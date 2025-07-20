https://sarabic.ae/20250720/مسؤولة-أمريكية-واشنطن-لديها-أدلة-على-تدخل-إدارة-أوباما-في-انتخابات-الرئاسة-لعام-2016--1102849658.html

مسؤولة أمريكية: واشنطن لديها أدلة على تدخل إدارة أوباما في انتخابات الرئاسة لعام 2016

مسؤولة أمريكية: واشنطن لديها أدلة على تدخل إدارة أوباما في انتخابات الرئاسة لعام 2016

سبوتنيك عربي

صرحت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، اليوم الأحد، بأن السلطات الأمريكية تمتلك أدلة تمكّنها من توجيه اتهامات ضد المتورطين في مؤامرة إدارة... 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T16:36+0000

2025-07-20T16:36+0000

2025-07-20T16:36+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت غابارد، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، ردًا على سؤال حول مؤامرة إدارة أوباما للتدخل في الانتخابات الرئاسية: "لدينا أدلة تمكّننا من المضي قدمًا والسعي لتحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين، وتوجيه اتهامات إليهم".وكان ترامب قد اتهم الرئيس السابق أوباما سابقًا بالتزوير في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.وكشفت غابارد، الجمعة الماضية، عن "أدلة دامغة" تثبت أن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 ملفقة من قبل إدارة أوباما، رئيس الولايات المتحدة آنذاك، بعد فوز ترامب في الانتخابات.ووفقًا للمواد التي أصدرها مكتب غابارد سابقًا، أخفت إدارة أوباما معلومات استخبارية تفيد بأن روسيا "لم تكن لديها نية أو قدرة" على اختراق نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.وفي أيار/مايو 2023، أصدر المستشار الخاص الأمريكي جون دور مهما تقريرًا أظهر فيه أن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية ومجتمع الاستخبارات لم يمتلكا أي دليل حقيقي على تواطؤ ترامب المزعوم مع روسيا في انتخابات عام 2016. وكما ذكر، لم يكن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي أي معلومات تفيد بأن أيًا من أعضاء فريق ترامب اتصل بأجهزة الاستخبارات الروسية.من جهتها، نفت روسيا مرارًا وتكرارًا مزاعم التدخل الأمريكية، بما في ذلك في الانتخابات الأمريكيةـ ووصفها المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأنها "عارية تمامًا عن الصحة"، فيما صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، متحدثًا عن مزاعم التدخل الروسي في انتخابات دول مختلفة، بأنه لا توجد حقائق تؤكد ذلك.

https://sarabic.ae/20250720/ترامب-يتهم-أوباما-وبلطجيته-بتلفيق-تهم-تزوير-الانتخابات-ضده-1102833834.html

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