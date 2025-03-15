https://sarabic.ae/20250315/يعيش-لـ5-قرون-علماء-يكتشفون-سر-قرش-غرينلاند-1098684390.html

يعيش لـ5 قرون... علماء يكتشفون سر "قرش غرينلاند"

يعيش لـ5 قرون... علماء يكتشفون سر "قرش غرينلاند"

سبوتنيك عربي

تشير بعض التقديرات إلى أن عمر قرش غرينلاند، قد يزيد على 500 عام، حيث قدّمت دراسة جديدة للحمض النووي لهذا القرش للباحثين أدلةً حيويةً على سرّ طول عمره. 15.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-15T14:02+0000

2025-03-15T14:02+0000

2025-03-15T14:02+0000

مجتمع

علوم

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واكتشف باحثون بقيادة جامعة طوكيو، في أول خريطة مُفصّلة لجينوم قرش غرينلاند، سماتٍ وراثية تحمي من السرطان، وتُقلّل الالتهابات، وتُساعد على تعزيز إصلاح الحمض النووي.وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "تُقدّم هذه التحليلات الجينومية رؤىً جديدةً حول الأساس الجزيئي لطول عمر قرش غرينلاند الاستثنائي، وتُسلّط الضوء على الآليات الجينية المُحتملة التي يُمكن أن تُثري الأبحاث المستقبلية حول طول العمر".وجد الباحثون نسخًا أكثر من الجينات التي تُعزز إصلاح الحمض النووي، ووظيفة المناعة لدى هذا القرش، مقارنةً بالأنواع الأقصر عمرًا. وينطبق الأمر نفسه على الجينات المرتبطة بالحفاظ على سلامة الخلايا ووظائفها، وتقليل التهاب. ووجد الباحثون أن الطفرات في الجينات المرتبطة بوقف نمو السرطان وانتشاره تلعب دورًا في طول عمر القرش أيضًا.ويمكن أن تنمو هذه الأسماك الرائعة لأطوال تزيد عن 6 أمتار (نحو 20 قدمًا) ويصل وزنها إلى أكثر من 1000 كيلوغرام (2205 رطل).يكتب الباحثون: "ينبغي أن تشمل الأبحاث المستقبلية، تسلسل جينوم عدة أفراد من مناطق بحرية مختلفة لتوضيح ديناميكيات السكان العالمية بمزيد من التفصيل"، مضيفين أنه "لا شك أن تجميع الجينوم الذي أنشأناه سيُشكّل مرجعًا أساسيًا للدراسات المستقبلية".فيديو يثبت أن الروبوت لا يستطيع أن يكون بديلا عن الإنسان

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