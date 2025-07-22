https://sarabic.ae/20250722/مجلس-النواب-الأمريكي-قد-يستدعى-أوباما-للإدلاء-بشهادته-بشأن-الاتهامات-الكاذبة-ضد-روسيا-1102906523.html

مجلس النواب الأمريكي: قد يستدعى أوباما للإدلاء بشهادته بشأن الاتهامات الكاذبة ضد روسيا

مجلس النواب الأمريكي: قد يستدعى أوباما للإدلاء بشهادته بشأن الاتهامات الكاذبة ضد روسيا

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قد يستدعى إلى الكونغرس للإدلاء بشهادته بشأن مؤامرة لتضخيم موضوع... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T11:05+0000

2025-07-22T11:05+0000

2025-07-22T11:05+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

روسيا

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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "سي بي إن" ردا على سؤال حول وجود صعوبات في إبلاغ أوباما باستدعاء للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس: "إذا كان هذا يسبب له (أوباما) إزعاجا، فما كان عليه أن يشرف على ذلك، ولكن يبدو لنا أن الأمر كذلك".اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، سلفه الديمقراطي باراك أوباما مجددا بتلفيق اتهامات بالتدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016، مشيرا إلى أن أوباما وجو بايدن ومنافسته الانتخابية السابقة هيلاري كلينتون كان لهما أيضا يد في ذلك.وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أوباما نفسه هو من صنع هذا الوهم "روسيا، روسيا، روسيا". وشاركت في ذلك المحتالة هيلاري، وجو النعسان، وكثيرون غيرهم. جريمة القرن. أدلة دامغة. تهديد خطير لبلدنا!!!".صرحت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة تمتلك أدلة تمكنها من توجيه اتهامات لأفراد متورطين في مؤامرة إدارة أوباما لتلفيق التدخل في نتائج انتخابات عام 2016 التي فاز بها ترامب.في مايو/أيار 2023، أصدر المستشار الخاص الأمريكي جون دورهام تقريرًا خلص فيه إلى أن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية وأجهزة الاستخبارات لم يكن لديها أي دليل حقيقي على تواطؤ مزعوم بين ترامب وروسيا في انتخابات 2016. وكما ذُكر، لم يكن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي أي معلومات تفيد بأن أيًا من المقربين من ترامب كان على اتصال بأجهزة الاستخبارات الروسية.تمت إزالة تقرير غير مؤكد عن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 من الموقع الإلكتروني للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي. وفقا لمجلة "نيوزويك"، لفت مستخدمو الإنترنت الأمريكيون الانتباه إلى إزالة التقرير من الموقع. يتم الآن عرض تسمية "غير موجود " على صفحات موقع الويب المرتبطة بالتقرير.نفت روسيا مرارًا وتكرارًا الاتهامات الأمريكية بالتدخل، بما في ذلك في الانتخابات الأمريكية. ووصفها المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنها "عارية تمامًا عن الصحة". وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، متحدثًا عن مزاعم التدخل الروسي في انتخابات دول مختلفة، بأنه لا توجد حقائق تؤكد ذلك.مسؤولة أمريكية: واشنطن لديها أدلة على تدخل إدارة أوباما في انتخابات الرئاسة لعام 2016ترامب يتهم أوباما و"بلطجيته" بتلفيق تهم تزوير الانتخابات ضده

https://sarabic.ae/20250721/دميترييف-حول-فضيحة-التدخل-الروسي-في-أمريكا-كذبة-واحدة-من-أكاذيب-كثيرة-1102862032.html

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