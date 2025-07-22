https://sarabic.ae/20250722/ترامب-يتهم-أوباما-بتلفيق-اتهامات-ضد-روسيا-1102897636.html

ترامب يتهم أوباما بتلفيق اتهامات ضد روسيا

ترامب يتهم أوباما بتلفيق اتهامات ضد روسيا

سبوتنيك عربي

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، سلفه الديمقراطي باراك أوباما مجددا بتلفيق اتهامات بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016،... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T06:15+0000

2025-07-22T06:15+0000

2025-07-22T06:21+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094650223_0:0:1660:935_1920x0_80_0_0_aa535b579416f52cec0a7453e5752c95.jpg

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أوباما نفسه هو من صنع هذا الوهم "روسيا، روسيا، روسيا". وشاركت في ذلك المحتالة هيلاري، وجو النعسان، وكثيرون غيرهم. جريمة القرن. أدلة دامغة. تهديد خطير لبلدنا!!!".وأضافت غابارد أن الولايات المتحدة ستُصدر قريبًا المزيد من الأدلة حول هذه المؤامرة لتضخيم قصة التدخل الروسي في انتخابات 2016.في مايو/أيار 2023، أصدر المستشار الخاص الأمريكي جون دورهام تقريرًا خلص فيه إلى أن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية وأجهزة الاستخبارات لم يكن لديها أي دليل حقيقي على تواطؤ مزعوم بين ترامب وروسيا في انتخابات 2016. وكما ذُكر، لم يكن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي أي معلومات تفيد بأن أيًا من المقربين من ترامب كان على اتصال بأجهزة الاستخبارات الروسية.تمت إزالة تقرير غير مؤكد عن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 من الموقع الإلكتروني للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي. وفقا لمجلة "نيوزويك"، لفت مستخدمو الإنترنت الأمريكيون الانتباه إلى إزالة التقرير من الموقع. يتم الآن عرض تسمية "غير موجود " على صفحات موقع الويب المرتبطة بالتقرير.نفت روسيا مرارًا وتكرارًا الاتهامات الأمريكية بالتدخل، بما في ذلك في الانتخابات الأمريكية. ووصفها المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنها "عارية تمامًا عن الصحة". وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، متحدثًا عن مزاعم التدخل الروسي في انتخابات دول مختلفة، بأنه لا توجد حقائق تؤكد ذلك."محاولة انقلاب"... ترامب يوجه اتهامات خطيرة لأبرز خصومهترامب يقاضي "وول ستريت جورنال" وروبرت مردوخ بسبب تقرير عن إبستين

https://sarabic.ae/20250720/ترامب-يتهم-أوباما-وبلطجيته-بتلفيق-تهم-تزوير-الانتخابات-ضده-1102833834.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا