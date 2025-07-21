https://sarabic.ae/20250721/دميترييف-حول-فضيحة-التدخل-الروسي-في-أمريكا-كذبة-واحدة-من-أكاذيب-كثيرة-1102862032.html

دميترييف حول "فضيحة التدخل الروسي" في أمريكا: كذبة واحدة من أكاذيب كثيرة

دميترييف حول "فضيحة التدخل الروسي" في أمريكا: كذبة واحدة من أكاذيب كثيرة

سبوتنيك عربي

صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن الرئيسين الأمريكيين السابقين من الحزب الديمقراطي باراك أوباما... 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T08:12+0000

2025-07-21T08:12+0000

2025-07-21T08:12+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال دميترييف على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي: "لنكن واضحين: الاتهامات الباطلة الموجهة لروسيا ليست سوى واحدة من أكاذيب كثيرة روجها أوباما وبايدن عن روسيا".وقالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، يوم الأحد، إن السلطات الأمريكية لديها أدلة تسمح لها بتوجيه اتهامات ضد المتورطين في مؤامرة إدارة أوباما للإطاحة بترامب في انتخابات 2016.وأصدرت غابارد، يوم الجمعة الماضية، "أدلة دامغة" على أن اتهامات التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016 كانت ملفقة من قبل إدارة أوباما، الرئيس الحالي للولايات المتحدة، بعد فوز ترامب في الانتخابات.وبحسب وثائق أصدرها مكتب جابارد، فإن إدارة أوباما حجبت معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا "ليس لديها أي نية أو قدرة" على اختراق نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات الأمريكية عام 2016.واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، يوم الأحد، بالاحتيال في الانتخابات الرئاسية عام 2016.وكتب ترامب في صفحته على منصة "تروث سوشيال" معلقا على خطاب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، ونائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض هاريسون فيلدز: "لقد قامت اللجنة بعمل رائع في التحدث عن (الحاجة) لمقاضاة أوباما و"البلطجية" الذين تم الكشف عنهم بوضوح بتهمة تزوير الانتخابات على أعلى مستوى".وثيقة: إدارة ترامب دعت الأمن الداخلي للتحقق من مزاعم في تزوير الانتخابات

https://sarabic.ae/20250718/ترامب-يهدد-بمقاضاة-صحيفة-أمريكية-بسبب-نشرها-مقالا-كاذبا-حول-قصة-إبستين-1102781950.html

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