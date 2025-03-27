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https://sarabic.ae/20250327/بوتين-يعلق-على-خطط-أمريكا-الرامية-لضم-غرينلاند-1099017438.html
بوتين يعلق على خطط أمريكا الرامية لضم غرينلاند
بوتين يعلق على خطط أمريكا الرامية لضم غرينلاند
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية لضم غرينلاند إلى أمريكا، بأنها "جدية". 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T20:09+0000
2025-03-27T20:09+0000
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وقال بوتين خلال كلمته في المنتدى الدولي للمنطقة القطبية الشمالية (آركتيكا) "آركتيكا - أرض الحوار": "نحن نتحدث عن خطط جادة من الجانب الأمريكي بشأن غرينلاند، هذه الخطط، كما أوضحتُ للتو، لها جذور تاريخية راسخة".وقال بوتين إن الولايات المتحدة كانت لديها مثل هذه الخطط في ستينيات القرن التاسع عشر - وحتى في ذلك الوقت، وفقًا لبوتين، كانت الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية ضم غرينلاند وأيسلندا، ولكن هذه الفكرة لم تحظ بدعم من الكونغرس في ذلك الوقت.وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مورمانسك، الواقعة في أقصى شمال غرب روسيا، في رحلة عمل، وبدأ الرئيس بوتين زيارته إلى مقاطعة مورمانسك بوضع الزهور على النصب التذكاري "للمدافعين عن القطب الشمالي السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى".بوتين: الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوىروسيا... المستثمرون العرب مهتمون بالمشاركة في صندوق الاستثمار التنموي بالمنطقة القطبية الشمالية
https://sarabic.ae/20250327/بوتين-روسيا-لن-تسمح-بالتعدي-على-سيادتها-وستحمي-مصالحها-1099010549.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

بوتين يعلق على خطط أمريكا الرامية لضم غرينلاند

20:09 GMT 27.03.2025
© AP Photo / NORDFOTOذوبان الجليد في غرينلاند
ذوبان الجليد في غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / NORDFOTO
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وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية لضم غرينلاند إلى أمريكا، بأنها "جدية".
وقال بوتين خلال كلمته في المنتدى الدولي للمنطقة القطبية الشمالية (آركتيكا) "آركتيكا - أرض الحوار": "نحن نتحدث عن خطط جادة من الجانب الأمريكي بشأن غرينلاند، هذه الخطط، كما أوضحتُ للتو، لها جذور تاريخية راسخة".

وتابع: "من الواضح أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز مصالحها الجيوستراتيجية والعسكرية والسياسية والاقتصادية في المنطقة القطبية الشمالية بشكل منهجي".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
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وقال بوتين إن الولايات المتحدة كانت لديها مثل هذه الخطط في ستينيات القرن التاسع عشر - وحتى في ذلك الوقت، وفقًا لبوتين، كانت الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية ضم غرينلاند وأيسلندا، ولكن هذه الفكرة لم تحظ بدعم من الكونغرس في ذلك الوقت.
وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مورمانسك، الواقعة في أقصى شمال غرب روسيا، في رحلة عمل، وبدأ الرئيس بوتين زيارته إلى مقاطعة مورمانسك بوضع الزهور على النصب التذكاري "للمدافعين عن القطب الشمالي السوفييتي خلال الحرب الوطنية العظمى".
بوتين: الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى
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