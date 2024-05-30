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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
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ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
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لقاء سبوتنيك
اليمن في وضع اللا سلم واللا حرب وخلافات بين كل الأطراف
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مساحة حرة
منتدى بريكس الاقتصادي والمالي في موسكو.. ما الأولويات؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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https://sarabic.ae/20240530/محكمة-نيويورك-تحدد-11-يوليو-المقبل-للنطق-بالحكم-ضد-الرئيس-الأمريكي-السابق-دونالد-ترامب-1089371140.html
محكمة نيويورك تحدد 11 يوليو المقبل للنطق بالحكم ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
محكمة نيويورك تحدد 11 يوليو المقبل للنطق بالحكم ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
سبوتنيك عربي
حدد قاضٍ في المحكمة العليا في نيويورك موعدًا لجلسة النطق بالحكم على الرئيس السابق دونالد ترامب في 11 يوليو بعد أن وجدته هيئة المحلفين مذنبًا في جميع التهم... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T22:16+0000
2024-05-30T22:16+0000
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ويجعل قرار هيئة المحلفين يوم الخميس ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بجناية.وأنكر ترامب التهم الموجهة إليه وأدان القضية واصفاً إياها بأنها شكل من أشكال التدخل في الانتخابات وسط سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.وفي وقت سابق من اليوم، وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن ترامب مذنب في جميع التهم الجنائية الـ34 بتزوير سجلات الأعمال للتغطية على دفع أموال الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.
https://sarabic.ae/20240530/إدانة-ترامب-بـ34-تهمة-في-محاكمته-الجنائية-بنيويورك-1089370786.html
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ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, العالم, أخبار العالم الآن

محكمة نيويورك تحدد 11 يوليو المقبل للنطق بالحكم ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

22:16 GMT 30.05.2024
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
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حدد قاضٍ في المحكمة العليا في نيويورك موعدًا لجلسة النطق بالحكم على الرئيس السابق دونالد ترامب في 11 يوليو بعد أن وجدته هيئة المحلفين مذنبًا في جميع التهم الجنائية الـ34 بتزوير السجلات التجارية للتستر على دفع أموال "الصمت" لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، حسبما أفاد مراسل سبوتنيك من قاعة المحكمة.
ويجعل قرار هيئة المحلفين يوم الخميس ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بجناية.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
إدانة ترامب بـ34 تهمة في محاكمته الجنائية بنيويورك
21:33 GMT
وأنكر ترامب التهم الموجهة إليه وأدان القضية واصفاً إياها بأنها شكل من أشكال التدخل في الانتخابات وسط سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
وفي وقت سابق من اليوم، وجدت هيئة محلفين في نيويورك أن ترامب مذنب في جميع التهم الجنائية الـ34 بتزوير سجلات الأعمال للتغطية على دفع أموال الصمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صور21:27 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صور15:18 GMT
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