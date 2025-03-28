https://sarabic.ae/20250328/واشنطن-تعلق-على-احتمالية-استخدام-الولايات-المتحدة-القوة-العسكرية-بشأن-قضية-غرينلاند-1099044923.html
واشنطن تعلق على احتمالية استخدام الولايات المتحدة القوة العسكرية بشأن قضية غرينلاند
واشنطن تعلق على احتمالية استخدام الولايات المتحدة القوة العسكرية بشأن قضية غرينلاند
سبوتنيك عربي
أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن واشنطن تخشى على أمن غرينلاند و"لديها أدلة على وجود مصالح لروسيا والصين بالجزيرة"، لكنه لم ينكر حق الشعب الذي يعيش... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T19:42+0000
2025-03-28T19:42+0000
2025-03-28T19:42+0000
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وقال فانس للصحفيين خلال زيارة لقاعدة بيتوفيك الفضائية: "نحن نحترم حق تقرير المصير لشعب غرينلاند، ولكنني أعتقد أنه سيكون من الأفضل أن تحميه الولايات المتحدة بدلاً من الدنمارك التي تعتمد على الولايات المتحدة في حمايتها".وأوضح فانس، أن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن غرينلاند ستصبح أمريكية يجب أن يُفهم على أنه تحذير من أن الجزيرة ليست آمنة. وأكد فانس: "نعم، سيكون لشعب غرينلاند الحق في تقرير المصير، ونأمل أن يتعاون معنا".وأردف: "نعلم أن الصين مهتمة بهذه الجزيرة، وأنها مارست ضغوطًا اقتصادية على غرينلاند، وتجري تدريبات عسكرية، وتسمي نفسها دولة قطبية. ونرى أدلة على اهتمام الصين وروسيا بغرينلاند".وختم فانس: "لا نعتقد أن القوة العسكرية ستكون ضرورية أبدًا... لأننا نعتقد أن شعب غرينلاند عقلاني وطيب. نعتقد أننا قادرون على إبرام صفقة بطريقة (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب للحفاظ على أمن تلك المنطقة و كذلك الولايات المتحدة الأمريكية".ويقوم وفد من الولايات المتحدة، يضم أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس جيه دي فانس، بزيارة غرينلاند هذا الأسبوع وسط مطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجزيرة، وفقًا لبيان رسمي صادر عن مكتب السيدة الثانية للولايات المتحدة.وتقود الوفد أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس جي دي فانس، بمرافقة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز ووزير الطاقة كريس رايت.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
واشنطن تعلق على احتمالية استخدام الولايات المتحدة القوة العسكرية بشأن قضية غرينلاند
أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، أن واشنطن تخشى على أمن غرينلاند و"لديها أدلة على وجود مصالح لروسيا والصين بالجزيرة"، لكنه لم ينكر حق الشعب الذي يعيش هناك في تقرير المصير.
وقال فانس للصحفيين خلال زيارة لقاعدة بيتوفيك الفضائية: "نحن نحترم حق تقرير المصير لشعب غرينلاند، ولكنني أعتقد أنه سيكون من الأفضل أن تحميه الولايات المتحدة بدلاً من الدنمارك التي تعتمد على الولايات المتحدة في حمايتها".
وأضاف فانس أن "روسيا والصين ودولا أخرى مهتمة بالممرات الملاحية والمعادن في القطب الشمالي".
وأوضح فانس، أن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن غرينلاند ستصبح أمريكية يجب أن يُفهم على أنه تحذير من أن الجزيرة ليست آمنة. وأكد فانس: "نعم، سيكون لشعب غرينلاند الحق في تقرير المصير، ونأمل أن يتعاون معنا".
وأردف: "نعلم أن الصين مهتمة بهذه الجزيرة، وأنها مارست ضغوطًا اقتصادية على غرينلاند، وتجري تدريبات عسكرية، وتسمي نفسها دولة قطبية. ونرى أدلة على اهتمام الصين وروسيا بغرينلاند".
وختم فانس: "لا نعتقد أن القوة العسكرية ستكون ضرورية أبدًا... لأننا نعتقد أن شعب غرينلاند عقلاني وطيب. نعتقد أننا قادرون على إبرام صفقة بطريقة (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب للحفاظ على أمن تلك المنطقة و كذلك الولايات المتحدة الأمريكية".
ويقوم وفد من الولايات المتحدة، يضم أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس جيه دي فانس، بزيارة غرينلاند هذا الأسبوع وسط مطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجزيرة، وفقًا لبيان رسمي صادر عن مكتب السيدة الثانية للولايات المتحدة.
وقال البيان: "يوم الخميس... ستسافر السيدة الثانية أوشا فانس إلى غرينلاند مع ابنها ووفد أمريكي لزيارة المواقع التاريخية والتعرف على تراث غرينلاند وحضور سباق غرينلاند الوطني لتزلج الكلاب".
وتقود الوفد أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس جي دي فانس، بمرافقة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز ووزير الطاقة كريس رايت.