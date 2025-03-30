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ترامب: غرينلاند ستكون أمريكية 100%
ترامب: غرينلاند ستكون أمريكية 100%
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه واثق تماما بسنبة 100% من نجاح خطته للسيطرة على جزيرة غرينلاند. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T04:39+0000
2025-03-30T04:39+0000
غرينلاند
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب: "سنحصل على غرينلاند. نعم بنسبة 100 بالمئة". وأكد ترامب أنه أجرى "محادثات جادة" حول ضم غرينلاند.وعندما سُئل عن الرسالة التي قد ترسلها واشنطن إلى روسيا وبقية دول العالم عبر استحواذها على غرينلاند، قال ترامب في مقابلة مع شبكة إن بي سي: "أنا لا أفكر في ذلك حقا.. لا يهمني.. غرينلاند موضوع منفصل تماما، ومختلف جدا.. إنها تتعلق بالسلام والأمن الدوليين، والقوة".وكانت الدنمارك قد شهدت، في عدة مدن بما فيها العاصمة كوبنهاغن يوم السبت تظاهرات ضد مطالبة الولايات المتحدة المتكررة بغرينلاند.ويتحدث ترامب عن ضرورة ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة منذ ديسمبر/كانون الأول. ومع ذلك، لا يوجد حزب سياسي واحد في الجزيرة والأغلبية العظمى من السكان يدعمون الانضمام إلى الولايات المتحدة.كانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953. وظلت جزءًا من المملكة، لكنها حصلت في عام 2009 على الحكم الذاتي مع إمكانية الحكم الذاتي والاختيار المستقل في السياسة الداخلية.واشنطن تعلق على احتمالية استخدام الولايات المتحدة القوة العسكرية بشأن قضية غرينلاندرئيس وزراء غرينلاند يكشف هدف زيارة الوفد الأمريكي للجزيرة
https://sarabic.ae/20250327/بوتين-يعلق-على-خطط-أمريكا-الرامية-لضم-غرينلاند-1099017438.html
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غرينلاند, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
غرينلاند, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: غرينلاند ستكون أمريكية 100%

04:39 GMT 30.03.2025
© Sputnik . Ilya Timin / الانتقال إلى بنك الصوريخت "بيوتر الأول" (بطرس الأول) يبحر بجوار جبل جليدي في مياه جزيرة غرينلاند كجزء من بعثة الشركة الروسية "روسارك"
يخت بيوتر الأول (بطرس الأول) يبحر بجوار جبل جليدي في مياه جزيرة غرينلاند كجزء من بعثة الشركة الروسية روسارك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Sputnik . Ilya Timin
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تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه واثق تماما بسنبة 100% من نجاح خطته للسيطرة على جزيرة غرينلاند.
وقال ترامب: "سنحصل على غرينلاند. نعم بنسبة 100 بالمئة". وأكد ترامب أنه أجرى "محادثات جادة" حول ضم غرينلاند.

وأضاف: "هناك احتمال جيد في أن نتمكن من فعل ذلك دون استخدام القوة العسكرية.. لكنني لا أستبعد أي شيء".

وعندما سُئل عن الرسالة التي قد ترسلها واشنطن إلى روسيا وبقية دول العالم عبر استحواذها على غرينلاند، قال ترامب في مقابلة مع شبكة إن بي سي: "أنا لا أفكر في ذلك حقا.. لا يهمني.. غرينلاند موضوع منفصل تماما، ومختلف جدا.. إنها تتعلق بالسلام والأمن الدوليين، والقوة".

وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم من زيارة نائبه جي دي فانس إلى غرينلاند مع زوجته أوشا، في خطوة مثيرة للجدل وسط تصاعد اهتمام واشنطن بالاستحواذ على الجزيرة.

وكانت الدنمارك قد شهدت، في عدة مدن بما فيها العاصمة كوبنهاغن يوم السبت تظاهرات ضد مطالبة الولايات المتحدة المتكررة بغرينلاند.
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ويتحدث ترامب عن ضرورة ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة منذ ديسمبر/كانون الأول. ومع ذلك، لا يوجد حزب سياسي واحد في الجزيرة والأغلبية العظمى من السكان يدعمون الانضمام إلى الولايات المتحدة.

وجعل ترامب ضم غرينلاند قضية رئيسية في خطابه السياسي، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية ومواردها المعدنية الغنية، فضلا عن موقعها الجغرافي الحاسم على أقصر طريق بين أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو أمر بالغ الأهمية لنظام الإنذار الصاروخي الأمريكي.

كانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953. وظلت جزءًا من المملكة، لكنها حصلت في عام 2009 على الحكم الذاتي مع إمكانية الحكم الذاتي والاختيار المستقل في السياسة الداخلية.
واشنطن تعلق على احتمالية استخدام الولايات المتحدة القوة العسكرية بشأن قضية غرينلاند
رئيس وزراء غرينلاند يكشف هدف زيارة الوفد الأمريكي للجزيرة
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