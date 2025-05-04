https://sarabic.ae/20250504/ترامب-يلوح-بإرسال-قوات-أمريكية-للاستيلاء-على-غرينلاند-1100160549.html

ترامب يلوح بإرسال قوات أمريكية للاستيلاء على غرينلاند

ترامب يلوح بإرسال قوات أمريكية للاستيلاء على غرينلاند

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد يرسل قوات أمريكية، في ظل ظروف معينة، للاستيلاء على غرينلاند. 04.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-04T18:30+0000

2025-05-04T18:30+0000

2025-05-04T18:30+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، سُئل الرئيس الأمريكي عما إذا كان بإمكانه، في ظل ظروف معينة، أن يقرر إرسال قوات أمريكية "للسيطرة" على غرينلاند.كما أكد ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى غرينلاند، وأنها بحاجة إلى الجزيرة لضمان الأمن الدولي.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 30 مارس/ آذار الفائت، بأنه واثق تماما بسنبة 100% من نجاح خطته للسيطرة على جزيرة غرينلاند.وقال ترامب: "سنحصل على غرينلاند. نعم بنسبة 100 في المئة". وأكد ترامب أنه أجرى "محادثات جادة" حول ضم غرينلاند.وأضاف: "هناك احتمال جيد في أن نتمكن من فعل ذلك دون استخدام القوة العسكرية.. لكنني لا أستبعد أي شيء".وعندما سُئل عن الرسالة التي قد ترسلها واشنطن إلى روسيا وبقية دول العالم عبر استحواذها على غرينلاند، قال ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "أنا لا أفكر في ذلك حقا.. لا يهمني.. غرينلاند موضوع منفصل تماما، ومختلف جدا.. إنها تتعلق بالسلام والأمن الدوليين، والقوة".وكانت الدنمارك قد شهدت، في عدة مدن بما فيها العاصمة كوبنهاغن، يوم السبت، تظاهرات ضد مطالبة الولايات المتحدة المتكررة بغرينلاند.

https://sarabic.ae/20250405/إعلام-السلطات-الفرنسية-تخشى-المطالبات-الأمريكية-بأراضيها-بسبب-غرينلاند-1099230796.html

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