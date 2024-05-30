https://sarabic.ae/20240530/ترامب-الحكم-ضدي-فاسد-ووصمة-عار-وهذه-المعركة-لم-تنته-بعد-1089371046.html
ترامب: الحكم ضدي فاسد ووصمة عار وهذه المعركة لم تنته بعد
ترامب: الحكم ضدي فاسد ووصمة عار وهذه المعركة لم تنته بعد
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن المحاكمة التي أطلق عليها "قضية المال لشراء الصمت"، والتي أدين فيها بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T22:01+0000
2024-05-30T22:01+0000
2024-05-30T22:19+0000
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وقال ترامب يوم الخميس في قاعة المحكمة، بعد قرار هيئة المحلفين: "هذه كانت فضيحة. هذه كانت محاكمة مزورة من قبل قاضٍ متضارب وفاسد".وأضاف ترامب أن الحكم الحقيقي سيصدر في يوم الانتخابات في 5 نوفمبر، مؤكداً أنه رجل بريء تماماً.وقد وصف ترامب القضية مراراً وتكراراً بأنها شكل من أشكال التدخل في الانتخابات في ظل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.وفي وقت سابق من اليوم، وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن ترامب مذنب في جميع التهم الجنائية الـ34 بتزوير سجلات الأعمال للتغطية على دفع أموال الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.
https://sarabic.ae/20240530/محكمة-نيويورك-تحدد-11-يوليو-المقبل-للنطق-بالحكم-ضد-الرئيس-الأمريكي-السابق-دونالد-ترامب-1089371140.html
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ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: الحكم ضدي فاسد ووصمة عار وهذه المعركة لم تنته بعد
22:01 GMT 30.05.2024 (تم التحديث: 22:19 GMT 30.05.2024)
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن المحاكمة التي أطلق عليها "قضية المال لشراء الصمت"، والتي أدين فيها بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على علاقة مزعومة مع ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، كانت محاكمة مزورة ومخزية.
وقال ترامب يوم الخميس في قاعة المحكمة، بعد قرار هيئة المحلفين: "هذه كانت فضيحة. هذه كانت محاكمة مزورة من قبل قاضٍ متضارب وفاسد".
وأضاف ترامب أن الحكم الحقيقي سيصدر في يوم الانتخابات في 5 نوفمبر، مؤكداً أنه رجل بريء تماماً.
وقد وصف ترامب القضية مراراً وتكراراً بأنها شكل من أشكال التدخل في الانتخابات في ظل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
وفي وقت سابق من اليوم، وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن ترامب مذنب في جميع التهم الجنائية الـ34 بتزوير
سجلات الأعمال للتغطية على دفع أموال الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.