الاستخبارات الروسية: لم يبق إلى جانب كييف سوى مرتزقة من الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية

أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، بأنه لم يبق إلى جانب أوكرانيا سوى المرتزقة من الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. 20.08.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي لدائرة الاستخبارات الخارجية الروسية: "لا يمكن لأي رقابة أن تخفي حقيقة أن الذين يقاتلون إلى جانب النازيين في كييف، باستثناء الأوكرانيين الذين يستغلون كمادة استهلاكية من قبل النظام، هم فقط مرتزقة محترفون، معظمهم من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، الذين أفقرتهم ممارسات العولميين الغربيين الاستعمارية الجديدة". وأضاف البيان: "وفقا لمعلومات تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية، فإن نظام كييف "يخفي" أحداثا غير مرغوب فيها بالنسبة له من "الحرب مع روسيا" وبالتحديد تحاول كييف جاهدة إخفاء حقيقة مشاركة كثيرين من مناهضي الفاشية في العالم إلى جانب روسيا بالعملية العسكرية الخاصة".وتابع: "المعلومات المتعلقة بحالات مواطني النمسا وبلغاريا وألمانيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، الذين يعتبرون أنفسهم أقرب "أصدقاء" لأوكرانيا، وينضمون طواعية إلى صفوف المقاتلين ضد القوميين الأوكرانيين، تحظى بحماية خاصة".وفي وقت سابق، أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن المخابرات البريطانية تخطط للقيام بعمل تخريبي كبير ضد ناقلات النفط الروسي، بحيث أن الأضرار الناجمة عنه ستجعل من الممكن إعلان أن "نقل النفط الروسي يشكل تهديدا للملاحة البحرية الدولية".الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا تخطط لتنظيم عملية تخريبية كبرى ضد ناقلات النفط الروسيمدير الاستخبارات الخارجية الروسية: اتفقت مع نظيري الأمريكي على إمكانية التواصل في أي وقت

