه "تم اختيار مرشّحين للمشاركة في العملية. وهؤلاء مسلّحون من فيلق "سفابودا راسيي" و"فوج كالينوفسكي" البيلاروسي، اللذين يقاتلان إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية".وتابع البيان: "تأمل كييف في تشجيع الدول الأوروبية على رد قاس للغاية، ويفضل عسكريا، على روسيا". وأضاف: "أمام هزيمة حتمية، يبدي نظام زيلينسكي، مستعينا بالأوروبيين كغطاء، استعداده للجوء إلى جميع الوسائل اللازمة، حتى لو كلّف ذلك إشعال "حرب كبرى"".وأشار البيان إلى أنه "من المتوقع أنه بعد "تحديد وتحييد" مجموعة التخريب والاستطلاع من قبل قوات الأمن البولندية، سيظهر أعضاؤها أمام وسائل الإعلام ويعترفون، متهمين روسيا وبيلاروسيا في محاولة لزعزعة استقرار الوضع في بولندا".ونوّه جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي إلى أن سيناريو هذا الاستفزاز الجديد قد وضع من قِبل المديرية العامة للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات البولندية. وأوضح البيان: "من المحتمل أن تتضمن العملية المدبّرة هجومًا محاكاة على منشآت البنية التحتية الحيوية في بولندا بهدف تصعيد الغضب الشعبي".موسكو: الهدف الرئيسي لمجلس أوروبا أصبح محاربة روسياالاتحاد الأوروبي يستعد لإقامة "ميدان صربي" – جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي

