https://sarabic.ae/20250718/ترامب-يهدد-بمقاضاة-صحيفة-أمريكية-بسبب-نشرها-مقالا-كاذبا-حول-قصة-إبستين-1102781950.html

ترامب يهدد بمقاضاة صحيفة أمريكية بسبب نشرها مقالا "كاذبا" حول قصة "إبستين"

ترامب يهدد بمقاضاة صحيفة أمريكية بسبب نشرها مقالا "كاذبا" حول قصة "إبستين"

سبوتنيك عربي

توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بمقاضاة صحيفة أمريكية، بسبب نشرها مقالًا "كاذبًا"، على حد وصفه، حول قصة رجل الأعمال جيفري إبستين. 18.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-18T07:53+0000

2025-07-18T07:53+0000

2025-07-18T07:53+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

ترامب

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0f/1098680765_11:0:1115:621_1920x0_80_0_0_dd2bf79ee9ebeaa6133a6a2b9e5bd5ea.jpg

واتهم الرئيس الأمريكي صحيفة "وول ستريت جورنال"، بنشر أخبار كاذبة، بعد نشرها مقالًا عن رسالة يُزعم أن ترامب أرسلها إلى رجل الأعمال جيفري إبستين.ونشرت الصحيفة مقالًا يفيد بأنه "في عام 2003، جمعت غيسلين ماكسويل، صديقة إبستين، ألبومًا من الرسائل البذيئة من أصدقائها احتفالًا بذكرى زواجه. ويُزعم أن مؤلف إحدى هذه الرسائل، التي يُزعم أنها تُصور رسمًا لامرأة عارية، هو ترامب نفسه".ووفقاً لترامب، قال مردوخ إنه "سيتولى الأمر". وأضاف الرئيس الأمريكي: "من الواضح أنه لم يكن يملك أي سلطة". كما أبلغت كارولين ليفيت (السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض والرئيس ترامب)، محرر الصحيفة بأن الرسالة مزوّرة".ووصف ترامب الصحيفة بأنها "مقززة وقذرة". وختم قائلًا: "لو كانت هناك أي حقيقة في قضية احتيال إبستين، التي تورط فيها الرئيس ترامب، لكان قد كشفها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، ومدير وكالة المخابرات المركزية السابق جون برينان، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وغيرهم من المتطرفين اليساريين المجانين قبل سنوات".ووفقًا لمجلة "رولينغ ستون"، نقلًا عن مصادر، شنّ البيت الأبيض حملة لمنع نشر المقال في صحيفة "وول ستريت جورنال". ووفقًا للصحيفة، أولى ترامب هذه القضية أولوية قصوى، وهيّمنت على اجتماعات البيت الأبيض.ووفقًا للمدعين العامين، أقام إبستين علاقات جنسية بين عامي 2002 و2005، مع عشرات الفتيات القاصرات اللواتي استقبلهن في مساكنه في نيويورك وفلوريدا، دافعا لهن مئات الدولارات نقدًا، وبعد ذلك أوعز إلى بعض الضحايا بالعمل كمجندات لجلب فتيات جديدات. وكان بعض الضحايا لا يتجاوز عمرهن 14 عامًا.وفي أوائل يوليو/ تموز 2019، استمعت محكمة مانهاتن في مدينة نيويورك إلى إبستين، وأمرت بإبقائه رهن الاحتجاز وعدم إطلاق سراحه بكفالة. في أواخر يوليو/ تموز من ذلك العام، عُرف أن إبستين عثر عليه في زنزانة سجن في حالة سيئة ثم توفي. وأظهر التحقيق أنه انتحر.قرار مفاجئ من ترامب بإقالة مدير وكالة الأمن القوميالكشف عن محتوى رسالة ابنة بايدن إلى قاضية قبل الحكم في سرقة مذكراتها

https://sarabic.ae/20250502/ترامب-لم-يفقد-الثقة-في-والتز-والاستقالة-ليست-مرتبطة-بـفضيحة-سيغنال-1100098835.html

https://sarabic.ae/20250524/مصادر-أمريكية-إدارة-ترامب-تطرد-عشرات-الموظفين-في-مجلس-الأمن-القومي-بشكل-مفاجئ-1100912121.html

https://sarabic.ae/20250421/البنتاغون-يعلق-على-التقارير-بشأن-تسريب-بيانات-سرية-إلى-دردشة-جماعية-1099744329.html

https://sarabic.ae/20240530/ترامب-الحكم-ضدي-فاسد-ووصمة-عار-وهذه-المعركة-لم-تنته-بعد-1089371046.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, ترامب, دونالد ترامب