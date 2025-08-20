عربي
https://sarabic.ae/20250820/الاستخبارات-الروسية-لم-يبق-إلى-جانب-أوكرانيا-سوى-مرتزقة-من-الشرق-الأوسط-وأفريقيا-وأمريكا-اللاتينية-1103953074.html
الاستخبارات الروسية: لم يبق إلى جانب كييف سوى مرتزقة من الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية
الاستخبارات الروسية: لم يبق إلى جانب كييف سوى مرتزقة من الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، بأنه لم يبق إلى جانب أوكرانيا سوى المرتزقة من الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T11:57+0000
2025-08-20T12:31+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/05/1100180591_0:20:3289:1870_1920x0_80_0_0_1d1e50e68db125e70d71aa66875b0937.jpg
وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي لدائرة الاستخبارات الخارجية الروسية: "لا يمكن لأي رقابة أن تخفي حقيقة أن الذين يقاتلون إلى جانب النازيين في كييف، باستثناء الأوكرانيين الذين يستغلون كمادة استهلاكية من قبل النظام، هم فقط مرتزقة محترفون، معظمهم من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، الذين أفقرتهم ممارسات العولميين الغربيين الاستعمارية الجديدة". وأضاف البيان: "وفقا لمعلومات تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية، فإن نظام كييف "يخفي" أحداثا غير مرغوب فيها بالنسبة له من "الحرب مع روسيا" وبالتحديد تحاول كييف جاهدة إخفاء حقيقة مشاركة كثيرين من مناهضي الفاشية في العالم إلى جانب روسيا بالعملية العسكرية الخاصة".وتابع: "المعلومات المتعلقة بحالات مواطني النمسا وبلغاريا وألمانيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، الذين يعتبرون أنفسهم أقرب "أصدقاء" لأوكرانيا، وينضمون طواعية إلى صفوف المقاتلين ضد القوميين الأوكرانيين، تحظى بحماية خاصة".وفي وقت سابق، أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن المخابرات البريطانية تخطط للقيام بعمل تخريبي كبير ضد ناقلات النفط الروسي، بحيث أن الأضرار الناجمة عنه ستجعل من الممكن إعلان أن "نقل النفط الروسي يشكل تهديدا للملاحة البحرية الدولية".الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا تخطط لتنظيم عملية تخريبية كبرى ضد ناقلات النفط الروسيمدير الاستخبارات الخارجية الروسية: اتفقت مع نظيري الأمريكي على إمكانية التواصل في أي وقت
https://sarabic.ae/20250813/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-نظام-زيلينسكي-يزعزع-استقرار-الوضع-في-المجر-عبر-المخابرات-الأوكرانية-1103690468.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/05/1100180591_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_a73e19f9ecde5f3ec376adf0f8955baa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

الاستخبارات الروسية: لم يبق إلى جانب كييف سوى مرتزقة من الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية

11:57 GMT 20.08.2025 (تم التحديث: 12:31 GMT 20.08.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمقر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في موسكو
مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، بأنه لم يبق إلى جانب أوكرانيا سوى المرتزقة من الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي لدائرة الاستخبارات الخارجية الروسية: "لا يمكن لأي رقابة أن تخفي حقيقة أن الذين يقاتلون إلى جانب النازيين في كييف، باستثناء الأوكرانيين الذين يستغلون كمادة استهلاكية من قبل النظام، هم فقط مرتزقة محترفون، معظمهم من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، الذين أفقرتهم ممارسات العولميين الغربيين الاستعمارية الجديدة".

وأضاف: "يسعى نظام زيلينسكي إلى إخفاء حقيقة أن مناهضي الفاشية الأوروبيين، الذين عارضوا كييف بسبب معتقداتهم، يقاتلون ضد القوات المسلحة الأوكرانية. والآن، بالإضافة إلى الأوكرانيين، لم يبق في صف كييف سوى المرتزقة المحترفين".

وأضاف البيان: "وفقا لمعلومات تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية، فإن نظام كييف "يخفي" أحداثا غير مرغوب فيها بالنسبة له من "الحرب مع روسيا" وبالتحديد تحاول كييف جاهدة إخفاء حقيقة مشاركة كثيرين من مناهضي الفاشية في العالم إلى جانب روسيا بالعملية العسكرية الخاصة".
مبنى الاستخبارات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
الاستخبارات الخارجية الروسية: نظام زيلينسكي يزعزع استقرار الوضع في المجر عبر المخابرات الأوكرانية
13 أغسطس, 12:28 GMT
وتابع: "المعلومات المتعلقة بحالات مواطني النمسا وبلغاريا وألمانيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، الذين يعتبرون أنفسهم أقرب "أصدقاء" لأوكرانيا، وينضمون طواعية إلى صفوف المقاتلين ضد القوميين الأوكرانيين، تحظى بحماية خاصة".

وتابع البيان: "عندما يتم القبض على هؤلاء المتطوعين، فإن السلطات الأوكرانية لا تدرجهم في قوائم التبادل، بل تقوم بتسليمهم إلى الدول الأوروبية تحت التزام عدم السماح بظهور مثل هذه الحقيقة في وسائل الإعلام".

وفي وقت سابق، أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن المخابرات البريطانية تخطط للقيام بعمل تخريبي كبير ضد ناقلات النفط الروسي، بحيث أن الأضرار الناجمة عنه ستجعل من الممكن إعلان أن "نقل النفط الروسي يشكل تهديدا للملاحة البحرية الدولية".
الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا تخطط لتنظيم عملية تخريبية كبرى ضد ناقلات النفط الروسي
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: اتفقت مع نظيري الأمريكي على إمكانية التواصل في أي وقت
