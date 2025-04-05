https://sarabic.ae/20250405/إعلام-السلطات-الفرنسية-تخشى-المطالبات-الأمريكية-بأراضيها-بسبب-غرينلاند-1099230796.html
إعلام: السلطات الفرنسية تخشى المطالبات الأمريكية بأراضيها بسبب غرينلاند
إعلام: السلطات الفرنسية تخشى المطالبات الأمريكية بأراضيها بسبب غرينلاند
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة فرنسية، أن السلطات الفرنسية تخشى من مطالبات الولايات المتحدة بأراضيها وسط محاولات واشنطن للاستحواذ على غرينلاند. 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T05:22+0000
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ونقلت الصحيفة عن وزيرة لم تذكر اسمها قولها: "التهديد حقيقي للغاية. ما يحدث في غرينلاند يمكن أن يحدث بسهولة في كاليدونيا الجديدة (المملوكة لفرنسا) وبولينيزيا، وفي الأقاليم الخارجية. قد يحدث لنا هذا أيضا".وفي مارس/آذار، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن غرينلاند ستنتهي في نهاية المطاف تحت السيطرة الأمريكية "بطريقة أو بأخرى" ووعد سكان الجزيرة بالثروة إذا انضموا إلى الولايات المتحدة.هذه الفكرة لا تحظى بتأييد أي حزب سياسي في غرينلاند، ولا تدعمها الأغلبية الساحقة من سكان الجزيرة، الذين يرفضون التخلي عن استقلالهم.كانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953. وظلت جزءًا من المملكة، لكنها حصلت في عام 2009 على الحكم الذاتي مع إمكانية الحكم الذاتي والاختيار المستقل في السياسة الداخلية.الناتو يعلق على استمرار الوجود الأمريكي في أوروبا وأزمة غرينلاند
https://sarabic.ae/20250330/ترامب-غرينلاند-ستكون-أمريكية-100-1099068796.html
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أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار فرنسا , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام: السلطات الفرنسية تخشى المطالبات الأمريكية بأراضيها بسبب غرينلاند
ذكرت صحيفة فرنسية، أن السلطات الفرنسية تخشى من مطالبات الولايات المتحدة بأراضيها وسط محاولات واشنطن للاستحواذ على غرينلاند.
ونقلت الصحيفة عن وزيرة لم تذكر اسمها قولها: "التهديد حقيقي للغاية. ما يحدث في غرينلاند يمكن أن يحدث بسهولة في كاليدونيا الجديدة (المملوكة لفرنسا) وبولينيزيا، وفي الأقاليم الخارجية. قد يحدث لنا هذا أيضا".
وأشارت صحيفة " فيغارو" إلى أن التهديدات الأمريكية ضد فرنسا لا ينبغي الاستخفاف بها، نظرا للرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 99% على البضائع القادمة من جزيرتي سان بيير وميكلون التابعتين للبلاد.
وفي مارس/آذار، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن غرينلاند ستنتهي في نهاية المطاف تحت السيطرة الأمريكية "بطريقة أو بأخرى" ووعد سكان الجزيرة بالثروة إذا انضموا إلى الولايات المتحدة.
هذه الفكرة لا تحظى بتأييد أي حزب سياسي في غرينلاند، ولا تدعمها الأغلبية الساحقة من سكان الجزيرة، الذين يرفضون التخلي عن استقلالهم.
كانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953. وظلت جزءًا من المملكة، لكنها حصلت في عام 2009 على الحكم الذاتي مع إمكانية الحكم الذاتي والاختيار المستقل في السياسة الداخلية.