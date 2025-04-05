إعلام: السلطات الفرنسية تخشى المطالبات الأمريكية بأراضيها بسبب غرينلاند

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
17:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان عدة مناطق في غزة ونزوح مئات الآلاف من رفح، وإدانات عربية للغارات الإسرائيلية على سوريا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
09:10 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:28 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:21 GMT
39 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
17:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250405/إعلام-السلطات-الفرنسية-تخشى-المطالبات-الأمريكية-بأراضيها-بسبب-غرينلاند-1099230796.html
إعلام: السلطات الفرنسية تخشى المطالبات الأمريكية بأراضيها بسبب غرينلاند
إعلام: السلطات الفرنسية تخشى المطالبات الأمريكية بأراضيها بسبب غرينلاند
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة فرنسية، أن السلطات الفرنسية تخشى من مطالبات الولايات المتحدة بأراضيها وسط محاولات واشنطن للاستحواذ على غرينلاند. 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T05:22+0000
2025-04-05T05:22+0000
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/13/1050192327_0:0:2208:1242_1920x0_80_0_0_b6bf30b3ff008aa739ee53aca6eea177.jpg
ونقلت الصحيفة عن وزيرة لم تذكر اسمها قولها: "التهديد حقيقي للغاية. ما يحدث في غرينلاند يمكن أن يحدث بسهولة في كاليدونيا الجديدة (المملوكة لفرنسا) وبولينيزيا، وفي الأقاليم الخارجية. قد يحدث لنا هذا أيضا".وفي مارس/آذار، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن غرينلاند ستنتهي في نهاية المطاف تحت السيطرة الأمريكية "بطريقة أو بأخرى" ووعد سكان الجزيرة بالثروة إذا انضموا إلى الولايات المتحدة.هذه الفكرة لا تحظى بتأييد أي حزب سياسي في غرينلاند، ولا تدعمها الأغلبية الساحقة من سكان الجزيرة، الذين يرفضون التخلي عن استقلالهم.كانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953. وظلت جزءًا من المملكة، لكنها حصلت في عام 2009 على الحكم الذاتي مع إمكانية الحكم الذاتي والاختيار المستقل في السياسة الداخلية.الناتو يعلق على استمرار الوجود الأمريكي في أوروبا وأزمة غرينلاند
https://sarabic.ae/20250330/ترامب-غرينلاند-ستكون-أمريكية-100-1099068796.html
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/13/1050192327_276:0:1932:1242_1920x0_80_0_0_a656e20ccfdff381d54d1d982c9db64f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: السلطات الفرنسية تخشى المطالبات الأمريكية بأراضيها بسبب غرينلاند

05:22 GMT 05.04.2025
© Sputnik . Oxana Bobrovitchالعلم الفرنسي
العلم الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© Sputnik . Oxana Bobrovitch
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة فرنسية، أن السلطات الفرنسية تخشى من مطالبات الولايات المتحدة بأراضيها وسط محاولات واشنطن للاستحواذ على غرينلاند.
ونقلت الصحيفة عن وزيرة لم تذكر اسمها قولها: "التهديد حقيقي للغاية. ما يحدث في غرينلاند يمكن أن يحدث بسهولة في كاليدونيا الجديدة (المملوكة لفرنسا) وبولينيزيا، وفي الأقاليم الخارجية. قد يحدث لنا هذا أيضا".

وأشارت صحيفة " فيغارو" إلى أن التهديدات الأمريكية ضد فرنسا لا ينبغي الاستخفاف بها، نظرا للرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 99% على البضائع القادمة من جزيرتي سان بيير وميكلون التابعتين للبلاد.

وفي مارس/آذار، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن غرينلاند ستنتهي في نهاية المطاف تحت السيطرة الأمريكية "بطريقة أو بأخرى" ووعد سكان الجزيرة بالثروة إذا انضموا إلى الولايات المتحدة.
يخت بيوتر الأول (بطرس الأول) يبحر بجوار جبل جليدي في مياه جزيرة غرينلاند كجزء من بعثة الشركة الروسية روسارك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
ترامب: غرينلاند ستكون أمريكية 100%
30 مارس, 04:39 GMT
هذه الفكرة لا تحظى بتأييد أي حزب سياسي في غرينلاند، ولا تدعمها الأغلبية الساحقة من سكان الجزيرة، الذين يرفضون التخلي عن استقلالهم.
كانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953. وظلت جزءًا من المملكة، لكنها حصلت في عام 2009 على الحكم الذاتي مع إمكانية الحكم الذاتي والاختيار المستقل في السياسة الداخلية.
الناتو يعلق على استمرار الوجود الأمريكي في أوروبا وأزمة غرينلاند
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала