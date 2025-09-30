نظام كييف يجهز استفزازا جديدا خطيرا - الاستخبارات الخارجية الروسية- عاجل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250930/نظام-كييف-يجهز-استفزازا-جديدا-خطيرا---الاستخبارات-الخارجية-الروسية--عاجل-1105448762.html
نظام كييف يجهز استفزازا جديدا خطيرا - الاستخبارات الخارجية الروسية- عاجل
نظام كييف يجهز استفزازا جديدا خطيرا - الاستخبارات الخارجية الروسية- عاجل
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن نظام كييف يجهز استفزازا جديدا خطيرا، ويحاول جرّ حلف "الناتو" إلى مواجهة مسلحة مع روسيا. 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T08:49+0000
2025-09-30T09:16+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، وفقًا لمعلومات تلقّاها بأن "نظام كييف، عقب الاستفزازات المدبّرة بالطائرات المسيّرة في المجال الجوي لبولندا ورومانيا، يواصل محاولاته لجرّ دول أوروبية أعضاء في حلف "الناتو" إلى مواجهة مسلحة مع موسكو. ويجري التحضير لاستفزاز آخر".وذكر البيان أن كييف تخطط لتكليف مسلحين من فيلق "سفابودا راسيي" (المصنّف منظمة إرهابية والمحظور في روسيا)، و"فوج كالينوفسكي" البيلاروسي، اللذين يقاتلان إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، بتنفيذ عملية استفزازية جديدة.وأضاف البيان بأنه "تم اختيار مرشّحين للمشاركة في العملية. وهؤلاء مسلّحون من فيلق "سفابودا راسيي" و"فوج كالينوفسكي" البيلاروسي، اللذين يقاتلان إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية".وتابع البيان: "تأمل كييف في تشجيع الدول الأوروبية على رد قاس للغاية، ويفضل عسكريا، على روسيا". وأضاف: "أمام هزيمة حتمية، يبدي نظام زيلينسكي، مستعينا بالأوروبيين كغطاء، استعداده للجوء إلى جميع الوسائل اللازمة، حتى لو كلّف ذلك إشعال "حرب كبرى"".وأشار البيان إلى أنه "من المتوقع أنه بعد "تحديد وتحييد" مجموعة التخريب والاستطلاع من قبل قوات الأمن البولندية، سيظهر أعضاؤها أمام وسائل الإعلام ويعترفون، متهمين روسيا وبيلاروسيا في محاولة لزعزعة استقرار الوضع في بولندا".ونوّه جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي إلى أن سيناريو هذا الاستفزاز الجديد قد وضع من قِبل المديرية العامة للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات البولندية. وأوضح البيان: "من المحتمل أن تتضمن العملية المدبّرة هجومًا محاكاة على منشآت البنية التحتية الحيوية في بولندا بهدف تصعيد الغضب الشعبي".موسكو: الهدف الرئيسي لمجلس أوروبا أصبح محاربة روسياالاتحاد الأوروبي يستعد لإقامة "ميدان صربي" – جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي
https://sarabic.ae/20250923/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-الناتو-يستعد-لنشر-قواته-في-أوديسا-لترهيب-بريدنيستروفيه--عاجل-1105152584.html
https://sarabic.ae/20250923/الناتو-يستعد-لنشر-قوات-في-أوديسا-لإرهاب-بريدنيستروفيه--الاستخبارات-الخارجية-الروسية-1105152501.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3783e9e8cf56dc7203d19b2e481b6905.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

نظام كييف يجهز استفزازا جديدا خطيرا - الاستخبارات الخارجية الروسية- عاجل

08:49 GMT 30.09.2025 (تم التحديث: 09:16 GMT 30.09.2025)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبر
يتبع
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن نظام كييف يجهز استفزازا جديدا خطيرا، ويحاول جرّ حلف "الناتو" إلى مواجهة مسلحة مع روسيا.
وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، وفقًا لمعلومات تلقّاها بأن "نظام كييف، عقب الاستفزازات المدبّرة بالطائرات المسيّرة في المجال الجوي لبولندا ورومانيا، يواصل محاولاته لجرّ دول أوروبية أعضاء في حلف "الناتو" إلى مواجهة مسلحة مع موسكو. ويجري التحضير لاستفزاز آخر".
وذكر البيان أن كييف تخطط لتكليف مسلحين من فيلق "سفابودا راسيي" (المصنّف منظمة إرهابية والمحظور في روسيا)، و"فوج كالينوفسكي" البيلاروسي، اللذين يقاتلان إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، بتنفيذ عملية استفزازية جديدة.
ووفقًا لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، تجهّز كييف لعملية استفزازية جديدة. ومن المخطط نشر مجموعة تخريب واستطلاع، يزعم أنها مكوّنة من قوات خاصة روسية وبيلاروسية، في بولندا.
مبنى الاستخبارات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
الاستخبارات الخارجية الروسية: "الناتو" يستعد لنشر قواته في أوديسا لترهيب بريدنيستروفيه
23 سبتمبر, 08:06 GMT
وأضاف البيان بأنه "تم اختيار مرشّحين للمشاركة في العملية. وهؤلاء مسلّحون من فيلق "سفابودا راسيي" و"فوج كالينوفسكي" البيلاروسي، اللذين يقاتلان إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع البيان: "تأمل كييف في تشجيع الدول الأوروبية على رد قاس للغاية، ويفضل عسكريا، على روسيا". وأضاف: "أمام هزيمة حتمية، يبدي نظام زيلينسكي، مستعينا بالأوروبيين كغطاء، استعداده للجوء إلى جميع الوسائل اللازمة، حتى لو كلّف ذلك إشعال "حرب كبرى"".
برلمان جمهورية بريدنيستروفيه - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
أوروبا تستعد لاحتلال مولدوفا - جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية
23 سبتمبر, 08:06 GMT
وأشار البيان إلى أنه "من المتوقع أنه بعد "تحديد وتحييد" مجموعة التخريب والاستطلاع من قبل قوات الأمن البولندية، سيظهر أعضاؤها أمام وسائل الإعلام ويعترفون، متهمين روسيا وبيلاروسيا في محاولة لزعزعة استقرار الوضع في بولندا".
ونوّه جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي إلى أن سيناريو هذا الاستفزاز الجديد قد وضع من قِبل المديرية العامة للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات البولندية. وأوضح البيان: "من المحتمل أن تتضمن العملية المدبّرة هجومًا محاكاة على منشآت البنية التحتية الحيوية في بولندا بهدف تصعيد الغضب الشعبي".
موسكو: الهدف الرئيسي لمجلس أوروبا أصبح محاربة روسيا
الاتحاد الأوروبي يستعد لإقامة "ميدان صربي" – جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала