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ترامب يتهم أوباما و"بلطجيته" بتلفيق تهم تزوير الانتخابات ضده
ترامب يتهم أوباما و"بلطجيته" بتلفيق تهم تزوير الانتخابات ضده
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، اليوم الأحد، بالاحتيال في الانتخابات الرئاسية عام 2016. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T06:20+0000
2025-07-20T06:20+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب ترامب في صفحته على منصة "تروث سوشيال" معلقا على خطاب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، ونائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض هاريسون فيلدز: "لقد قامت اللجنة بعمل رائع في التحدث عن (الحاجة) لمقاضاة أوباما و"البلطجية" الذين تم الكشف عنهم بوضوح بتهمة تزوير الانتخابات على أعلى مستوى".وأصدرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، يوم الجمعة، "أدلة دامغة" على أن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016 كانت ملفقة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات.في مايو/ أيار 2023، صدر تقرير للمستشار الخاص الأمريكي جون دورهام، خلص فيه إلى أن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية ومجتمع الاستخبارات لم يمتلكا أي دليل حقيقي على تواطؤ ترامب المزعوم مع روسيا في انتخابات عام 2016.وخلص دورهام إلى أنه ما كان ينبغي لمكتب التحقيقات الفيدرالي إطلاق تحقيق شامل في العلاقات بين حملة ترامب وروسيا، وأن وكالة الاستخبارات استخدمت "معلومات خام، وغير مُحللة، وغير مؤكدة" لبدء التحقيق.نفت روسيا مرارا الاتهامات الأمريكية بالتدخل، بما في ذلك في الانتخابات الأمريكية. وأكد الكرملين بأنها "عارية تمامًا من الصحة".ترامب يقاضي "وول ستريت جورنال" وروبرت مردوخ بسبب تقرير عن إبستين
https://sarabic.ae/20220319/وثيقة-إدارة-ترامب-دعت-الأمن-الداخلي-للتحقق-من-مزاعم-في-تزوير-الانتخابات-1060084921.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يتهم أوباما و"بلطجيته" بتلفيق تهم تزوير الانتخابات ضده

06:20 GMT 20.07.2025
© AP Photo / Martinez Monsivaisباراك أوباما ودونالد ترامب
باراك أوباما ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© AP Photo / Martinez Monsivais
تابعنا عبر
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، اليوم الأحد، بالاحتيال في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وكتب ترامب في صفحته على منصة "تروث سوشيال" معلقا على خطاب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، ونائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض هاريسون فيلدز: "لقد قامت اللجنة بعمل رائع في التحدث عن (الحاجة) لمقاضاة أوباما و"البلطجية" الذين تم الكشف عنهم بوضوح بتهمة تزوير الانتخابات على أعلى مستوى".
وأصدرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، يوم الجمعة، "أدلة دامغة" على أن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016 كانت ملفقة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات.
وفقًا للمواد التي أصدرها مكتب غابارد سابقًا، حجبت إدارة أوباما معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا "لم تكن لديها نية أو قدرة" على اختراق النظام الإلكتروني للانتخابات الأمريكية عام 2016.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ينظم مسيرة في كونروي بولاية تكساس الأمريكية، 29 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
وثيقة: إدارة ترامب دعت الأمن الداخلي للتحقق من مزاعم في تزوير الانتخابات
19 مارس 2022, 08:03 GMT
في مايو/ أيار 2023، صدر تقرير للمستشار الخاص الأمريكي جون دورهام، خلص فيه إلى أن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية ومجتمع الاستخبارات لم يمتلكا أي دليل حقيقي على تواطؤ ترامب المزعوم مع روسيا في انتخابات عام 2016.
وكما ذُكر، لم يكن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي أي معلومات تفيد بأن أيًا من المقربين من ترامب كان على اتصال بأجهزة الاستخبارات الروسية.
وخلص دورهام إلى أنه ما كان ينبغي لمكتب التحقيقات الفيدرالي إطلاق تحقيق شامل في العلاقات بين حملة ترامب وروسيا، وأن وكالة الاستخبارات استخدمت "معلومات خام، وغير مُحللة، وغير مؤكدة" لبدء التحقيق.
نفت روسيا مرارا الاتهامات الأمريكية بالتدخل، بما في ذلك في الانتخابات الأمريكية. وأكد الكرملين بأنها "عارية تمامًا من الصحة".
ترامب يقاضي "وول ستريت جورنال" وروبرت مردوخ بسبب تقرير عن إبستين
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