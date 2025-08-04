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الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا تخطط لدفع حلفاء الناتو لشن هجوم ضد ما يسمى بـ"أسطول الظل"
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الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا تخطط لدفع حلفاء الناتو لشن هجوم ضد ما يسمى بـ"أسطول الظل"
الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا تخطط لدفع حلفاء الناتو لشن هجوم ضد ما يسمى بـ"أسطول الظل"
سبوتنيك عربي
أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، أن المخابرات البريطانية تخطط لدفع أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لشن هجوم واسع النطاق ضد ما يسمى... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T11:55+0000
2025-08-04T12:00+0000
روسيا
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وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "وفقا لمعلومات تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، تخطط أجهزة الاستخبارات البريطانية لاستخدام حلفاء الناتو لشن غارة على "أسطول الظل"".وتابع: "وفقا لخطة لندن، ينبغي أن يكون الدافع وراء هذه الحملة حادثا بارزا يشمل ناقلة أو أكثر. وتدعو الخطة إلى تنظيم عملية تخريب كبيرة، ستتيح الأضرار الناجمة عنها إعلان نقل النفط الروسي تهديدا لجميع عمليات الشحن الدولية".
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روسيا, العالم, بريطانيا
روسيا, العالم, بريطانيا

الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا تخطط لدفع حلفاء الناتو لشن هجوم ضد ما يسمى بـ"أسطول الظل"

11:55 GMT 04.08.2025 (تم التحديث: 12:00 GMT 04.08.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمقر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في موسكو
مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، أن المخابرات البريطانية تخطط لدفع أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لشن هجوم واسع النطاق ضد ما يسمى "أسطول الظل".
وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "وفقا لمعلومات تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، تخطط أجهزة الاستخبارات البريطانية لاستخدام حلفاء الناتو لشن غارة على "أسطول الظل"".
وتابع: "وفقا لخطة لندن، ينبغي أن يكون الدافع وراء هذه الحملة حادثا بارزا يشمل ناقلة أو أكثر. وتدعو الخطة إلى تنظيم عملية تخريب كبيرة، ستتيح الأضرار الناجمة عنها إعلان نقل النفط الروسي تهديدا لجميع عمليات الشحن الدولية".
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