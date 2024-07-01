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https://sarabic.ae/20240701/استطلاع-رأي-أكثر-من-70-من-الأمريكيين-يرون-أن-بايدن-لا-يتمتع-بصحة-عقلية-ومعرفية-ليواصل-عمله-1090358390.html
استطلاع رأي: أكثر من 70% من الأمريكيين يرون أن بايدن لا يتمتع بصحة عقلية ومعرفية ليواصل عمله
استطلاع رأي: أكثر من 70% من الأمريكيين يرون أن بايدن لا يتمتع بصحة عقلية ومعرفية ليواصل عمله
سبوتنيك عربي
كشف استطلاع رأي أجري داخل أمريكا، أن ما يصل إلى 72% من الأمريكيين يعتقدون أن الحالة العقلية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا تسمح له بالترشح لإعادة انتخابه، وذلك... 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T10:44+0000
2024-07-01T10:44+0000
جو بايدن
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفي الوقت نفسه، قال 27% من المشاركين بآرائهم في الاستطلاع الذي أجرته وسيلة إعلامية أمريكية، إن بايدن يتمتع بقدرة صحية معرفية كافية للعمل كرئيس، بانخفاض 8 نقاط مئوية عن النتائج السابقة.وانقسمت آراء المواطنين الأمريكيين بشأن الرئيس السابق، دونالد ترامب، إذ يعتقد 50% أن الحالة العقلية للرئيس السابق تسمح له بمواصلة السباق، فيما يعارض ذلك 49%.وأجري الاستطلاع على 1130 بالغا أمريكيا، في الفترة من 28 إلى 29 يونيو/ حزيران الماضي، بهامش خطأ يبلغ نحو 4.2 نقطة مئوية.وكان أداء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال المناظرة الرئاسية الأولى، يوم الخميس الماضي، "فظيعا ومخيبا للآمال" بالنسبة لمؤيديه الديمقراطيين، وفقا لأعضاء في الكونغرس.وقالت النائبة عن ولاية بنسلفانيا، مادلين دين: "يؤلمني أن أقول إن أداء الرئيس كان سيئا، لقد خاض مناظرة سيئة، وليس هناك طريقتان لذلك".فيما أشارت نائبة إلينوي، روبن كيلي، إلى أنها "لم تكن أفضل ليلة لبايدن"، بينما قالت النائبة عن ولاية مينيسوتا، أنجي كريج، إن المناظرة كانت "فطيعة".وكتبت افتتاحية صحيفة أمريكية، في مقالها الافتتاحي، يوم الجمعة الماضي، أنه يجب على بايدن تعليق حملته الرئاسية بعد الأداء الضعيف في المناظرة الرئاسية الأولى، والسماح لمرشح ديمقراطي جديد أن يحل محله.وفي الوقت نفسه، اعترف بايدن وحملته بأن أداءه كان سيئا في المناظرة التي جرت في أتلانتا بولاية جورجيا، لكنهم أكدوا للجمهور أنهم لن ينهوا محاولة إعادة انتخابه.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والمتنافسان الرئيسيان المتوقعان في الاقتراع هما بايدن وترامب، اللذين فازا بعدد كاف من أصوات المندوبين ليكونا المرشحين المفترضين للحزبين الديمقراطي والجمهوري.ومن المقرر أن يجري ترامب وبايدن مناظرة أخرى بينهما، في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل.
https://sarabic.ae/20240628/بعد-أدائه-أمام-ترامب-بايدن-يعترف-أنه-لم-يعد-يتحدث-أو-يسير-أو-يجري-مناظرات-مثل-السابق-1090288422.html
https://sarabic.ae/20240609/تقارير-أمريكية-تكشف-عن-تراجع-بايدن-ذهنيا-خلف-الأبواب-المغلقة-1089663919.html
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جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

استطلاع رأي: أكثر من 70% من الأمريكيين يرون أن بايدن لا يتمتع بصحة عقلية ومعرفية ليواصل عمله

10:44 GMT 01.07.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبر
كشف استطلاع رأي أجري داخل أمريكا، أن ما يصل إلى 72% من الأمريكيين يعتقدون أن الحالة العقلية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا تسمح له بالترشح لإعادة انتخابه، وذلك بزيادة قدرها 7 نقاط مئوية عن استطلاع مماثل أجري قبل المناظرة الرئاسية الأولى، التي جرت بينه وبين منافسه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وفي الوقت نفسه، قال 27% من المشاركين بآرائهم في الاستطلاع الذي أجرته وسيلة إعلامية أمريكية، إن بايدن يتمتع بقدرة صحية معرفية كافية للعمل كرئيس، بانخفاض 8 نقاط مئوية عن النتائج السابقة.
وانقسمت آراء المواطنين الأمريكيين بشأن الرئيس السابق، دونالد ترامب، إذ يعتقد 50% أن الحالة العقلية للرئيس السابق تسمح له بمواصلة السباق، فيما يعارض ذلك 49%.
وأجري الاستطلاع على 1130 بالغا أمريكيا، في الفترة من 28 إلى 29 يونيو/ حزيران الماضي، بهامش خطأ يبلغ نحو 4.2 نقطة مئوية.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث في حدث انتخابي أمام أنصاره بولاية نورث كارولينا، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
بعد أدائه أمام ترامب.. بايدن يعترف أنه لم يعد يتحدث أو يسير أو يجري مناظرات مثل السابق
28 يونيو, 18:12 GMT
وكان أداء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال المناظرة الرئاسية الأولى، يوم الخميس الماضي، "فظيعا ومخيبا للآمال" بالنسبة لمؤيديه الديمقراطيين، وفقا لأعضاء في الكونغرس.
وقالت النائبة عن ولاية بنسلفانيا، مادلين دين: "يؤلمني أن أقول إن أداء الرئيس كان سيئا، لقد خاض مناظرة سيئة، وليس هناك طريقتان لذلك".
فيما أشارت نائبة إلينوي، روبن كيلي، إلى أنها "لم تكن أفضل ليلة لبايدن"، بينما قالت النائبة عن ولاية مينيسوتا، أنجي كريج، إن المناظرة كانت "فطيعة".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
تقارير أمريكية تكشف عن تراجع بايدن ذهنيا "خلف الأبواب المغلقة"
9 يونيو, 10:45 GMT
وكتبت افتتاحية صحيفة أمريكية، في مقالها الافتتاحي، يوم الجمعة الماضي، أنه يجب على بايدن تعليق حملته الرئاسية بعد الأداء الضعيف في المناظرة الرئاسية الأولى، والسماح لمرشح ديمقراطي جديد أن يحل محله.
وفي الوقت نفسه، اعترف بايدن وحملته بأن أداءه كان سيئا في المناظرة التي جرت في أتلانتا بولاية جورجيا، لكنهم أكدوا للجمهور أنهم لن ينهوا محاولة إعادة انتخابه.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والمتنافسان الرئيسيان المتوقعان في الاقتراع هما بايدن وترامب، اللذين فازا بعدد كاف من أصوات المندوبين ليكونا المرشحين المفترضين للحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ومن المقرر أن يجري ترامب وبايدن مناظرة أخرى بينهما، في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل.
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