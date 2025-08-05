https://sarabic.ae/20250805/دميترييف-التهم-تلاحق-الكاذبين-الذين-كانوا-وراء-الأكاذيب-بشأن-روسيا-1103384672.html

دميترييف: التهم تلاحق الكاذبين الذين كانوا وراء الأكاذيب بشأن روسيا

دميترييف: التهم تلاحق الكاذبين الذين كانوا وراء الأكاذيب بشأن روسيا

سبوتنيك عربي

دعم كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، تحقيقا شاركت فيه مجموعة... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T07:49+0000

2025-08-05T07:49+0000

2025-08-05T07:49+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102717/09/1027170905_0:222:2852:1826_1920x0_80_0_0_c02b1c6d27393957c367e50e49373c93.jpg

وقال ديميترييف عبر حسابه على منصة "إكس"، معلقًا على الخبر الذي نشرته تقارير أمريكية: "هذا مهم. الاتهامات بدأت تلاحق الكاذبين الذين كانوا وراء الأكاذيب حول روسيا، والذين حاولوا مهاجمة روسيا وترامب على حد سواء".ويوم أمس الاثنين، وقّعت المدعية العامة الأمريكية على أمر لتقديم أدلة إلى المحكمة بشأن "مؤامرة التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016، والتي فاز بها ترامب.في وقت سابق، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، سلفه الديمقراطي باراك أوباما، مجددا بتلفيق اتهامات بـ"التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016، مشيرًا إلى أن أوباما، وجو بايدن، ومنافسته الانتخابية السابقة هيلاري كلينتون، كان لهم أيضا يد في ذلك.وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "أوباما نفسه هو من صنع هذا الوهم "روسيا، روسيا، روسيا". وشاركت في ذلك المحتالة هيلاري، وجو النعسان، وكثيرون غيرهم. جريمة القرن. أدلة دامغة. تهديد خطير لبلدنا!!!".وفي مايو/أيار 2023، أصدر المستشار الخاص الأمريكي جون دورهام، تقريرًا خلص فيه إلى أن "أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية وأجهزة الاستخبارات لم يكن لديها أي دليل حقيقي على تواطؤ مزعوم بين ترامب وروسيا في انتخابات 2016". وكما ذُكر، لم يكن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي أي معلومات تفيد بأن أيًا من المقربين من ترامب كان على اتصال بأجهزة الاستخبارات الروسية.ونفت روسيا، مرات عدة، الاتهامات الأمريكية بالتدخل، بما في ذلك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ووصفها المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنها "عارية تمامًا عن الصحة". وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متحدثًا عن مزاعم التدخل الروسي في انتخابات دول مختلفة، بأنه لا توجد حقائق تؤكد ذلك.ترامب يتهم أوباما بتلفيق اتهامات ضد روسيامسؤولة أمريكية: واشنطن لديها أدلة على تدخل إدارة أوباما في انتخابات الرئاسة لعام 2016

https://sarabic.ae/20250722/مجلس-النواب-الأمريكي-قد-يستدعى-أوباما-للإدلاء-بشهادته-بشأن-الاتهامات-الكاذبة-ضد-روسيا-1102906523.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية