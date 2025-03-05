https://sarabic.ae/20250305/ترامب-بايدن-أسوأ-رئيس-في-تاريخ-أمريكا-وأنجزنا-في-43-يوما-أكثر-مما-فعلته-معظم-الإدارات-خلال-سنوات-1098396755.html
ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا وأنجزنا في 43 يوما أكثر مما فعلته معظم الإدارات خلال سنوات
ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا وأنجزنا في 43 يوما أكثر مما فعلته معظم الإدارات خلال سنوات
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه حقق خلال 43 يوما من توليه منصبه أكثر مما حققته معظم الإدارات خلال 4 أو 8 سنوات، مضيفا أن هذه مجرد... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T03:31+0000
2025-03-05T03:31+0000
2025-03-05T03:31+0000
ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب في خطابه أمام الكونغرس: "لقد أنجزنا في 43 يومًا أكثر مما تستطيع معظم الإدارات تحقيقه في أربع أو ثماني سنوات. وهذه مجرد البداية".
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ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي
ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي
ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا وأنجزنا في 43 يوما أكثر مما فعلته معظم الإدارات خلال سنوات
يتبع
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه حقق خلال 43 يوما من توليه منصبه أكثر مما حققته معظم الإدارات خلال 4 أو 8 سنوات، مضيفا أن هذه مجرد البداية.
وقال ترامب في خطابه أمام الكونغرس: "لقد أنجزنا في 43 يومًا أكثر مما تستطيع معظم الإدارات تحقيقه في أربع أو ثماني سنوات. وهذه مجرد البداية".