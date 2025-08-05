https://sarabic.ae/20250805/دميترييف-التهم-تلاحق-الكاذبين-الذين-كانوا-وراء-الأكاذيب-بشأن-روسيا-1103384672.html
دميترييف: التهم تلاحق الكاذبين الذين كانوا وراء الأكاذيب بشأن روسيا
دميترييف: التهم تلاحق الكاذبين الذين كانوا وراء الأكاذيب بشأن روسيا
سبوتنيك عربي
دعم كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، تحقيقا شاركت فيه مجموعة... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T07:49+0000
2025-08-05T07:49+0000
2025-08-05T07:49+0000
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وقال ديميترييف عبر حسابه على منصة "إكس"، معلقًا على الخبر الذي نشرته تقارير أمريكية: "هذا مهم. الاتهامات بدأت تلاحق الكاذبين الذين كانوا وراء الأكاذيب حول روسيا، والذين حاولوا مهاجمة روسيا وترامب على حد سواء".ويوم أمس الاثنين، وقّعت المدعية العامة الأمريكية على أمر لتقديم أدلة إلى المحكمة بشأن "مؤامرة التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016، والتي فاز بها ترامب.في وقت سابق، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، سلفه الديمقراطي باراك أوباما، مجددا بتلفيق اتهامات بـ"التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016، مشيرًا إلى أن أوباما، وجو بايدن، ومنافسته الانتخابية السابقة هيلاري كلينتون، كان لهم أيضا يد في ذلك.وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "أوباما نفسه هو من صنع هذا الوهم "روسيا، روسيا، روسيا". وشاركت في ذلك المحتالة هيلاري، وجو النعسان، وكثيرون غيرهم. جريمة القرن. أدلة دامغة. تهديد خطير لبلدنا!!!".وفي مايو/أيار 2023، أصدر المستشار الخاص الأمريكي جون دورهام، تقريرًا خلص فيه إلى أن "أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية وأجهزة الاستخبارات لم يكن لديها أي دليل حقيقي على تواطؤ مزعوم بين ترامب وروسيا في انتخابات 2016". وكما ذُكر، لم يكن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي أي معلومات تفيد بأن أيًا من المقربين من ترامب كان على اتصال بأجهزة الاستخبارات الروسية.ونفت روسيا، مرات عدة، الاتهامات الأمريكية بالتدخل، بما في ذلك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ووصفها المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنها "عارية تمامًا عن الصحة". وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متحدثًا عن مزاعم التدخل الروسي في انتخابات دول مختلفة، بأنه لا توجد حقائق تؤكد ذلك.ترامب يتهم أوباما بتلفيق اتهامات ضد روسيامسؤولة أمريكية: واشنطن لديها أدلة على تدخل إدارة أوباما في انتخابات الرئاسة لعام 2016
https://sarabic.ae/20250722/مجلس-النواب-الأمريكي-قد-يستدعى-أوباما-للإدلاء-بشهادته-بشأن-الاتهامات-الكاذبة-ضد-روسيا-1102906523.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
دميترييف: التهم تلاحق الكاذبين الذين كانوا وراء الأكاذيب بشأن روسيا
دعم كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، تحقيقا شاركت فيه مجموعة من الخبراء لدراسة الادعاءات المتعلقة بقضية "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.
وقال ديميترييف عبر حسابه على منصة "إكس"، معلقًا على الخبر الذي نشرته تقارير أمريكية: "هذا مهم. الاتهامات بدأت تلاحق الكاذبين الذين كانوا وراء الأكاذيب حول روسيا، والذين حاولوا مهاجمة روسيا وترامب على حد سواء".
ويوم أمس الاثنين، وقّعت المدعية العامة الأمريكية على أمر لتقديم أدلة إلى المحكمة بشأن "مؤامرة التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016، والتي فاز بها ترامب.
في وقت سابق، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، سلفه الديمقراطي باراك أوباما، مجددا بتلفيق اتهامات بـ"التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016، مشيرًا إلى أن أوباما، وجو بايدن، ومنافسته الانتخابية السابقة هيلاري كلينتون، كان لهم أيضا يد في ذلك.
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "أوباما نفسه هو من صنع هذا الوهم "روسيا، روسيا، روسيا". وشاركت في ذلك المحتالة هيلاري، وجو النعسان، وكثيرون غيرهم. جريمة القرن. أدلة دامغة. تهديد خطير لبلدنا!!!".
وفي مايو/أيار 2023، أصدر المستشار الخاص الأمريكي جون دورهام، تقريرًا خلص فيه إلى أن "أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية وأجهزة الاستخبارات لم يكن لديها أي دليل حقيقي على تواطؤ مزعوم بين ترامب وروسيا في انتخابات 2016". وكما ذُكر، لم يكن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي أي معلومات تفيد بأن أيًا من المقربين من ترامب كان على اتصال بأجهزة الاستخبارات الروسية.
وتمت إزالة تقرير غير مؤكد عن "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، من الموقع الإلكتروني للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي. ووفقا لمجلة "نيوزويك"، لفت مستخدمو الإنترنت الأمريكيون الانتباه إلى إزالة التقرير من الموقع، إذ يتم الآن عرض تسمية "غير موجود " على صفحات موقع الويب المرتبطة بالتقرير.
ونفت روسيا، مرات عدة، الاتهامات الأمريكية بالتدخل، بما في ذلك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ووصفها المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنها "عارية تمامًا عن الصحة". وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متحدثًا عن مزاعم التدخل الروسي في انتخابات دول مختلفة، بأنه لا توجد حقائق تؤكد ذلك.