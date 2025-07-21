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"محاولة انقلاب"... ترامب يوجه اتهامات خطيرة لأبرز خصومه
"محاولة انقلاب"... ترامب يوجه اتهامات خطيرة لأبرز خصومه
سبوتنيك عربي
وجّه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتهامات خطيرة إلى السيناتور الديمقراطي آدم شيف، زاعما تورطه في تزوير مستندات قروض ولعب دور محوري في "محاولة انقلاب" من خلال... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T07:49+0000
2025-07-21T07:49+0000
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جاء ذلك في منشور على منصته "تروث سوشيال"، اليوم الاثنين، قال فيه ترامب إن "آدم شيف في ورطة كبيرة بعد أن قدّم معلومات زائفة للحصول على قروض عقارية"، مضيفا أن ما فعله يعد جريمة حقيقية تستوجب العقوبة، إضافة إلى توجيهه اتهامات لنجل ترامب دون أساس قانوني، بحسب وصفه.وتزامنت تصريحات ترامب مع تقارير تفيد بأن وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية أحالت ملف آدم شيف إلى وزارة العدل، بسبب شبهات تتعلق بمكان إقامته المصرح به في مستندات التمويل العقاري.ومن جهته، نفى شيف هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدا أنها تأتي في سياق "حملة انتقام سياسي" يقودها ترامب لتشويه خصومه.ووصف شيف الاتهامات بأنها "ادعاءات واهية" تهدف إلى صرف الأنظار عن القضايا القانونية التي يواجهها ترامب، و"ترهيب من يجرؤ على محاسبته".يذكر أن آدم شيف كان من أبرز الشخصيات التي قادت تحقيقات مساءلة ترامب، حيث ترأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب خلال تحقيقات التدخل في انتخابات 2016، وهو ما جعل الخلاف بين الطرفين يتخذ طابعا شخصيا حادا ومستمرا حتى اليوم.
https://sarabic.ae/20250605/ترامب-يأمر-بفتح-تحقيق-بشبهة-التآمر-للتستر-على-الحالة-العقلية-لبايدن-1101324944.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الأخبار

"محاولة انقلاب"... ترامب يوجه اتهامات خطيرة لأبرز خصومه

07:49 GMT 21.07.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
وجّه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتهامات خطيرة إلى السيناتور الديمقراطي آدم شيف، زاعما تورطه في تزوير مستندات قروض ولعب دور محوري في "محاولة انقلاب" من خلال تحقيقات ملفقة استهدفت عائلته.
جاء ذلك في منشور على منصته "تروث سوشيال"، اليوم الاثنين، قال فيه ترامب إن "آدم شيف في ورطة كبيرة بعد أن قدّم معلومات زائفة للحصول على قروض عقارية"، مضيفا أن ما فعله يعد جريمة حقيقية تستوجب العقوبة، إضافة إلى توجيهه اتهامات لنجل ترامب دون أساس قانوني، بحسب وصفه.
وتزامنت تصريحات ترامب مع تقارير تفيد بأن وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية أحالت ملف آدم شيف إلى وزارة العدل، بسبب شبهات تتعلق بمكان إقامته المصرح به في مستندات التمويل العقاري.
ومن جهته، نفى شيف هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدا أنها تأتي في سياق "حملة انتقام سياسي" يقودها ترامب لتشويه خصومه.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
ترامب يأمر بفتح تحقيق بشبهة "التآمر" للتستر على الحالة العقلية لبايدن
5 يونيو, 01:59 GMT
ووصف شيف الاتهامات بأنها "ادعاءات واهية" تهدف إلى صرف الأنظار عن القضايا القانونية التي يواجهها ترامب، و"ترهيب من يجرؤ على محاسبته".
يذكر أن آدم شيف كان من أبرز الشخصيات التي قادت تحقيقات مساءلة ترامب، حيث ترأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب خلال تحقيقات التدخل في انتخابات 2016، وهو ما جعل الخلاف بين الطرفين يتخذ طابعا شخصيا حادا ومستمرا حتى اليوم.
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