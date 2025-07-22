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ترامب يتهم أوباما بتلفيق اتهامات ضد روسيا
ترامب يتهم أوباما بتلفيق اتهامات ضد روسيا
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، سلفه الديمقراطي باراك أوباما مجددا بتلفيق اتهامات بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016،... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T06:15+0000
2025-07-22T06:21+0000
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وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أوباما نفسه هو من صنع هذا الوهم "روسيا، روسيا، روسيا". وشاركت في ذلك المحتالة هيلاري، وجو النعسان، وكثيرون غيرهم. جريمة القرن. أدلة دامغة. تهديد خطير لبلدنا!!!".وأضافت غابارد أن الولايات المتحدة ستُصدر قريبًا المزيد من الأدلة حول هذه المؤامرة لتضخيم قصة التدخل الروسي في انتخابات 2016.في مايو/أيار 2023، أصدر المستشار الخاص الأمريكي جون دورهام تقريرًا خلص فيه إلى أن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية وأجهزة الاستخبارات لم يكن لديها أي دليل حقيقي على تواطؤ مزعوم بين ترامب وروسيا في انتخابات 2016. وكما ذُكر، لم يكن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي أي معلومات تفيد بأن أيًا من المقربين من ترامب كان على اتصال بأجهزة الاستخبارات الروسية.تمت إزالة تقرير غير مؤكد عن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 من الموقع الإلكتروني للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي. وفقا لمجلة "نيوزويك"، لفت مستخدمو الإنترنت الأمريكيون الانتباه إلى إزالة التقرير من الموقع. يتم الآن عرض تسمية "غير موجود " على صفحات موقع الويب المرتبطة بالتقرير.نفت روسيا مرارًا وتكرارًا الاتهامات الأمريكية بالتدخل، بما في ذلك في الانتخابات الأمريكية. ووصفها المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنها "عارية تمامًا عن الصحة". وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، متحدثًا عن مزاعم التدخل الروسي في انتخابات دول مختلفة، بأنه لا توجد حقائق تؤكد ذلك."محاولة انقلاب"... ترامب يوجه اتهامات خطيرة لأبرز خصومهترامب يقاضي "وول ستريت جورنال" وروبرت مردوخ بسبب تقرير عن إبستين
https://sarabic.ae/20250720/ترامب-يتهم-أوباما-وبلطجيته-بتلفيق-تهم-تزوير-الانتخابات-ضده-1102833834.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا

ترامب يتهم أوباما بتلفيق اتهامات ضد روسيا

06:15 GMT 22.07.2025 (تم التحديث: 06:21 GMT 22.07.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، سلفه الديمقراطي باراك أوباما مجددا بتلفيق اتهامات بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016، مشيرا إلى أن أوباما وجو بايدن ومنافسته الانتخابية السابقة هيلاري كلينتون كان لهما أيضا يد في ذلك.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أوباما نفسه هو من صنع هذا الوهم "روسيا، روسيا، روسيا". وشاركت في ذلك المحتالة هيلاري، وجو النعسان، وكثيرون غيرهم. جريمة القرن. أدلة دامغة. تهديد خطير لبلدنا!!!".

صرحت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة تمتلك أدلة تمكنها من توجيه اتهامات لأفراد متورطين في مؤامرة إدارة أوباما لتلفيق التدخل في نتائج انتخابات عام 2016 التي فاز بها ترامب.

وأضافت غابارد أن الولايات المتحدة ستُصدر قريبًا المزيد من الأدلة حول هذه المؤامرة لتضخيم قصة التدخل الروسي في انتخابات 2016.
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ترامب يتهم أوباما و"بلطجيته" بتلفيق تهم تزوير الانتخابات ضده
20 يوليو, 06:20 GMT
في مايو/أيار 2023، أصدر المستشار الخاص الأمريكي جون دورهام تقريرًا خلص فيه إلى أن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية وأجهزة الاستخبارات لم يكن لديها أي دليل حقيقي على تواطؤ مزعوم بين ترامب وروسيا في انتخابات 2016. وكما ذُكر، لم يكن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي أي معلومات تفيد بأن أيًا من المقربين من ترامب كان على اتصال بأجهزة الاستخبارات الروسية.

وخلص دورهام إلى أنه ما كان ينبغي لمكتب التحقيقات الفيدرالي إطلاق تحقيق شامل في العلاقات بين حملة ترامب وروسيا، وأن الوكالة استخدمت "معلومات خام، غير مُحللة، وغير مُوثّقة" لبدء تحقيقها.

تمت إزالة تقرير غير مؤكد عن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 من الموقع الإلكتروني للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي. وفقا لمجلة "نيوزويك"، لفت مستخدمو الإنترنت الأمريكيون الانتباه إلى إزالة التقرير من الموقع. يتم الآن عرض تسمية "غير موجود " على صفحات موقع الويب المرتبطة بالتقرير.
نفت روسيا مرارًا وتكرارًا الاتهامات الأمريكية بالتدخل، بما في ذلك في الانتخابات الأمريكية. ووصفها المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنها "عارية تمامًا عن الصحة". وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، متحدثًا عن مزاعم التدخل الروسي في انتخابات دول مختلفة، بأنه لا توجد حقائق تؤكد ذلك.
"محاولة انقلاب"... ترامب يوجه اتهامات خطيرة لأبرز خصومه
ترامب يقاضي "وول ستريت جورنال" وروبرت مردوخ بسبب تقرير عن إبستين
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