ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا وأنجزنا في 43 يوما أكثر مما فعلته معظم الإدارات خلال سنوات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250305/ترامب-بايدن-أسوأ-رئيس-في-تاريخ-أمريكا-وأنجزنا-في-43-يوما-أكثر-مما-فعلته-معظم-الإدارات-خلال-سنوات-1098396755.html
ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا وأنجزنا في 43 يوما أكثر مما فعلته معظم الإدارات خلال سنوات
ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا وأنجزنا في 43 يوما أكثر مما فعلته معظم الإدارات خلال سنوات
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه حقق خلال 43 يوما من توليه منصبه أكثر مما حققته معظم الإدارات خلال 4 أو 8 سنوات، مضيفا أن هذه مجرد... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T03:31+0000
2025-03-05T03:31+0000
ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/05/1098396304_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7367a2cff682945d36b1892720d5ab52.jpg
وقال ترامب في خطابه أمام الكونغرس: "لقد أنجزنا في 43 يومًا أكثر مما تستطيع معظم الإدارات تحقيقه في أربع أو ثماني سنوات. وهذه مجرد البداية".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/05/1098396304_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_c80687509d87b2d4629cf592c9f1558f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي
ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي

ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا وأنجزنا في 43 يوما أكثر مما فعلته معظم الإدارات خلال سنوات

03:31 GMT 05.03.2025
© AP Photo / Ben Curtisترامب في خطابه أمام الكونغرس 4 مارس 2025
ترامب في خطابه أمام الكونغرس 4 مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
تابعنا عبر
يتبع
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه حقق خلال 43 يوما من توليه منصبه أكثر مما حققته معظم الإدارات خلال 4 أو 8 سنوات، مضيفا أن هذه مجرد البداية.
وقال ترامب في خطابه أمام الكونغرس: "لقد أنجزنا في 43 يومًا أكثر مما تستطيع معظم الإدارات تحقيقه في أربع أو ثماني سنوات. وهذه مجرد البداية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала