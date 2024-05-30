https://sarabic.ae/20240530/محكمة-نيويورك-تحدد-11-يوليو-المقبل-للنطق-بالحكم-ضد-الرئيس-الأمريكي-السابق-دونالد-ترامب-1089371140.html
محكمة نيويورك تحدد 11 يوليو المقبل للنطق بالحكم ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
محكمة نيويورك تحدد 11 يوليو المقبل للنطق بالحكم ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
سبوتنيك عربي
حدد قاضٍ في المحكمة العليا في نيويورك موعدًا لجلسة النطق بالحكم على الرئيس السابق دونالد ترامب في 11 يوليو بعد أن وجدته هيئة المحلفين مذنبًا في جميع التهم... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T22:16+0000
2024-05-30T22:16+0000
2024-05-30T22:16+0000
ترامب
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ويجعل قرار هيئة المحلفين يوم الخميس ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بجناية.وأنكر ترامب التهم الموجهة إليه وأدان القضية واصفاً إياها بأنها شكل من أشكال التدخل في الانتخابات وسط سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.وفي وقت سابق من اليوم، وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن ترامب مذنب في جميع التهم الجنائية الـ34 بتزوير سجلات الأعمال للتغطية على دفع أموال الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.
https://sarabic.ae/20240530/إدانة-ترامب-بـ34-تهمة-في-محاكمته-الجنائية-بنيويورك-1089370786.html
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ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
محكمة نيويورك تحدد 11 يوليو المقبل للنطق بالحكم ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
حدد قاضٍ في المحكمة العليا في نيويورك موعدًا لجلسة النطق بالحكم على الرئيس السابق دونالد ترامب في 11 يوليو بعد أن وجدته هيئة المحلفين مذنبًا في جميع التهم الجنائية الـ34 بتزوير السجلات التجارية للتستر على دفع أموال "الصمت" لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك من قاعة المحكمة.
ويجعل قرار هيئة المحلفين يوم الخميس ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بجناية.
وأنكر ترامب التهم الموجهة
إليه وأدان القضية واصفاً إياها بأنها شكل من أشكال التدخل في الانتخابات وسط سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
وفي وقت سابق من اليوم، وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن ترامب مذنب في جميع التهم الجنائية الـ34 بتزوير
سجلات الأعمال للتغطية على دفع أموال الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.