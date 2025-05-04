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ترامب يلوح بإرسال قوات أمريكية للاستيلاء على غرينلاند
ترامب يلوح بإرسال قوات أمريكية للاستيلاء على غرينلاند
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد يرسل قوات أمريكية، في ظل ظروف معينة، للاستيلاء على غرينلاند. 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T18:30+0000
2025-05-04T18:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، سُئل الرئيس الأمريكي عما إذا كان بإمكانه، في ظل ظروف معينة، أن يقرر إرسال قوات أمريكية "للسيطرة" على غرينلاند.كما أكد ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى غرينلاند، وأنها بحاجة إلى الجزيرة لضمان الأمن الدولي.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 30 مارس/ آذار الفائت، بأنه واثق تماما بسنبة 100% من نجاح خطته للسيطرة على جزيرة غرينلاند.وقال ترامب: "سنحصل على غرينلاند. نعم بنسبة 100 في المئة". وأكد ترامب أنه أجرى "محادثات جادة" حول ضم غرينلاند.وأضاف: "هناك احتمال جيد في أن نتمكن من فعل ذلك دون استخدام القوة العسكرية.. لكنني لا أستبعد أي شيء".وعندما سُئل عن الرسالة التي قد ترسلها واشنطن إلى روسيا وبقية دول العالم عبر استحواذها على غرينلاند، قال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "أنا لا أفكر في ذلك حقا.. لا يهمني.. غرينلاند موضوع منفصل تماما، ومختلف جدا.. إنها تتعلق بالسلام والأمن الدوليين، والقوة".وكانت الدنمارك قد شهدت، في عدة مدن بما فيها العاصمة كوبنهاغن، يوم السبت، تظاهرات ضد مطالبة الولايات المتحدة المتكررة بغرينلاند.
https://sarabic.ae/20250405/إعلام-السلطات-الفرنسية-تخشى-المطالبات-الأمريكية-بأراضيها-بسبب-غرينلاند-1099230796.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يلوح بإرسال قوات أمريكية للاستيلاء على غرينلاند

18:30 GMT 04.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaغرينلاند
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد يرسل قوات أمريكية، في ظل ظروف معينة، للاستيلاء على غرينلاند.
وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، سُئل الرئيس الأمريكي عما إذا كان بإمكانه، في ظل ظروف معينة، أن يقرر إرسال قوات أمريكية "للسيطرة" على غرينلاند.
أجاب الرئيس الأمريكي: "قد يحدث ذلك. أشك في ذلك، ولكنه ممكن".
كما أكد ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى غرينلاند، وأنها بحاجة إلى الجزيرة لضمان الأمن الدولي.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 30 مارس/ آذار الفائت، بأنه واثق تماما بسنبة 100% من نجاح خطته للسيطرة على جزيرة غرينلاند.
وقال ترامب: "سنحصل على غرينلاند. نعم بنسبة 100 في المئة". وأكد ترامب أنه أجرى "محادثات جادة" حول ضم غرينلاند.
العلم الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
إعلام: السلطات الفرنسية تخشى المطالبات الأمريكية بأراضيها بسبب غرينلاند
5 أبريل, 05:22 GMT
وأضاف: "هناك احتمال جيد في أن نتمكن من فعل ذلك دون استخدام القوة العسكرية.. لكنني لا أستبعد أي شيء".
وعندما سُئل عن الرسالة التي قد ترسلها واشنطن إلى روسيا وبقية دول العالم عبر استحواذها على غرينلاند، قال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "أنا لا أفكر في ذلك حقا.. لا يهمني.. غرينلاند موضوع منفصل تماما، ومختلف جدا.. إنها تتعلق بالسلام والأمن الدوليين، والقوة".
وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم من زيارة نائبه جي دي فانس إلى غرينلاند مع زوجته أوشا، في خطوة مثيرة للجدل وسط تصاعد اهتمام واشنطن بالاستحواذ على الجزيرة.
وكانت الدنمارك قد شهدت، في عدة مدن بما فيها العاصمة كوبنهاغن، يوم السبت، تظاهرات ضد مطالبة الولايات المتحدة المتكررة بغرينلاند.
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