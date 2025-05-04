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https://sarabic.ae/20250504/ترامب-روبيو-يمكنه-الاستمرار-في-شغل-منصبي-الخارجية-والأمن-القومي-إلى-أجل-غير-مسمى-1100163199.html
ترامب: روبيو يمكنه الاستمرار في شغل منصبي الخارجية والأمن القومي إلى أجل غير مسمى
ترامب: روبيو يمكنه الاستمرار في شغل منصبي الخارجية والأمن القومي إلى أجل غير مسمى
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، بأنه يعتقد أن وزير الخارجية ماركو روبيو يمكنه الاستمرار في العمل كمستشار للأمن القومي، إلى جانب توليه رئاسة... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T21:38+0000
2025-05-04T21:38+0000
ترامب
وزير الخارجية الأمريكي
منصب مستشار الأمن القومي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو – سبوتنيك. وعندما سُئل ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" عما إذا كان بإمكان روبيو الجمع بين المنصبين إلى أجل غير مسمى، أجاب: "بالتأكيد، يمكنه ذلك".وقال ترامب: "هنري كيسنجر قام بكليهما".ويوم الخميس، أعلن ترامب إقالة والتز، الشخصية الرئيسية في فضيحة تسريب معلومات سرية عبر تطبيق سيجنال.وفي وقت لاحق، أضاف الرئيس الأمريكي، أنه سيرشح والتز لمنصب السفير الأمريكي القادم لدى الأمم المتحدة.وقال ترامب إن مهام مستشار الأمن القومي ستُوكل مؤقتًا إلى روبيو، الذي سيحتفظ بمنصبه في وزارة الخارجية.
https://sarabic.ae/20250504/ترامب-يلوح-بإرسال-قوات-أمريكية-للاستيلاء-على-غرينلاند-1100160549.html
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ترامب, وزير الخارجية الأمريكي, منصب مستشار الأمن القومي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, وزير الخارجية الأمريكي, منصب مستشار الأمن القومي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: روبيو يمكنه الاستمرار في شغل منصبي الخارجية والأمن القومي إلى أجل غير مسمى

21:38 GMT 04.05.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، بأنه يعتقد أن وزير الخارجية ماركو روبيو يمكنه الاستمرار في العمل كمستشار للأمن القومي، إلى جانب توليه رئاسة وزارة الخارجية.
موسكو – سبوتنيك. وعندما سُئل ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" عما إذا كان بإمكان روبيو الجمع بين المنصبين إلى أجل غير مسمى، أجاب: "بالتأكيد، يمكنه ذلك".
وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه، نظريًا، لا توجد حاجة لشخصين في هذين المنصبين.
وقال ترامب: "هنري كيسنجر قام بكليهما".
ويوم الخميس، أعلن ترامب إقالة والتز، الشخصية الرئيسية في فضيحة تسريب معلومات سرية عبر تطبيق سيجنال.
وفي وقت لاحق، أضاف الرئيس الأمريكي، أنه سيرشح والتز لمنصب السفير الأمريكي القادم لدى الأمم المتحدة.
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
ترامب يلوح بإرسال قوات أمريكية للاستيلاء على غرينلاند
18:30 GMT
وقال ترامب إن مهام مستشار الأمن القومي ستُوكل مؤقتًا إلى روبيو، الذي سيحتفظ بمنصبه في وزارة الخارجية.
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